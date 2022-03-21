鄭立：恒指千升千跌 應發緊急警報

不過市民的評價不一，甚至偏向負面，畢竟手提電話突然震動，這多少有點驚嚇。雖然在睡眠、開車、玩遊戲時遇到，多少會有點困擾，不過這個功能的確有很多用途，特別是對全部市民都應該知道的事情，有很多發揮空間，這的確有助市民以最快速度知道需要知道的事情。

筆者認為，既然政府有這個全港的廣播系統，應該與金管局合作，在恒生指數升幅達1000點和下跌達1000點的時候，發布信息通知全港市民，讓市民能即時知道本港股市的大幅波動。

恒指事關全港基層未來

公眾服務用於股市上，聽起來多少有點突兀，但其實合理，因為香港有強積金制度，法律規定香港所有符合條件的僱員都必須供款強積金，在此制度下，香港人不論主動還是被動，大部分都是股民。而其中很多人的強積金，是投資於本港股市。

這事關本港大部分人的退休金，可以說恒生指數是關係到全香港基層的未來。故此，股市的大幅波動，應屬於全港市民的緊急事件，應該發布緊急警報。市民在收到警報後，可以一起「高追」，或者在跌1000點時一起出來「炒底護盤」，又或者完全不理，但至少知道自己的強積金已蒸發，或者追不上通脹，可見這警報的重要性。為免大家分不清升跌，跌市時可以畫隻熊，升市時可以畫條龍。

除此之外，掛「8號波」與「紅雨」的時候，也可以用緊急警報，總好過市民不斷擠上天文台網站，或者在電視機面前等。這些都是突發而市民想知道的事情。

作者是專欄作家

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[鄭立]