劉銳紹：千呼萬喚始出來 猶抱琵琶半遮面──疫情每一波 最忌病毒是人禍

林鄭月娥為什麼經常變卦？有3個觀察分析的角度。

（1）導致飄忽不定的事物因素

──首先當然是病毒經常變異，疫情變幻不定，這是可以理解的。但即使如此，也可以處理得好一點，例如每次改變決定時，盡力做好解說工作，讓市民理解官方決策的意圖。可是，林鄭月娥每次解說多不能釋疑，甚至引起新的疑慮。

──其次是防疫措施的可預期性。港府過去根據對疫情的預測，多次強調全民強檢的必要性，還勞師動眾做各種準備，包括提早「放暑假」，騰空校舍做檢測站；勞師動眾還跨境進行，要求中央協助急建「方艙醫院」，同時安排9000人的「採樣隊」來港支援。這些都是認真的、具體的事前工作，但忽然又「暫緩」強檢，預示着將會造成巨大的人力物力財力的浪費。

更糟糕的是，「暫緩」二字暗示「還有可能」。早前，市民相信「強檢勢在必行」，紛紛搶購物資、儲糧，不單辛苦，還要多付價錢；後來林鄭月娥轉口風，市民均希望她明確表示，做還是不做，但如今得到「暫緩」二字，又是一個不可預知的噩夢，大大增加市民的抗疫疲勞，不啻是一種折磨。

──最重要的還是客觀現實的問題。這裏不能不提至筆者執筆之時港府仍未澄清的一個疑問。本月21日有消息指，政府正考慮擴大疫苗通行證適用範圍，涵蓋公立醫院及診所，要求所有覆診或接受其他服務的病人及訪客，必須已接種疫苗，方可進入，緊急情况或經醫生證明不適合接種者除外。

這個傳聞備受關注，因為茲事體大。一般認為，這可能是谷針的方法之一。但假如真的硬性實施上述措施，沒有打針的病人、各種慢性病病人、需要其他服務的病人、需要照顧但又找不到已經打針的親友陪同的病人，豈不是不能進入公立醫院和診所？雖然有豁免的選項，但也是擾民措施。

試想，各方鼓勵打針屬份內之事，但選擇暫時不打針也是個人自由，只能努力曉以利害，而不能用行政手段剝削他們取得應有醫療服務的權利。否則，不單違反人道、醫德，還侵犯市民的選擇權。假如因此而延誤治療，責任是否官方負責？萬一出了什麼不測，誰人負責又難以說清。新聞界在記者會數次提及這個問題，出席的非決策官員均無法明確回答。所以，只能由政府高層澄清，但至筆者執筆之時，仍一頭霧水。

還有，傳聞一般都有源頭，這到底是官方放風刺探民間反應？還是不同意見的人士知道有此一事，故意放風望它「見光死」？不得而知。反正，港府愈遲澄清，引起的擔憂和反感只會愈大。

（2）造成舉棋不定的外人因素

──這不是指外國因素，而是指可以對林鄭月娥產生影響的港府以外的人士。這些影響有直接或間接的，也有潛在或實質的。簡單來說，就是聽誰的話？參照誰的意見決策？

一般而言，醫學專家的意見應該得到尊重。不過，醫學專家只從醫療和科學的角度提供意見，不會考慮其他政治因素；但林鄭月娥作為特首，必須同時考慮醫學和政治因素。這就要看她如何平衡、能否恰當平衡了。我無意在此深究這個問題，因為這已超出疫情的範圍，相信市民已有各自的看法。

──什麼時候聽什麼人的意見？也是重要因素。再以這次全民強檢為例，最早要求和一直堅持的是建制人士，其間有贊成和反對的聲音，林鄭月娥的態度是積極籌劃。如今，她表示聽了包括內地專家的意見，認為當下不是最好的強檢時機，於是暫緩。這個思考的過程如何，除了她之外，無人能知。

──林鄭月娥表示，她是抗疫的主帥。但在重大的方向問題上，誰是主帥則是言人人殊。外界可以看到的是，內地對港府是「有求必應」，全力支持，最後決策和主體責任則在林鄭月娥身上。但簡單如戴口罩的問題，政圈內已有傳聞：如果不是某種力量發揮作用，林鄭月娥會「按實際情况」戴上口罩嗎？這當然沒有確實答案，也無人能證實答案。

（3）施政特點和性格的個人因素

──林鄭月娥在過去的公職生涯中，努力建立「好打得」的形象。從好的角度看，是自信、盡力、盡責、不怕艱難。但是，自從林鄭月娥當上特首之後，那一種自信慢慢變成自我、自視，即自以為是。不少建制派人士也有這種感覺，並宣之於口，非市民抹黑和挑起仇恨。

──這種自視導致她聽不進很多意見，不會反求諸己，例子多不勝數。容或她有其道理，但更多是她逐漸讓人感到情緒化的一面，欠缺政治人物的圓滑。這次她暫緩全民強檢時，特別指明「仍在施壓的人應該反思」。跟着，大家就問：她本人不需反思嗎？

──「保小節」和「看大局」的界線含糊不清。不知怎的，有些雞毛蒜皮的事情，林鄭月娥十分重視，斤斤計較。最新的例子是她在記者會上誤解了《南華早報》記者的問題而牛頭不搭馬嘴，反指「提問一定要由事實出發」。其後傳播界追問會否收回指記者「提問不準確」的說法，卻未見詳細回應。

也許她想力保形象，但反顯得胸襟狹隘。不過，當她面對權力來源時，有時不大情願，但也要聽從指示，甚至引起陽奉陰違的懷疑。這又令她更失去市民的支持。凡此種種，即使猶抱琵琶，也難遮真面。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]