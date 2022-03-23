任建峰：香港民事案件的「貴」與「慢」

我重申——我不評論香港是否有整體法治憂慮；而就算那些憂慮是成立的（究竟成立與否，就由大家自行判斷了），亦不評論究竟那些因素會否影響香港的訴訟、仲裁中心地位。我只能說，近年的確聽到愈來愈多商界、金融界甚至法律界朋友的聲音，說他們（或他們母公司、總部的同事）開始質疑香港是否仍是吸引的訴訟、仲裁平台。而他們所持的這些想法，大多並不止於各種對香港法治的有理或無理憂慮；他們同樣（甚至更加）關注的，是一些基本經濟效益問題——金錢與時間。

訟費以世界標準看偏向昂貴

先說金錢。香港的民事訴訟、仲裁，以大中華、亞洲甚至世界標準來看，都偏向昂貴。香港律師、大律師的收費，往往會是比他們在其他地區（特別是大中華或亞洲）的同行更高。整體來說，若有關案件牽涉一些相對屬中至大型的商業或金融糾紛，這些案件倘去到正式聆訊地步，訟方很容易就要花小則三五百萬港元、大則以億計算的費用。

訟費昂貴，大多可歸因於「土地問題」：有新加坡最大的幾家律師行合伙人，閒談時曾向我投訴，他們使用的甲級寫字樓租金十分昂貴；但他們說的「貴」，金額往往比香港同級寫字樓低40%至60%。同時，香港法律界人士的薪酬，亦因香港的昂貴租金、樓價，而比其他大多數地方還要高——法律界經營生意支出較昂貴，他們收費亦自然較高！另外，在港被視為有能力與經驗去純熟處理較大型民事案件的律師、大律師人數亦相對少，在供不應求情况下，亦把訟費推高。

較大型商業案件 花三五年是常事

除了昂貴，香港的民事案件進程亦相對緩慢。任何較大型的商業、金融案件，由起步至終結，而如果各方又未能提早和解，要花三五年時間已算普通，有些案件更耗時近10年或以上。這情况同樣源於被視為擅長處理較大商業、金融案件的法律界人士相對少，再加上司法機關法官人數、資源長年不足，任何案件的法律程序、聆訊排期都十分花時間。譬如說，就算是一個3小時、只處理程序議題的中期聆訊排期，都往往要排3、5、7個月，遑論20天終極聆訊不時要排期一兩年。

當然，有些民事案件因各種法律或實際理由，總會在香港進行訴訟、仲裁。我們作為律師的，就不時聽到商業、金融案件的訟方客戶，向我們投訴香港打官司的昂貴與耗時。但對於可以選擇是否在港處理的民事案件，近年就聽多了訟方不在香港處理案件；有些訟方會選擇新加坡、英格蘭等地區。當地同樣質素的商業、金融案件法律界人才，大多比香港便宜；另外，譬如說在港要花5年完成的案件，於新加坡很多時兩三年就可完成。

有些民事訟方更會選擇在內地訴訟。沒錯，有些人會對內地司法制度有所保留，但不論其法院質素如何，不少案件往往半年至一年已可完成，律師費亦便宜得多。而就算訟方在內地訴訟所獲得或保留的金額，最終比在港以法理力爭的金額為小，但至少在「速戰速決」中，省了不少金錢與等待訴訟結果多年的煩惱。

所以不論大家對香港整體法治情况有何看法，若香港要維持其民事訴訟、仲裁中心地位，就先要處理其日趨嚴重的「貴」與「慢」問題。這些問題不解決，香港就算真的有最優秀的法律界與司法界，都於事無補。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表其所屬律師行或團體）

作者是執業律師

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[任建峰]