劉夢熊：俄羅斯侵烏戰爭——中國的機遇與風險

處理得當 可融入和平與發展主流

今年2月24日，發生了俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，中國因緣際會，又一次來到歷史的風陵渡。面對機遇與風險何去何從，將決定今後的國運，關乎改革開放格局的生死存亡！

自俄羅斯全面侵烏至今20多天了，如果說國際社會有「兩隻眼」的話，那麼現在是一隻眼盯着烏克蘭戰區事態發展，另一隻眼則盯着中國的立場取向。中國政府若處理得當，堅持「反對侵略，保衛和平」的普世價值，將會創造與美國為首的發達國家改善關係的契機，融入和平與發展主流，獲得戰略發展的巨大機遇；相反若處理失當，自覺或不自覺站到「反對侵略，保衛和平」的普世價值之對立面，將冒上被國際社會制裁和孤立的巨大風險！不要忘記，近年中美關係急劇惡化，最深層原因正是源於根本價值觀的衝突！

「中間立場」經不起事實拷問

表面上看，中國官方現時持「中間立場」，官式表態是（1）尊重各國國家主權和領土完整；（2）維護《聯合國憲章》和國際關係準則；（3）各國安全關切都應當受到應有尊重和保障；（4）俄烏雙方應通過談判協商解決兩國紛爭。

這樣論述似乎面面俱圓、無懈可擊，實際上卻經不起事實拷問和邏輯推理，因為國際社會會追問：俄軍全線入侵另一個國家，狂轟濫炸，攻擊人家各大城市及首都，又堅持肢解烏克蘭的克里米亞、頓湼茨克、盧甘斯克領土，算不算「尊重各國國家主權和領土完整」？侵略一個國家之外，還在沒有受到任何核威脅之下，悍然下令將俄國戰略核威懾力量提升至「特殊戒備狀態」，威脅人類文明和生存，又算不算「維護聯合國憲章和國際關係準則」？

現在早已銷毁全部3000枚核彈頭的烏克蘭，被估計擁有世界近一半核彈頭的俄國大舉進犯，山河破碎，百姓蒙難，究竟是誰的「安全關切」不受尊重和保障？再看到中國外交部發言人迄今一不肯對俄羅斯作「侵略」定性，二不肯作「譴責」表態，三是內地輿論場沉渣泛起為俄侵烏拍手叫好、搖旗吶喊的態勢，國際社會自然對中國的「中立」打上大問號。烏克蘭戰事愈拖得久，中國外交上的尷尬就愈被動，到頭來要麼是「順得哥情失嫂意」，要麼是「豬八戒照鏡，裏裏外外不是人」！

若被綁上侵烏戰車 恐遭國際制裁

最令人擔心的是，若基於「中俄友好無止境，合作無禁區」、「不是盟友，勝似盟友」，被普京綁上侵烏戰車，國際社會難免懷疑甚至認定中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「幫兇」，屆時很大可能會將今時今日嚴厲制裁俄羅斯的國際組織、SWIFT結算系統、貿易、科技等領域5532項措施的部分或全部用來對付中國，這是何等危險！改革開放大業和中華民族偉大復興豈非毁於一旦？

毫無疑問，既然中國政府一貫向世界宣示奉行獨立自主的和平外交政策，又是著名的「和平共處五項原則」倡導國之一，而俄國侵略烏克蘭的是非曲直一清二楚，中國有1000條理由堅守「反對侵略，保衛和平」的道德高地，沒有一條理由被俄方牽着鼻子走，為其侵略行為和核訛詐行徑背書埋單！

有人以「國家戰略利益」為名站到俄羅斯一邊，不惜站於世界大多數反侵略國家的對立面，這根本是逆改革開放歷史潮流而動！因為改革開放是關係國家前途命運的關鍵一招。40餘年來，中國從「國民經濟到了崩潰邊緣」一躍成為世界第二大經濟體，除了對內改革之外，作為對外開放，主要是對美、歐、日等發達國家及地區的開放引進、招商引資。中國2020年對外進出口貿易總額達5萬億美元，而中俄該年貿易額只有區區約1077億美元，而美、歐、日才是中國主要貿易伙伴和外資投資來源！若為撐俄羅斯侵略而跟中國對外開放主要對象、主要助力分道揚鑣，豈非「撿芝麻而丟西瓜」？沒有道理！

再者，中國其實是「地大物不博」，石油、糧食都要大量進口。而俄羅斯侵略烏克蘭，首先就令國際市場的石油、天然氣、小麥價格暴升，本身就對中國大大不利。何况若中國不及早態度鮮明地站到反侵略陣營，在華外資企業肯定預計到中國有被連帶制裁、孤立的風險，自然產生「君子不立危牆之下」的恐懼感，恐掀起新一波外資撤離潮。中國「對外開放」有可能前功盡棄，「擴大開放」更成為空話！

有人內心盤算：「現在我們支持俄國攻打烏克蘭，日後俄國就會支持我們武統台灣！」如此想法可謂異想天開！君不見2019年聖彼得堡投資論壇召開之時，普京被問到「中美貿易戰，俄羅斯支持誰」，他直言不諱「坐山觀虎鬥」一幕嗎？幻想「北極熊」會為中國火中取栗，只會「賠了夫人又折兵」！

作者是百家戰略智庫主席

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[劉夢熊]