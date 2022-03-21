佘達明：自編自導自演的醫療悲劇

今年自農曆新年之後，新冠患者確診漸多。2月7日的確診人數為614，而其時已有確診者要在急症室外的帳篷等通宵見醫生。到2月15日，不同醫院急症室都有大批病人要在室外等候病牀。全港醫院恍如第三世界國家。

直到3月7日，資料顯示香港每100萬人有92,839人確診；而每100萬人的7天平均死亡率為29.18，一躍而成為世界第一。香港的人均GDP（本地生產總值）為世界前列，但面對疫症的表現竟然也不如印度，這是值得我們深思的問題。

欠缺基層醫療協助

過去25年，香港特區都是沿用港英政府於1990年訂立、以醫管局為核心的醫療系統，政府的醫療服務，九成放在醫管局，一成於基層醫療，這種「901」醫療制度，重專科醫療，輕基層家庭醫療，無法為基層市民提供完善的基層家庭醫療服務，有經濟能力的市民會轉向私家家庭醫生。平常情况中，醫管局已經岌岌可危；疫症一到，沒有基層家庭醫療系統的分擔，急症室和醫院就一擊即潰。

香港有3000多個私家普通科醫生，3000多個私家專科醫生，約有7000個公營體系醫生（大部分為專科醫生）。6000多個私家醫生卻被投閒置散，在抗疫中沒有角色，有些唯有申請回公立醫院幫手（筆者現於亞博館2號展館兼職工作），有些自發在社區及老人院推動疫苗注射。這種自斷單臂、只靠公立醫院的「901戰術」，崩潰只是時間問題。

醫院病牀使用流轉過慢

急症室的悲劇，除了欠缺基層醫療的協助外，醫院病牀的使用流轉過慢，是直接致命一擊。一般公立急症醫院，病人平均住院4.5天就出院，維持一種平衡狀態。新冠疫情有兩個因素影響平衡：一是需要入院的病人在農曆新年後增多，這是客觀環境的改變；二是因為隔離令，當時大部分病人需滿足14天隔離令才能出院，這是導致急症室病人無法入院的主要原因。

這是一個法令，再加上醫院的僵化處理方法，令新冠病人在醫院的時間比一般病人長以倍計，這不是臨牀的醫療需要，而是墨守成規，沒有因情勢而改變的行政方式。結果是1000張負壓病牀，一天應該可以接收220個病人，隔離令之下，每天只能收71個病人。病牀相對來說是大幅減少，開了亞博館的隔離病牀也補償不到，但新冠病人愈來愈多，全部都堆積在急症室裏裏外外每個角落。就算急症室醫護不吃不睡，都無法為新冠病人提供適當治療，更有不少非新冠的急症病人亦因為沒有病牀而失救死亡。這是一個香港的悲劇，比印度的情况不遑多讓。

香港的第五波新冠疫情，在檢測、隔離方面，非但沒有超前部署，反而有臨渴掘井、「屎急才開坑」的情况。在隔離令的執行，政府也是在2月底才開始糾正僵化的做法，容許病人在家居或院舍「隔離」。

香港政務官僚過去30年對基層醫療的誤解和漠視，亂石投林，「愈醫愈差的香港醫療」（筆者於2021年5月31日《明報》刊出的文章），實行「901」醫療制度，令基層醫療積弱，是香港醫療崩潰的背景。僵化的行政、墨守成規的處事，令前線醫護事倍功半、百上加斤、心力交瘁，也傷害了市民、傷害了很多家庭。新冠疫情只是這個醫療計時炸彈的最後一個按鈕而已。

作者是香港醫學會會董、公共醫療醫生協會前會長

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[佘達明]