史墨客：團結就是力量——普京選擇戰爭 我們續跟烏克蘭同一陣線

寧揀付上戰爭代價，也不投資在俄羅斯人民的需要，普京對烏克蘭的入侵，會成為克里姆林宮的戰略失敗，並將摧毁俄羅斯人民的未來。同樣地，盧卡申科（編者按：白俄羅斯總統）政權支持普京的戰爭抉擇，也是在犧牲白俄羅斯人民的未來。我們已看到許多開明的俄羅斯人及白俄羅斯人「用腳投票」，尋求離開國家和因總統專制舉措而前景益見堪憂的家園。

這個時代的歷史記載，將會展示普京選擇發動無緣無故、不公義和早有預謀的戰爭，令世界更加團結，俄羅斯和白俄羅斯則加快被削弱和孤立。

普京的無緣無故和早有預謀之戰爭

這是普京策劃已久的一場戰爭，他有條不紊地將逾15萬名士兵和軍備運送到烏克蘭邊境，包括身處白俄羅斯、盧卡申科政權謊稱參與軍演的逾3萬人。他安排輸血供應就位，並興建戰地醫院，一開始就展示意圖。許多國家嘗試透過外交和對話，善意地回應普京所揑造的安全關切，及試圖避免不必要的衝突和人類苦難，卻被普京一一拒絕。

普京完全按照我們所警告的方式來執行自身劇本：我們看到俄羅斯的代理人加強炮擊頓巴斯地區；我們看到俄國政府對烏克蘭發動網絡攻擊行動；我們看到聯合軍演結束後俄軍部隊仍留在白俄羅斯；我們看到在莫斯科上演的政治戲劇，並聽到企圖將俄軍侵略合理化而對烏克蘭作出的離奇和無稽說法。

俄羅斯依舊偽稱有需要停止在烏克蘭的「種族滅絕」，來合理化其軍事侵略——儘管根本無證據顯示當地發生種族滅絕。俄羅斯2014年入侵烏克蘭和2008年入侵格魯吉亞時，我們都看到其用上類似戰術。

然後，幾乎就在聯合國安理會開會支持烏克蘭主權及搶先阻止災難的同一時間，普京違反國際法發起侵略。導彈開始雨下，襲擊烏克蘭各地歷史名城，繼而出現伴隨新一波假資訊和徹頭徹尾的謊言而來的空襲、坦克縱隊和營級部隊。

我們一直坦誠面對世界。我們向北京政府和其他有力預防無意義及無緣無故戰爭的國家分享關切。我們解密有關俄羅斯計劃的情報，避免混淆及隱瞞。普京是侵略者，普京選擇這場戰爭，而盧卡申科支持他。決定投資於戰爭而非人民身上的後果，如今會由他們的人民承擔。

普京選擇將石油橫財投資於武器，而非教育和商業科技。普京的官員選擇對其他國家咄咄逼人，而非將政府資源投放在外交和開放貿易。普京選擇戰爭和貧窮，而非和平與繁榮，俄羅斯人民正為此付出代價。

我們團結回應

普京和盧卡申科不會有好結局。美國正聯同全球的負責任國家採取行動，追究俄羅斯和白俄羅斯的責任。

在這場史無前例的全球協調制裁行動下，美國、英國、歐盟、日本、韓國、新加坡、加拿大及其他國家，向俄羅斯中央銀行採取限制措施。為回應克宮侵略，全世界正展開全面金融制裁和嚴格出口限制，從而打擊俄羅斯和白俄羅斯的經濟、金融系統和尖端科技准入。在普京展開侵略後，盧布匯價跌至歷史低點，俄國股市暴跌。美國跟英國、歐盟和日本聯手，制裁這場戰爭的策劃者和支持者，包括普京本人。

透過跟佔全球經濟一半以上的強大伙伴聯盟緊密協調，我們擴大了行動的影響力，以令普京及其政權，以至在白俄羅斯支持攻擊烏克蘭的人付出最大代價。為回應普京的戰爭抉擇，我們將限制俄羅斯以美元做生意的能力。我們會集體遏制俄羅斯資助及加強軍隊的能力，並會採取果斷行動，對付任何尋求協助俄國和白俄羅斯規避制裁和出口管制的企業。這些動作將削弱俄羅斯在全球經濟的競爭能力。我們已準備好採取更多行動。

經濟懲罰以外，總統拜登授權額外提供3.5億美元（編者按：約27.3億港元）安全援助，以即時協助烏克蘭自衛，令美國過去一年對烏克蘭安全援助的總額突破10億美元（編者按：逾78億港元）。我們亦已準備好防衛北約盟友，我們的盟友也加強了自身的部隊及軍事能力，以確保我們具備回應這種公然侵略的集體防衛能力。世界歷史上最偉大軍事同盟的備戰程度毋庸置疑：北約比過去任何時候都更為團結。

美國又跟大型石油生產及消費國家協調，以強調我們在確保全球能源供應上的共同利益。我們正在跟能源公司合作，提高它們向市場供應能源的能力，特別是在價格上漲的情况下。

歷來最強的國際社會團結和決心

普京分化世界的目標已經失敗。面對二戰以來全球安全和民主理念的其一最重大挑戰，美國和全球的負責任國家都團結聯手。在3月2日，聯合國大會以141票對5票的壓倒性大多數，通過一項反對俄羅斯殘酷入侵烏克蘭並要求俄方遵守國際法的決議案，便是明顯例子。

未來數天、數周以至數個月，對烏克蘭人民而言將會極其艱苦。普京為他們帶來巨大苦難，但烏克蘭人民已經歷30年的獨立，他們一再展示不會容忍任何試圖令其國家倒退的人。全世界都在密切關注這場衝突，而倘若俄軍犯下暴行，我們將探索所有可用的國際機制，以向那些要負責任的人——不論是軍隊成員或文人政府領導層——追究責任。

普京對烏克蘭的侵略，將令俄國在經濟和戰略上都要付出沉重代價。俄羅斯和白俄羅斯人民都曾在文化及科學上為世界作出重大貢獻，他們值得從政府獲得更好待遇，而非這次侵略為其未來引發的重大損失。

自由、民主和人類尊嚴，是遠比恐懼和壓迫更強大的力量。在民主與獨裁之間、主權與征服之間的較量，請別搞錯一點——自由必勝。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；文內重點黑體為編者所加）

作者史墨客（Hanscom Smith）是美國駐香港及澳門總領事

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[史墨客]