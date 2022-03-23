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2022年3月23日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：馬後炮／文：陳景祥
聞風筆動：深藍反「躺平」 商界反提「先行先試」共存 ／文：李先知
邵善波：香港怎麼辦？
劉銳紹：千呼萬喚始出來 猶抱琵琶半遮面──疫情每一波 最忌病毒是人禍
郭東旺：優化海濱可加入參與式預算元素
任建峰：香港民事案件的「貴」與「慢」
張國樑：抗疫未成 仍須努力 寄望新特首
筆陣：馬後炮／文：陳景祥
【明報文章】今時今日，罵林鄭月娥、奚落特區政府，是最安全、政治最正確而又可以顯示自己「敢言」的政治動作。本屆政府尚有3個月任期，目前因第五波疫情導致香港重創，現屆行政長官可否連任，大家都「心裏有數」。
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筆陣：馬後炮／文：陳景祥
聞風筆動：深藍反「躺平」 商界反提「先行先試」共存 ／文：李先知
邵善波：香港怎麼辦？
劉銳紹：千呼萬喚始出來 猶抱琵琶半遮面──疫情每一波 最忌病毒是人禍
郭東旺：優化海濱可加入參與式預算元素
任建峰：香港民事案件的「貴」與「慢」
張國樑：抗疫未成 仍須努力 寄望新特首
聞風筆動：深藍反「躺平」 商界反提「先行先試」共存 ／文：李先知
邵善波：香港怎麼辦？
劉銳紹：千呼萬喚始出來 猶抱琵琶半遮面──疫情每一波 最忌病毒是人禍
郭東旺：優化海濱可加入參與式預算元素
任建峰：香港民事案件的「貴」與「慢」
張國樑：抗疫未成 仍須努力 寄望新特首
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