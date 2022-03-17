羅健熙：市民配合 世界少見 清晰路向 至關重要

近幾天疫情數字雖然稍為從高峰下降，但專家們均預計確診數字會維持於平台期一段時間，市民戒備仍未可放鬆。故此，我也想藉此機會說說這幾個月來的觀察和提出建議，希望政府從善如流，以免加深政府和市民間的不信任。

一、資訊發放應更精準

在疫情爆發之際（當時每天新增確診尚未過萬），政府在2月13日記者會中曾說「累計新增約8300宗本地個案中……約55%患者已接種兩劑疫苗」，並廣被媒體直接轉述報道（包括被視為「官媒」的媒體），在市民間快速流傳。數字上準確，卻沒有協助市民把數字放入大環境內理解，容易被人誤讀。

例如至2月中時，已接種兩劑疫苗的人口已達500萬，基數遠比沒打針的要大，所以即使知道確診者中有較多人曾接種疫苗，這比較卻是很大的誤導。而且Omicron在外國爆發時，專家都同意此變種病毒的傳播力、突破疫苗所產生免疫的能力都較高，但疫苗減低重症率和死亡率仍十分顯著。上述數字的表達，無法讓市民正確理解疫苗功效，可幸已經修正。但這些資訊造成的影響始終難以估計，政府在發放資訊時必須更為精準，免令市民誤解。

二、政府信息要一致

這部分在上述不同人士的公開發言中亦有提及，經典例子當然是「禁足」與否的討論。若仔細看政府不同人士發言，會發現他們每次都會說在「研究」，另外亦有類似是否「完全」禁足的差異；但公眾接收信息不可能如此細分，市民的感覺是：不知道政府到底想怎樣？可否商量好統一口徑才出來發言？研究歸研究，是想研究如何禁足，還是研究可否不禁足？

不過也老實說，國家衛健委專家組組長梁萬年來港後，情况好像稍為好轉，最少是把香港政府的防疫策略稍稍穩定下來，也將專家們提到的重點減少重症和死亡案例等目標定了下來；而梁對全民強檢的意見，看來亦把建制內的不同意見統一起來，減少了市民疑惑。

惟現時在地區層面的信息，仍面對不同問題，例如有很多不同熱線，但不知道該聯絡哪個號碼。若政府設立一個接線人員較多的一站式熱線，相信可減少市民的不便。

三、要信任市民

最近幾天的確診數字稍為放緩，有迹象已達高峰並在平台期橫行，這與香港大學早前的分析模型或外國應對Omicron的經驗比較，好像稍為快一點。我相信這個差異的其中一個重要原因，是香港市民的自律。自疫情於兩年多前爆發，香港市民沒有忘記2003年SARS的經驗，遠在未有口罩令之時，很多香港市民已在戴口罩、勤洗手、減少聚會等個人層面高度謹慎，展現世界上少有的自律。

市民亦有強烈保護自己、家人、社區以至醫療系統的意識，最近在社區遇到的朋友，自己確診了都主動留在家中不到處亂跑，家人確診亦立即連續幾日進行快速檢測以確認自己身體狀况，未收到政府隔離令或檢疫令的，都會自行留在家中。而20至59歲人士接種兩針疫苗的比率已近或達九成，60至69歲亦近八成（截至3月16日）；疫苗通行證實施前，已打兩針的市民已超過500萬。

四、謙卑

我相信很多市民對政府的觀感，源於特首林鄭月娥在不同時間和場合的一些發言，例如較早期回應她第三針選擇科興或復必泰疫苗時，爆出一句「抗體不是說數字愈高愈巴閉」；到被問及為何於記者會不戴口罩時，說「市民需清晰聽到特首向公眾傳遞的信息及感受其情緒」；又或到最近緊急警示系統第一次啟用後，她回應說「看到市民在其他平台說都幾好」。

這些言論，除了「包拗頸」外，真的想不到對團結市民抗疫有什麼作用？市民若覺得特首輕視他們的感覺，抗疫工作便會事倍功半。最近林鄭月娥在每天早上的記者會終於戴上口罩，市民雖不至會稱讚，但起碼已少了一個爭論點。

我過往在這裏多次提到，抗疫成功需要市民的配合和理解。早前爭論「全民強檢」和「禁足」時，市民已因為信息混亂而產生不安和不滿。不論政府之後打算如何安排，不少市民希望的，只是一個簡要、清晰的路向和做法，不要搞得他們無所適從而已。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]