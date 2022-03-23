觀點
陳景祥

筆陣

筆陣：馬後炮／文：陳景祥

【明報文章】今時今日，罵林鄭月娥、奚落特區政府，是最安全、政治最正確而又可以顯示自己「敢言」的政治動作。本屆政府尚有3個月任期，目前因第五波疫情導致香港重創，現屆行政長官可否連任，大家都「心裏有數」。

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