曾永康、林朝劍：抗疫不忘精神健康

面對目前相當困難的疫情，香港特區政府本着「三減」目標，即減少死亡、重症及感染，實行了一連串防疫抗疫措施，例如最近把伊利沙伯醫院轉作定點救治醫院、協調國內醫療團隊並令醫院管理局全面配合、同一時間快速興建幾間本地方艙醫院等，可謂不遺餘力地打擊疫情。

疫下市民苦撐 需防患於未然

與此同時，香港市民亦面對着前所未有的挑戰，包括要長時間佩戴口罩、不能與朋友聚會、很多娛樂選擇受到限制等，不少人已經出現「抗疫疲勞」。另一方面，市民將專注力高度投放在與疫情相關的事情上：尋找快速抗原測試包、緊密監察自己和身邊人是否「陰性」、留意一切關於抗疫的資訊等。然而，這些被視為「正常不過」的動機與行為，很容易令人精神持續緊張，種下形成情緒病的因子。現時很多市民如非必要，會避免到醫院或診所求診，一旦發現情緒出現問題，可謂求助無門。

香港特區政府肩負抗疫主體責任，以堅定意志盡力抗擊疫情，此刻實難有餘力實行促進精神健康的措施。但為了避免引起另一波社會危機，筆者建議政府伙拍大專院校的相關學術部門和研究中心及非牟利機構，並提供資助，共同分擔對此問題的關注。

具體措施可包括考慮建立網上精神健康教育頻道，定期提供針對現時市民常見問題的講座；亦可考慮製作「微電影」系列，讓市民學習自我情緒管理技巧。另外，可以鼓勵如社工和職業治療師等退休專業人士，以及修讀醫療和康復專科的大學生建立精神健康團隊，為公眾人士提供實證社會心理治療和行為治療，更可以與大學的科研人員協作，建立關於疫情之下市民情緒問題的大數據，研究本地於疫情下社會心理治療的成效等。這些都有助香港特區政府將來更有效地對抗非預期疫情的來臨。

作者曾永康是理大精神健康研究中心副主任、康復治療科學系系主任及講座教授，林朝劍是理大康復治療科學系臨牀導師（職業治療）

[曾永康、林朝劍]