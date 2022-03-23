郭東旺：優化海濱可加入參與式預算元素

參與式預算的運作及好處

參與式預算是一套機制，讓市民參與討論和決定部分公共預算的用途，或執行項目的優先次序。一般過程是參加者（1）理解預算項目和議題；（2）提案；（3）討論或審議方案；（4）以不同形式（如問卷調查、投票）選擇方案的執行優次；及（5）監察有關方案的落實。事實上，MWYO青年辦公室（下稱MWYO）的研究報告《讓青年有效參與公共事務 從地區開始》就指出，近年不少年輕人積極關心社區事務，紛紛成立地區關注組、社區報和參與區議會選舉等，為區內設施、衛生、交通等議題提出改善建議。然而在參與過程中，青年普遍面對資訊和途徑不足、參與門檻過高、影響力有限，以至難與政策制定者接觸、溝通和建立信任等困難。故此MWYO自去年起，在觀塘彩福邨和葵青區就個別社區設施與民生議題試行了參與式預算，希望以更開放、低門檻和直接的渠道，讓青年和其他居民一同參與貢獻社區。

在已完成的彩福邨項目中，我們就發現參與式預算能夠（1）改善市民與行政部門關係；（2）提升現行制度透明度和回應市民的能力；（3）加強公民教育，促進市民思考社區需要和解決辦法，並換位思考理解地區治理的各種挑戰；（4）減輕青年的無力感，提升公民參與效能感；（5）提升市民的社區歸屬感；及（6）提升政府的公共服務質素，讓有限的公共資源投放到公眾最迫切的需要上（註）。

讓居民有份決定海濱共享空間元素

筆者留意到過去海濱事務委員會（下稱委員會）亦十分重視公眾參與，有嘗試不同種類的公眾參與活動，例如「海濱公共傢俬設計比賽」和「『維多利亞港』字型藝術裝置設計比賽」。其實這類活動有不少地方可加入參與式預算的元素。以海濱公共傢俬設計比賽為例，它開放予所有18歲或以上香港居民參與，每組有15萬元預算製作有關家俬，並由評審委員會評分，勝出者可在不同海濱展出。若當局在比賽中能加入參賽者互相交流設計環節，有興趣的居民亦可參加，評審委員會轉為顧問小組，負責指導參賽者和選出入圍方案，最後以問卷調查或投票方式讓居民選出最喜愛的設計，並予以落實，相信公眾參與程度會更高，感受亦會更深。當市民看見自己的想法有機會在社區實現，社區歸屬感亦會加強。

此外，目前有5個海濱公園設有「海濱共享空間」，這亦是發展局和委員會另一創新之舉。它採取開放式的公共空間管理模式，不少設施和裝置（如搖搖椅、卡板）容許用家自由移動，以創造獨特的使用體驗。值得留意的是，不同海濱共享空間會不時加入「期間限定」元素，當中可以是裝潢，亦可以是遊樂設施（如蔭棚、座椅和鞦韆），目的是讓市民有更多新體驗。筆者建議局方不妨考慮在「期間限定」部分使用參與式預算，定下活動主題（如運動或文創）和預算額，由當區居民提議、討論和決定落實方案，這不但能激發更多具創意又實在的內容來豐富海濱公園，而且能吸引更多用家和提升他們的體驗及參與感。

海濱長廊不單是社區的重要休憩設施，與附近居民生活息息相關，它們更有潛力發展為旅遊景點，成為當區以至香港的地標。到2028年，政府目標把維港海濱長廊延至34公里，並在維港兩岸提供約35公頃休憩用地，當中確實有無窮的創新可能。不少市民與筆者一樣，都對這個特色項目充滿期待，希望當局能繼續發揮委員會主席吳永順先生所言的「與民共議、與民共享」精神，讓更多市民一起參與這項別具意義的工程。

註：詳情可參閱網址mwyo.org/tc/rxnJUH

作者是MWYO青年辦公室研究員

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[郭東旺]