龍振邦、薛達、袁國勇：滔天巨浪襲香港 釋疑接種現曙光

外防漏網 五波襲港

香港第五波疫情初期共有4條傳播鏈，首兩條與機組人員相關之傳播鏈，基本上已於農曆新年前截斷。另有倉鼠相關群組之傳播鏈由Delta病毒株引起。第五波主浪由海外輸入之Omicron BA.2引起（海景絲麗酒店相關群組），從檢疫酒店流入社區。惟追蹤不及傳播快，BA.2病毒株於葵涌邨隱性傳播了一段時間，其後引起大爆發。葵涌邨逸葵樓爆發的Omicron BA.2病例數目，每1.28天增加一倍（註1），並於各區多棟大廈出現垂直傳播。此外，Omicron病毒之棘突蛋白出現大量變異，疫苗效用減弱，科興滅活疫苗受影響較大，但其3針仍有效減少重症及死亡（註2）。Omicron病毒株之特性，有別於Alpha和Delta變種引起之爆發，故有一說認為Omicron病毒株可歸類為另一場大流行。

疫苗猶豫 禍延老弱

第五波爆發前夕，本港長者接種率極低。2021年12月尾，70至79歲者第一針之接種率低於50%，而80歲或以上長者更低於20%（註3）。本港長者之低接種率，使香港第五波疫情之死亡率較其他高收入地區高出兩倍以上。儘管社區疫苗接種計劃至今已推行了一年多，但疫苗猶豫及相關錯誤信息仍然廣泛流傳，使長者、長期病患者及其家人卻步，未能及時接種，從而阻止老弱染疫逝世。

護老院及殘疾院舍爆發，蔓延迅速，感染大量長者及患有多種慢性疾病之院友。截至3月15日，全港累計共757間護老院舍（佔總數約90%）及271間殘疾院舍（佔總數約80%）受影響。護老院舍共29,170名院友（佔總數39%）及7290名員工（佔總數24.5%）染疫，而殘疾院舍共7680名院友（佔總數42%）及2725名員工（佔總數26%）染疫（註4）。重症者如潮水般湧入公立醫院，醫院管理局不勝負荷，服務近乎崩潰。可惜香港特區未有吸收別國準備開放及應付後疫苗浪之經驗，軟件硬件均不足以應付患者幾何級數之增長，其中護老及殘疾院舍之準備最為不足。在短短兩個月內，逾4000人死亡，95.4%的死者為60歲或以上長者，大部分為爆發疫情護老院舍之院友（註4及5）。

目前衛生防護中心累計呈報受感染人數已超過70萬（註5），但呈報個案實質只反映本港總測試能力之上限，真實染疫人數應遠多於70萬。醫管局員工全體每天均需進行抗原測試，故員工感染數字較能反映真實情况。染疫之醫管局員工代表25至60歲工作年齡層之感染比率，截至3月15日，共15,766名員工染疫（佔總數約19%；註4）。以此比例粗略推算，香港最少有142萬人染疫。而香港大學之疫情發展模擬模型更推算有約360萬人受感染（截至3月14日；註6）。Omicron傳播速度太快，即使亡羊補牢、全速接種，亦未能立竿見影，對於第五波之影響不大。而且近日社區疫苗中心之接種人數下降，亦有大量預約接種者臨時缺席，估計與多人染疫或成為密切接觸者有關。故現時為長者及長期病患者加緊接種之主要目的是鞏固其免疫力，為後疫苗浪或第六波作準備，而且接種策略應由被動轉為主動上門。

Omicron病毒株較Delta溫和，致病力較弱。一般人感染後，臨牀病徵輕微甚至無病徵，與港大微生物學系較早前的一項動物研究之發現一致（註7）。當健康者完成接種疫苗後，即使感染了Omicron，其客觀效果有如天然加強劑，能鞏固針對不同變種病毒株之黏膜免疫力（mucosal immunity）及細胞介導免疫力（cell mediated immunity）。但筆者不建議將自然感染作為獲得免疫力的一種方式，因這樣做會增加傳播給高危群組之風險。對於未完成接種者、長者及慢性病患者，Omicron病毒株仍能引起重症。Omicron之傳播力強，加上染疫者基數極大，故對公營醫療造成嚴重負荷。新冠大流行不僅染疫者受影響，當集中資源及人手專注應付新冠患者時，必須大幅減少其他非新冠的緊急及非緊急服務，故非新冠病人亦大受影響。

疫中轉陣 整合政策

疫情終有回落之日，港府亦須盡快向市民公布本港復常之計劃及路線圖，好讓公眾對香港重拾信心和希望。當多人染疫，產生黏膜免疫力，個案傳播自然會減慢。儘管Omicron傳播迅速、增幅凌厲，但似乎3月4日已達高峰，漸趨平穩，反映社交距離措施起作用。政府正盡力阻止護老及殘疾院舍爆發，加強門診服務以防輕症患者惡化，改善住院服務以降低死亡率，並加強院舍院友及社區長者接種疫苗。即使疫症走勢向下，第五波尾聲仍然每日能增逾數千宗確診，而此階段可以延續數月，故有必要實行一些緩解措施（mitigation）。

（1）本港市民現時仍須緊守防疫措施，繼續戴上雙重口罩並保持社交距離措施，直至每個符合條件的市民都接種了兩劑復必泰或3劑科興為止。假如全港市民齊心，同時政府應組織大量醫療隊上門為長者接種，並邀請醫護深入社區，為老弱解答釋疑。若能全速建立抗疫韌性，為應付後疫苗浪打好基礎，本港有可能在7月前後復常，逐步解除防疫措施。相信屆時用於治療輕度和中度新冠病毒的抗病毒藥（Paxlovid和Molnupiravir）供應亦會漸趨穩定，足以抵禦後疫苗浪。

（2）現時約有逾30萬人在家隔離（註8）；如以香港大學數學模型估算，有超過300萬名患者仍然留在家中。除非家庭條件不適合居家隔離，否則應繼續允許輕症者留家隔離，並提供物資包及醫療諮詢服務，讓患者安心休養。現時根本毋須堅持將輕症確診患者送入社區隔離設施，以免對患者造成太多不便，更可減少行政措施及公務員之負擔，集中人力資源協助其他更有需要之市民。如患者有同住未接種疫苗之長者、幼童及慢性病患者，更迫切需要使用隔離檢疫設施。政府亦可為高危或易受感染群組提供檢疫設施或酒店暫居，並為他們進行多次核酸檢測、臨牀監察及早期治療，以防止出現併發症。

（3）第五波之下有大量工作人口染疫，並衍生更大量的密切接觸者，嚴重影響社會運作。當局應放寬限制，容許每日早上抗原檢測呈陰性的密切接觸者復工，條件為出門必須佩戴雙重口罩或N95口罩，並每天進行抗原檢測，一旦呈陽性便需隔離。這項政策對於醫護人員、保健員、救護員及從事運輸等基本或緊急服務之工作人員尤其重要。

（4）盡早恢復國際來往航班，使完成接種之商務旅客和海外港人能及早回港。香港社區已有超過70萬病例（真實可能甚至有幾百萬），即使再有輸入個案，亦只是滄海一粟，對整體疫情之影響微不足道。完成接種之旅客在機場之核酸檢測呈陰性，可考慮讓其中的港人在家檢疫7至10天，毋須再浪費檢疫酒店限額，並須每天進行抗原測試，最終呈陰性即可完成檢疫；一旦抗原測試呈陽性，則須繼續在家隔離至少7天，直至抗原測試轉陰性為止。至於海外旅客則須住檢疫酒店，做法大致相同，但陽性者須入住隔離設施。

夏季天時 爭取復常

待夏季氣溫上升，病毒環境存活率低，同時在較高的環境溫度下，被感染之動物產生新冠病毒的數量較少，肺炎亦較輕（註9）。如本港市民疫苗接種率能超過95%，建立足夠抗疫韌性，政府即可逐步放寬社交距離措施。放寬防疫措施後，廣泛落實疫苗通行證尤其重要。使用公共交通工具，進入學校、餐館、表列場所、政府設施和商場時，均須使用疫苗通行證。疫苗通行證之目的乃保護，而非懲罰未接種者，以免未接種者在該場所受感染而出現重症甚至死亡。這措施將顯著減輕本港醫療服務之負擔，若以大約137萬65歲或以上人口（2020年數字；註10）粗略估算，假如95%已免疫（完成接種或染疫康復者），後疫苗浪爆發期間，約5%（68,500人）之65歲或以上長者為無免疫力者（susceptible individuals），而每一浪約維持8周，20%之人口染疫（包括13,700名無免疫力長者），假設全部也需要入院，平均分到全港18間急症室，每間每日收約13名無免疫力長者；即使100%無免疫力長者染疫需入院，每天也是67人入院，本港現時人手設施足以應付。至於剩餘的95%已康復並免疫或完成接種疫苗長者，雖然仍有部分需要入院，但相信大部分均為輕症，與流感相若，影響不大。

當本港疫苗接種率達到95%至99%時，隔離、檢疫、住院和門診服務應該已經為應對後疫苗浪（第六波）準備就緒。此浪可能源自Omicron第五波的殘餘隱性傳播鏈引爆的超級傳播，或是來自輸入個案，甚至可以是Omicron之後的新變種。後疫苗浪只要是由類似Omicron的變種引起，加上香港醫療配套措施大幅提升，香港便能如新加坡一樣逐漸復常，擺脫大流行防疫措施帶來的種種不便。

全民檢測 配套未全

香港從2020年通過邊境管制、全民戴口罩、檢測輕微症狀者、嚴謹的接觸者追蹤、迅速檢疫接觸者及隔離患者，應對由Alpha和Delta變種導致的第三波及第四波疫情，並維持了9個月本地零感染。今波疫情依舊沿用上述策略，但這次未能控制Omicron變種病毒，故社會有討論以全民檢測控疫。全民強制檢測推行與否，取決於後勤配套、檢測工作流程、追蹤能力、隔離設施等是否準備就緒，以及推出時機。大型全民強制檢測在中國內地非常成功，並成功實現了動態清零。內地推行全民檢測，同時實施閉環管理及分區精準管控，以小區作檢疫單位提供核酸檢測。除此之外，內地亦實行健康碼制度，以高科技追蹤接觸者，強大的人面識別系統、大數據及健全的社區疫情防控工作體系（街道辦事處等組織配合防疫工作），能迅速及全面追蹤密切接觸者。如香港未準備好各項配套而推行全民檢測，本地個案追蹤之能力及隔離設施未能應付海量個案，即使完成全民強制檢測，第五波也很大機會復發，引發第六波。如此大規模及昂貴之檢測，倘短期內復發或爆發另一波疫情，勢將令過去兩年艱苦抗疫、極度抗疫疲勞的市民大失所望。

緬懷亡者 尊重科學

是次疫情為香港現代史中最嚴重的公共衛生災難，我們應對在第五波逝世的患者及家屬致以深切哀悼。疫情結束後，應為亡者豎立一座紀念碑，緬懷疫症中喪生的港人，更要提醒民眾必須相信科學、尊重真相，免受謠言侵擾。2021年，香港足足有9個月接種疫苗的黃金機會，然而當時疫苗猶豫及錯誤信息充斥社會，大量長者、長期病患者及其家人，出於對政府和疫苗的不信任，未選擇接種，最終導致超過4000名老弱染疫死亡。事實上，錯誤疫苗資訊得以廣泛流傳，傳者有責，知者不糾正有責，聞者不核實有責。事情發展至今，政府官員、醫學專家、民間團體應共同合作，宣傳正確的疫苗資訊，針對疫苗猶豫，深入社區詳細解說。全球大量科學期刊及醫學文獻均顯示接種疫苗益處多於副作用，諸國經驗均明確得出同一結論：疫苗能減危重症及死亡之風險，而衛生防護中心現時亦掌握強而有力的本地數據，足以證明疫苗效力（註11）。經過這次教訓，市民應抱客觀、理性及科學精神去思考事情本質，及早讓老弱接種，使香港能盡早復常，避免下一浪再有大量港人喪生。

註1：bit.ly/3JhIYIh

註2：bit.ly/36oIh0V

註3：bit.ly/3z56cNp

註4：bit.ly/3ItWUxH

註5：bit.ly/3iaxSbZ

註6：bit.ly/3wcLX10

註7：go.nature.com/3MRnpk1

註8：bit.ly/3CODwdj

註9：bit.ly/3KQlI4s

註10：bit.ly/3tZxkeI

註11：bit.ly/3KMO5QW

作者龍振邦是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽臨牀副教授，薛達是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系臨牀助理教授，袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授

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[龍振邦、薛達、袁國勇]