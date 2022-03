楊志剛：傳媒——美國的戰爭工具

美國打贏的 是對西方世界的洗腦戰

很多人以為美國傳媒百花齊放,真實情况是美國六大傳媒機構壟斷了美國90%的媒體內容,西方四大通訊社亦壟斷了美西世界80%的國際新聞內容,包括香港。美國《屈膝的傳媒》(On Bended Knee: The Press and the Reagan Presidency)作者兼時事評論員赫茨加德(Mark Hertsgaard)在他的著作《鷹的陰影》(The Eagle's Shadow: Why America Fascinates and Infuriates the World)中說:「美國最大的政治笑話,就是我們有一個所謂自由的新聞界。令人驚訝的是,竟然有那麼多人認真看待這個笑話。」

美國中情局長3月10日在國會的作供是這樣說的:我們向世界顯示,「俄羅斯的軍事行動是有預謀和沒受任何挑釁之下的侵略行為」。這就是美國信息戰灌入全世界人腦裏的關鍵內容。全美西八九成的信息內容就是不斷重複:沒受挑釁之下的野蠻侵略。俄羅斯的辯白則在所有國際信息平台包括社交平台被滅聲。我們國家駐美大使接受美國電視訪問,試圖解釋我們立場時,在9分鐘訪問中23度被主持人打斷;澳洲一個論壇上,一名學生欲解釋俄國立場,馬上被趕走。「我不同意你的意見,但會誓死保衛你發表意見的權利」這令人動容的金句,原來只適用於西方世界想發布的意見。

美媒數十年來與國安機構合作

美國傳媒如何成為戰爭工具?先看一小段歷史片段。美國侵略伊拉克時,美軍以荷李活製片手法,炮製美軍特種部隊英勇救出被伊拉克軍「俘虜和性侵」的美國年輕女兵林奇(Jessica Lynch),然後把影片當新聞播出玩弄全世界,其後被該名有正義感的女主角主動踢爆;如此邪惡和荒誕,卻原來是美國新聞史源遠流長的一脈相承。爆料水門事件的美國記者伯恩斯坦(Carl Bernstein)早在1970年代已經點名指出有約400名美國新聞工作者為中情局服務,包括哥倫比亞電視台總裁、《時代雜誌》高層、《紐約時報》多名記者。此外,美國有線電視新聞網絡(CNN)隸屬華納公司,美國廣播公司(ABC)隸屬迪士尼公司,而華納和迪士尼自從二次世界大戰便一直連同荷李活與美國國防部緊密合作,以娛樂片的形式炮製大量戰爭宣傳,洗腦美國本土和全球人民。

對美國來說,把間諜喬裝成新聞記者也好,徵召新聞記者暗中做特務也好,兩者都是蒐集消息,身分可以隨時互調,而新聞記者更可以堂而皇之進入敵區工作,占士邦自愧不如。合眾社前記者海爾姆斯(Richard Helms)當了中情局長;哥倫比亞電視台副總裁雷姆(Joseph Ream)當了國家安全局副局長,做完副局長又回到電視台工作。這涉及情報機關首長級人物,次級人物和傳媒之間的旋轉門更是絡繹不絕,如此氛圍,有哪個新聞記者膽敢不和國家安全機構合作?這些合作又讓新聞記者經常獲得寶貴的獨家消息和特別提攜,哪名記者不樂於合作?

本港新聞系應必修「西方傳媒素養」

香港人要看穿美國媒體如何配合美國的戰爭機器,並不容易。香港不少新聞工作者仰慕美國的所謂新聞自由,歌頌美國所謂人權民主;記者本身看不清美國傳媒的血腥,遑論依靠他們的報道去張開香港讀者的眼睛。這是本港大學新聞系的不足。新聞系課程應包含學生必修的「西方傳媒素養」科,讓新聞系學生研究和深入了解美國新聞媒體如何演變成為戰爭工具,這方面的教材及有待挖掘的素材豐富得很。當然偶有美國傳媒為世界和平發聲,亦是應該涵括在課程內。

相較美國在全球各地發動戰爭和動亂所造成的人道災難,「美軍勇救美少女」的戰地荒誕劇是血海一滴水。美國單單在伊拉克便造成逾50萬平民死亡。美西領袖對烏克蘭平民死傷義憤填膺;烏克蘭總統發言,歐盟領袖紛表感動,有譯員激動得流淚。但他們之中有誰為美國一手創造數以百萬平民家破人亡的人道災難發過聲?

美國傳媒絕對有能力和責任,透過對事情是非曲直的探討而防止民意的一面倒,進而防止這場戰爭,但他們選擇作為戰爭的工具。立場申報:我對俄羅斯沒有好感。第一,它對中國的欺侮,不亞於任何西方列強。第二,蘇聯解體後俄羅斯一直尋求融入美西,多次尋求加入北約組織,向美國獻媚,但多次被美國出賣;特朗普年代,普京和特朗普眉來眼去郎情妾意,若非美國兩黨割喉之爭令特朗普和基辛格的聯俄圍中計謀失敗,今天我們國家會備受美俄歐日印澳韓聯手極限打壓,中國人過好日子的期望,不知要推遲多少年才能實現。

西媒灌輸對俄仇恨 沒人說出理性

美國人民本質善良厭戰,但他們的思想受六大傳媒荼毒甚深。俄羅斯出兵的原因,近似70年前新中國在立國伊始百廢待舉萬般不願之下被迫派遣志願軍抗美援朝,不同之處是俄軍條件遠勝當天我們的青年志願軍。70年前美軍無視中國多次「不得跨越三八線」的警示,不但跨越這條紅線,而且揮軍直撲鴨綠江,來到我們國家門口。我們數以萬計的青年永埋遠方雪地,換來和平。蘇聯解體前,美國多番保證北約組織不會向東擴展一寸,但過去23年,只計兩輪主要東擴,已有共計10個臨近俄羅斯邊境及/或屬前社會主義陣營的國家加入北約。在新加入或有意加入北約的國家中,烏克蘭面積最大,離莫斯科也近,積極表態加入北約,美國在時局升溫時不斷加溫,喊話是否加入北約由烏克蘭自決。一旦加入,俄羅斯便兵臨城下,如果到時才動手,便是和整個北約開戰。美國只需說一句話:不接受烏克蘭加入北約,戰爭便不會爆發。

全世界只有一個國家樂見俄羅斯出兵,就是美國。歐洲國家尤其是法國和德國,明知美國欲一舉打散俄歐合作,尤其是能源方面的合作,並且製造戰爭確保歐盟繼續做美國的嘍囉,但歐洲還是要一頭栽進這陽謀,原因之一是因為它們已被美國塑造的民意綁架。美西傳媒跟隨軍方的指揮棒,把整個西方政府和人民腦子裏灌滿對「俄羅斯殘酷侵略者」的仇恨,無人敢說出理性。這是美國信息戰的勝利,新聞專業的失職,理性的崩潰,人民的災難。

作者是教育工作者

