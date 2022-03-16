劉國熙：政府被動抗疫 突顯基層組織建設重要

區議會職能需加強 甚或重設互委會

沒有基層組織配合政府進行系統性的抗疫，若非目前民間不少同鄉社團、義工組織與地區幹事呼應國家號召，各自奮勇抗疫，政府幾乎要成為「光棍司令」。這突顯出培養勇於呼應政府動員的民間組織，在疫情等重大事件中，尤為重要，但目前香港仍欠缺真正具清晰定位和職能的基層組織。

區議會當屬最接近基層的組織，並屬下沉到基層民眾的非官方諮詢架構，理論上應透過民意的上傳下達，讓政府與民眾緊密連接在一起，但民政局相關指引並未明確這一角色，加上過去區議會的日漸泛政治化，更遑論與政府平心靜氣交流。筆者認為，政府是時候考慮重新啟動基層組織的規範化建設，甚至可考慮內地各省市政府的管理制度，在香港設立類似居民委員會的基層組織，受民政局「領導」。配合清晰的政治思想和方針，幫助政府落實各項民生相關政策，讓區議會與居民委員會，一個負責「監察」政府，一個負責「協助」政府施政，相互補位。

養兵千日 當用在一時

必須緊記「民生無小事」，基層組織的設立，就是應該透過解決當區基層市民的瑣碎生活問題，建立起鄰里守望相助的精神，一有重大疫情或事故發生，需要「封城」或「禁足」，都能迅速應變，配合政府做物資派送、協助長者等行動不便人士檢測甚至疫苗接種等工作，減輕基層尤其是生活條件惡劣的市民在疫情下的窘境。

最後，筆者認為有必要清晰定義基層組織的功能和職責。首先，設立基層組織的出發點必須是以民為本，透過為市民解決落地甚至瑣碎的民生事務，建立良好群眾關係。其次，充分理解基層市民或相關持份者對政府工作的意見，成為政府蒐集民情的重要渠道。其三，要勇於執行、宣傳政府決議和政策，在政策落地執行上起帶頭作用。

歸根究柢，要做到良政善治，政府不能對民情一無所知，要勇於與民眾接觸和推行系統性的民心工程，當再次遇到像疫情這種要動員社會全部力量的關鍵時期，才能做到「一呼百應，全民參與」。

註：阮紀宏，〈疫情催生新組織 民間力量將重組〉，2022年3月8日《明報》

作者是香港優才及專才協會理事

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[劉國熙]