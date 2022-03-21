尹國聖、陳齊浩：估算染疫人數 需用正確統計方法

若置信區間過大 未能反映實况

從統計學角度看，任何統計模型都基於某些假設，如果模型假設與數據不相符，自然會導致結論的偏差。累計感染人數的預測屬於點估計（point estimate），這裏的感染人數是指所有感染新冠病毒的人（包含感染過病毒但已康復者）。我們如果未能結合置信區間（confidence interval）來分析，點估計的意義其實不大。在給定95%置信水平下，95%置信區間為對於未知量的區間估計（該區間約有95%概率包含未知統計量）。如果統計模型得出感染人數的置信區間過大，代表我們對感染人數的估計有較高不確定性，而未能反映出感染人數的真實情况。

舉例說明：假設我們採用兩個不同模型來估計感染人數，基於「大樣本原理」，兩個估計量（estimator）都近似服從正態分佈（normal distribution），其中一個正態分佈（圖1模型A）方差較大，另外一個（圖1模型B）方差較小。顯然，模型A的95%置信區間，比模型B的要寬許多，因此具有更高的不確定性。置信區間的大小，可以直接反映估計量與實際感染數字的誤差。

預測358萬人感染 存相當程度誤差

港大醫學院估計的感染人數為358萬，其95%置信區間是230萬至460萬。以現時香港總人口約741萬來算，我們可以求出模型估計的感染比例（感染率）為「358 / 741≈0.48」，其95%置信區間的下限和上限，分別為「230 / 741≈0.31」和「460 / 741≈0.62」。基於95%置信區間的臨界值為1.96，我們通過圖2公式可以推算出有效樣本量（effective sample size）約為40人，這相當於我們按不同地域隨機選取40幢樓宇，每幢樓宇隨機抽取一人檢測（以確保抽樣個體的獨立性）。所以，港大醫學院估計的感染人數，相當於僅僅基於樣本量為40的隨機抽樣調查結果。如此小的樣本量，有多高的可信度？

附表列出近日的圍封強檢樓宇名單，每一幢強制檢測樓宇的人數都遠遠多過40，這些應該是香港病毒感染最高危的樓宇，其平均初步陽性比率約為11.6%，遠遠低於港大醫學院模型推算的48%感染率，這反映了港大醫學院3月14日模型預測的358萬感染人數，存在相當程度的誤差，更何况中大醫學院郭健安所估計的500萬人感染？當市民在新聞看到聳人聽聞的預測感染人數時，會更加劇他們對疫情的擔憂，導致很多輕症患者動輒求醫，增加醫療體系負擔。因此，過大的置信區間，使感染人數的預測失去意義，結果會本末倒置，引起不必要的社會恐慌。

作者尹國聖是香港大學統計及精算學系系主任、教授，陳齊浩是香港大學統計及精算學系研究生

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[尹國聖、陳齊浩]