沈雅梅：一次關鍵時刻的中美元首通話

美對華戰略需求上升 對話主動權在中方

於中美關係打破「堅冰」50周年之際，在俄烏衝突持續近一個月的背景下，此刻審視中美關係，具有新的歷史和現實意義。相對於前段時間，美國官方對《上海公報》這一中美關係「里程碑」緘口不言所表現出來的淡漠，拜登在此次通話中不得不正視中美兩國50年前做出的「重要抉擇」，承認中美關係的發展對於世界格局的意義，重申美國不尋求同中國打「新冷戰」等表態，實際上是對中方做出了戰略保證。

美方密集發起與中方對話的邀約，表明其在涉俄烏衝突議題上，對中國的戰略需求在迅速上升，企圖迫使中國在美俄之間選邊站隊，有意離間中俄全面戰略協作伙伴關係，同時也表明美方要在國際上孤立俄羅斯十分困難。對話的主動權在中方。

美鎖定大國競爭戰略 中美關係增不確定性

以往，諸如伊核、朝核等熱點問題，都曾帶動中美通力合作，也推動了全球多邊合作，這主要是因為中美關係能夠不斷挖掘發展動力，找到新的道路，避免大國分裂和對抗。但現在，由於美方鎖定大國競爭戰略，中美關係的這條路徑增添了諸多不確定性。

第一，美方日益相信中國的發展對其構成首要外部威脅。短期內，美方因優先處理俄烏衝突的需要，對華政策的對抗性會下降；但美對華認知和戰略定位不會發生根本改變，甚至還會因「兩線作戰」的焦慮，而對「中國威脅」有更強烈的緊迫感。正因如此，美方從政府各級官員層面，從布林肯、蘇利文到拜登，綜合使用對華施壓和拉攏的「兩手」，一邊要求中國配合美對俄政策，一邊威脅對華制裁和懲罰。這種自相矛盾的做法，使兩國即使在一個議題上產生合作，也很難轉化為雙邊關係總體發展的動力。

第二，美方在歐洲安全議題上煽風點火卻隔岸觀火，甚至可能把中國綁上「戰車」。美在歐洲打響「代理人戰爭」、劃分「勢力範圍」，不僅意圖消耗俄羅斯實力、強化對歐洲盟友的領導，還消解中國對歐洲市場強大的經濟作用力。美方製造關於中國對俄羅斯「軍事援助」、「經濟援手」及「宣傳配合」等虛假信息，有意把中、俄共同塑造為美國及其盟友的對立面。反華鷹派進一步呼籲拜登政府加大對亞太地區的投入，強化對華競爭。在台灣問題上，美台互動深化，美方在加大對台安撫的同時，必將加大對大陸的威脅與訛詐，美方對華做出誤判進而發生意外事件的風險在上升。

習近平說：「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。」這句話也是對拜登的敲打。俄烏衝突是多年來歐洲安全矛盾積累激化的產物，是美國、歐洲、北約及俄羅斯在地緣戰略空間的競爭博弈，最終造成中方及其他國家都不願看到的烏克蘭危機。相關方面的長期矛盾表明，地緣政治思維作為傳統大國關係的歷史包袱，至今仍活躍於國際政治中，對一些大國特別是美國的決策層，有根深柢固的影響。

施壓中國跟隨「制俄」 只會更損世界經濟

目前，世界各國普遍呼籲通過對話，和平解決烏克蘭問題，並不是所有國家都跟隨美歐對俄羅斯的制裁，有的國家權衡得失，有的保持中立，甚至歐洲國家與美國的對俄依存度不同，對俄制裁亦並不與美完全一致。中國是世界最大出口商，是歐盟最大貿易伙伴，是美國最大的貨物貿易進口來源。施壓中國跟隨對俄制裁，只會對包括美國及其盟友在內的世界經濟，造成更大惡果。

大國是影響國際格局的核心因素，大國關係的戰略性，首先體現在對世界和平與發展負有特殊的責任。正如習近平所說，中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，不僅要引領中美關係沿着正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。解決烏克蘭問題的當務之急，是各方保持克制、為局勢降溫，而不是加售軍火、火上澆油。中美在這一關鍵時刻舉行的元首通話，其重要意義應在於着眼推動問題的外交解決，而不是使局勢進一步惡化、升級。

作者是中國國際問題研究院美國研究所所長

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[沈雅梅]