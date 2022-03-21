黃偉豪：抗疫迷惘：欠缺開放數據下的無所適從

政府在抗疫過程中，由始至今均強調「全民抗疫」的重要性，但在抗疫路途上要做到全民參與，總不能只靠政府由上而下地單方面不停發出指令，而應有足夠數據給市民參考，這突顯了「開放數據」（open data）的重要性。有數據支持，自然有助加強政府政策的公信力和合理性，減低虛假信息（disinformation）的流傳和破壞力，使市民心悅誠服。

在應付新冠病毒的第五波疫情中，香港可以說是突然由天堂跌下了地獄，由本來是一個有卓越抗疫表現的模範地區，變成了表現最惡劣的地區之一，無論是感染率或死亡率均大幅上升，醫療系統亦同時崩潰。更有傳染病學專家估算，香港在第五波疫情下，染疫人數可能已多達人口的一半。如果屬實的話，相信是一項無任何國家或地區想得到的世界紀錄。

政府抗疫表現的徹底下滑，往往原因複雜；但缺乏足夠和合理的相關數據，使市民明白和支持政府政策，應是原因之一。抗疫人人有責，但巧婦難為無米之炊，要做到全民總動員、人人全力投入抗疫，必然要有足夠數據和理據，才能使市民知道如何用最佳的方法配合，全心全意地支持。

若在未能得到市民理解和支持下，政府不停單方面為抗疫政策升級和「加辣」，不但得不到市民認同和配合，也未見到對於遏抑疫情的擴散有明顯幫助，成為一場盲目抗疫的勞民傷財運動。

「抗疫疲勞」與「抗疫迷惘」原因不同

在以上情况下，市民出現的不止「抗疫疲勞」，更加有「抗疫迷惘」的情况。兩者雖然在行為上表面相似，但背後原因有所不同。前者是因為長期抗疫而感到疲勞，不再願意或已再沒有動力和精力完全遵從政府的抗疫措施；後者則出於不理解或不明白政府抗疫措施的理據，不認同它的效力和合理性，因而大大減低市民自願配合抗疫措施的動機。

其中一個「抗疫迷惘」的例子，可以說是政府要求有針卡和「安心出行」才可進入商場及超級市場等公眾地方的新措施。根據筆者觀察所得，在實施初期，很多市民願意配合；但自從政府表明因個案數量過多及資源等因素問題，已停止向市民提供相關的疫症信息後，願意配合措施的市民便即時大減，愈來愈多市民進出商場時已變回昔日的「自由出入」。如果以上轉變是主要由「抗疫疲勞」所引致，市民在行為上的改變理應是逐漸地慢慢改變，而非在政府公布原有透過安心出行來通報市民的機制已暫停運作後，便立即大幅度停止配合。

當然，若要市民繼續配合，加強執法是可行和有效的方法，政府大可以在商場出入口設置執法人員，甚至用便衣執法人員突擊執法。但當措施的作用和意義已失去、市民對於措施的繼續存在感到迷惘和不解的時候，強行執法的意義又何在？恐怕只會本末倒置，進一步引起市民反感和不滿；在疫情如此嚴峻的時候，把資源投放於直接幫助患者，也似乎更為合理。而無論是「抗疫疲勞」還是「抗疫迷惘」也好，兩者均會降低抗疫措施的效力，政府亦要盡力避免發生。

「開放數據」助產生「協同效應」

要應付「抗疫迷惘」，「開放數據」是有效工具。香港作為一個高度現代化和發展的城市，市民平均教育水平高之餘，也有聰明和靈活的頭腦。所以，能夠開放有關疫情的數據，便能更有效使市民明白政府政策，加以配合和支持，甚至主動提出抗疫措施和政策給政府考慮，產生政府和社會共同合作下的「協同效應」（synergy），真正做到全民抗疫。

在經濟合作與發展組織（OECD）發表的有關「開放數據」研究報告（註）中，已開宗明義提出，「開放數據」主要目的是促進社會和政府之間的協作（collaboration），透過開放式創新（open innovation）等方式，發掘和擴大數據的價值，帶來社會公益（social good）。「開放數據」背後的重要假設是，政府並非無所不知和萬能，因此透過開放數據與社會共享，便能集思廣益，以克服面對的公共難題和挑戰。

再者，任何政策的成功推行，都需要市民的理解和支持，開放數據可增加施政透明度，正有助達成這目標。政府常常歸咎施政失效是基於虛假信息的傳播，卻忽略了虛假信息在社會上氾濫的原因之一，根本上是一個供求失衡的問題，就是社會對疫情相關的資訊需求殷切，但市民能夠掌握的可信資訊卻不足，才被迫退而求其次，參考其他來源的信息，希望對問題加深了解。所以，提倡「開放數據」，主動為市民提供充足和可靠的官方信息，才是打擊抗疫虛假信息和謠言的至有效辦法。

官員要建立良好「數據文化」

由於政府是整場抗疫戰的領軍，要「開放數據」在抗疫中發揮最大功效，政府官員亦要建立良好的「數據文化」（data culture），使決策「有數得計」，有合理和足夠的數據支持。例如最近政府決定圍封沙灘，但卻沒有提供沙灘可引發疫情的數據支持，引起市民質疑：比沙灘更擠迫的室內交通工具，政府卻從不管制，甚至容許港鐵縮減班次，使繁忙時間迫上加迫。由此可見，當政府不尊重數據的時候，也加大了說服市民支持其政策的難度。

註：OECD. 2018. Open Government Data Report: Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact. Paris: OECD.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任

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