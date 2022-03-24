黃子為、鄭宏泰：新界北居民對「北都」態度兩極

對比明日大嶼 「北都」較受大眾支持

根據中大香港亞太研究所今年1月的電話調查（註），北部都會區明顯較明日大嶼受社會大眾支持。雖然21.9%受訪者覺得兩個計劃都要推行，但不少市民認為只需推行其中一個便可：有16.6%認為只需推行北部都會區，而只有4.2%表示只要推行明日大嶼（見表）。這可能由於明日大嶼計劃興建大型人工島，不單牽涉環境問題，所用技術也是香港發展中前所未有；相對而言，北部都會區的技術與過去新界發展較接近，較易為大眾接受。

按受訪者居住地區分為港島、九龍、新界北部都會區（即北區及元朗，簡稱新界北）及新界非北部都會地區（即其他新界地區）4組分析，發現港島居民較支持明日大嶼，有10.8%選擇只推行明日大嶼，與選擇只需北部都會區的比例差不多（11.2%）。這與明日大嶼的發展區域息息相關，雖然明日大嶼發展區域不在港島，但計劃在交椅洲和喜靈洲附近興建人工島，打造「東大嶼都會」，連貫港島西與位於大嶼山的機場及港珠澳大橋等重要交通設施，明顯較有利港島發展。

另一方面，居住新界北的港人明顯支持北部都會區多於明日大嶼，24%新界北受訪者選擇只需北部都會區，而沒有新界北受訪者選擇只推行明日大嶼。不過這結果不代表多數新界北港人都支持北部都會區計劃，只反映他們覺得北部都會區較明日大嶼吸引。

新界北支持「北都」比例 小於其他地區

當詢問受訪者對北部都會區的支持度，45.8%新界北居民表示非常贊成或贊成該計劃，支持比例竟然小於其他地區居民，尤其九龍（51.2%）和港島（54.1%）居民，過半表示非常贊成或贊成該計劃；另一方面，38.8%新界北居民回答非常不贊成或不贊成，雖然比例小於其他新界居民（43.2%），但明顯大於九龍（29.3%）和港島（30.6%）居民。其實，新界北居民不比其他區的居民支持北部都會區計劃。

不單如此，新界北居民的內部意見亦非常矛盾：一方面，14.7%新界北居民表示非常贊成該計劃，最正面的比例大於其他區居民；另一方面，有11.3%新界北居民表示非常不贊成，最負面的比例也較其他地方大。可見，新界北居民的態度明顯較其他地區居民兩極化。

兩極態度很可能是利益矛盾

為何新界北居民對北部都會區計劃如此矛盾呢？相信這與北部都會區對整體香港幫助沒有太大關聯。調查發現，56%和53.4%受訪者覺得，北部都會區計劃對解決香港房屋問題及促進香港經濟發展，是有幫助或非常有幫助；感到對解決房屋問題及促進經濟無幫助或非常無幫助的，只有33.6%和35.6%。交互分析顯示不同地區市民的看法，沒有統計上的顯著差異，他們都是較多認同北部都會區對社會的貢獻。

其實，導致新界北居民的兩極化態度，很大可能是他們之間的利益矛盾。首先，北部都會區計劃使新界北部城市化，有利該區樓市發展，在經濟環境不太景氣下，這些利好消息自然讓該區業主較為歡喜，樂見其成。然而，打算在該區置業的人就會有不同看法，新界北部樓價較市區低，一直是「上車」首選，不少經濟能力不高的人選擇在該區生活。近期樓價增幅放緩，被視為「上車」之時機，然而北部都會區計劃卻會刺激新界北樓價上升，增加置業困難，而且住宅租金亦可能會有不跌反升的情况，新界北租客自然會擔心住屋負擔增加。

此外，北部都會區的核心重點是加強香港與深圳合作和連繫，新界北居民無疑會受潛在衝擊。當問及北部都會區加強港深合作對個人的影響時，新界北居民的意見明顯較其他地區居民清晰——他們回答「不知道」的只有5%，比例較其他地方居民小。同時，他們表達北部都會區計劃對自己好處多些和壞處多些的比例相若，分別有28.1%和30.6%，前者比例大於九龍（18%）及新界非北部都會區（17.1%）居民，而略低於港島（29.1%）居民；後者比例較其地區居民高，其他3組均不足兩成。

政府需細心聆聽當區居民意見

毫無疑問，北部都會區計劃定會吸引商界投資新界北部，該區商機必然會大增，工作機會亦會增加。不過，新界北既有較多居民覺得計劃有利自己，同時有最多居民感到自己會因此有所損失。在推動發展的同時，政府需細心聆聽當區居民意見，了解他們的憂慮，做足準備工作，例如人口增加必定加大該區教育、醫療、交通等社會設施需求，政府在規劃時實不能低估這些問題或阻力，而應以積極進取態度，急市民所急，及早作出全面細心的綢繆和應對。

註：調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本，採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，成功訪問706名市民（家居固網電話：348人；手提電話：358人），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為28.2%和30.3%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.69個百分點內，數據分析已作加權處理

作者黃子為是中大香港亞太研究所研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

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[黃子為、鄭宏泰]