丘健和：「戰時思維」抗疫乃當務之急！

隨着確診數字暴增，香港的醫療系統已處於滿負荷運轉，出現醫療資源擠兌現象，人力物力方面更左支右絀。不少市民自我檢測驗出陽性後，即使遵循政府規定在家自我隔離，卻面臨支援不足的局面：不少政府支援熱線長期難以接通，而且缺乏生活物資及藥物；更甚者，他們即使自我檢測從陽轉陰，但若其早前去政府檢測站做的核酸檢測待逾一個星期才出結果，也可能被政府安排去隔離檢疫。

香港不斷得到「國家隊」馳援抗疫，包括供應抗疫物資、援建治療設施、派遣抗疫專家和各工種人員，甚至保障副食品供應，然而卻出現安排滯後問題，比如說方艙醫院入住率較低，不少隔離設施空置。近兩個多月，「禁足令」、「封城」之類坊間傳言滿天飛，加上確診人數急升，各行各業受影響，商舖紛紛縮短營業時間甚至停業，令市民爭相入貨囤積，市面上更出現搶購潮，造成人心惶惶。

以上種種亂象可見，當局不僅在「早發現、早隔離、早治療」目標不斷追落後，而且抗疫資源分散、不集中的問題非常突出。根本原因在於特區政府欠缺「戰時思維」，管治班子仍未擺脫常規工作的心態，沒有把抗疫當作是非常時期的非常任務，因而見不到「軍事式」統一領導、指揮及調度機制，各部門明顯欠缺聯合作戰的「隊形」，使本來已經政出多門的架構弊端盡現眼前，執行時更舉步維艱，造成政策「有令不行，有禁不止」。

當下港府三大要務

抗疫講求爭分奪秒，擺在特區政府面前的當務之急，首要是火速建立一套戰時抗疫指揮體系。特區政府必須以「全港一盤棋」思維，堅持「人民至上、生命至上」原則，切實擔當起抗疫主體責任。只有做到統一指揮，以「特事特辦」為原則，讓法律和規則服務於抗疫大局，才能打破部門各自為政的局面，真正整合醫療資源，全力救治病患，從而實現國家衛健委專家梁萬年教授日前所述的「三減少（死亡、重症、感染）」及「四集中（患者、專家、資源、救治）」抗疫總目標。

其次，充分動員非政府機構及社區組織力量支援抗疫工作。誠如國務院副總理韓正指出，中央對港府的要求是「照單全收，有求必應」，抗疫資源向來不缺，問題反倒是如何令物資落在有需要的市民手上，用得其所。過去兩年港府遏止了4波疫情，但抗疫工作模式過度依靠政府力量，忽略了非政府機構及社區組織能力。第五波疫情規模之大、傳染率之高，已遠超政府負荷，單靠政府上下一心顯然不夠。港府應當加強部門及商界、社福機構、地區團體等協作及統籌，有機結合社會各方面力量。

再者，改善統一資訊發放，並加強掌握輿情能力。早於第一波疫情時，筆者撰文強調「資訊透明是最有效的疫苗，而恐慌是疫情的助燃劑」；如今兩年多過去，近月亂象與兩年前相比，可謂不遑多讓。歸根究柢是當局發布信息既不統一，也不充足，以及對疫情缺乏部署，情况為人詬病，實難讓市民放心。

信息發放方面，港府必須在統一指揮與協調下，準確發放疫情資訊、權威解讀政策措施、具體介紹抗疫進展，才能穩定人心。另外，政府應建立「網絡輿情分析中心」，以大數據分析社會熱門議題，並及時向市民加以解說，澄清坊間謠言傳言，以紓緩大眾憂慮。

「上下同欲者勝，同舟共濟者興」，危局當前，港府必須認清問題所在，迅速重整組織、心態與戰略，在配合國家支持下，盡最大努力、作最大動員，只有上下一心、全港總動員，才有望打贏這場持久的抗疫戰。

作者是香港青年時事評論員協會會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[丘健和]