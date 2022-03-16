郭耀斌：俄烏戰爭予中東兩國自主外交舞台

由沙特、阿聯酋王儲拒聽拜登電話說起

拜登出任總統後，一改前任特朗普對伊朗核問題態度強硬的作風，不但透露有意重啟伊朗核協議談判，更在情報及人員方面，中止支援以沙特為首的聯軍，在也門與親伊朗武裝組織「胡塞運動」持續戰爭，令美國與沙、阿兩國關係趨冷淡。再者，拜登去年也透過公開國家情報總監辦公室（ODNI）一份解密調查報告，指控沙特王儲批准刺殺流亡異見記者卡舒吉；在總值230億美元的F-35戰機出售談判中，拜登加入要求阿聯酋移除華為5G通訊設備作條款，防止中國竊取美國軍事機密，但阿聯酋最終放棄。基於拜登以上舉動，從近因來看，沙阿兩國固然無必要買美國帳，但從遠因來看，美國在中東的影響力，早在奧巴馬年代已經緩緩下降。

阿拉伯之春動搖傳統中東盟友對美信心

美國在中東的影響力減退，可追溯至2010年底開始的「阿拉伯之春」。從今日來看，這場一度獲視為在北非及中東波瀾壯闊的民主運動，除了在初始國突尼斯成功，其他都是徹底失敗收場；從美國外交利益角度出發，更是「賠了夫人又折兵」。美國一度默許埃及政變，趕走軍方出身、親美立場堅定且獨裁執政30年的穆巴拉克，但及後擁有穆斯林兄弟會背景的穆爾西欲走伊斯蘭主義方向，並打算與伊朗改善關係，最終美國在2013年再度支持軍方背景的塞西政變，埃及重回以往的軍人主政格局。

事實上，沙特阿拉伯在此之前已經與阿聯酋聯手支援巴林避過政變，也有份支持塞西政變，這段期間已損害沙阿兩國傳統上對美國政治及軍事保護的信心，並猜疑美國或會藉人權問題干涉中東的王權或獨裁統治。美國在2013至2015年正值與伊朗為核問題談判，美伊關係有所緩和，故此與沙特關係密切的也門總統哈迪於2015年被胡塞運動推翻後，沙特國防大臣、其後獲封副王儲的穆罕默德．本．薩勒曼，向其父親、沙特現任國王薩勒曼自薦組織聯軍，阻止獲伊朗支持的胡塞運動控制也門全國，一方面防止威脅沙特國家安全，另一方面也藉強硬對付親伊朗勢力，顯示不滿美國欲緩和與伊朗的關係。

把握「美退俄進」時機 鞏固反伊朗力量

美國的頁岩能源商業開採，在奧巴馬和特朗普年代均獲得支持。據美國能源信息署截至去年4月的數據，美國的原油產量由2008年起每日500萬桶，倍增至2020年每日1128萬桶，而美國在2018年起同時超越沙特和俄國，成為全球原油產量最高的國家。美國透過開採頁岩能源，成功提高其能源安全和市場話語權，但代價就是削弱了沙阿兩國的市場話語權，以至對美國討價還價的能力。既然從中東抽身是美國外交大方向，沙阿兩國自然要為自身發展利益打算。2014至2016年全球油價急挫，沙特身為石油輸出國組織（OPEC）第一大產油國，曾表明不會主動減產，目的就是為了打擊「爭飯食」的美國頁岩油。

俄羅斯透過介入敘利亞內戰，成功在中東建立影響力，剛好彌補美國在自動退守甚至連番失利下所留下的權力真空，加上俄羅斯與中東多國擁有對付極端伊斯蘭主義勢力、支持世俗獨裁政權這個共同目標，即使俄羅斯與沙阿兩國一度在敘利亞內戰中持相反立場，亦最終擺平並建立戰略關係，當中沙特一方的經手人，正是時任副王儲的穆罕默德。他與普京在2016年的20國集團峰會（G20）會面期間達成可能減產的協議，及後以沙特為首的OPEC，與以俄羅斯為首的非OPEC產油國（又稱OPEC＋），建立了定期商討產量的會面機制。沙特此舉不但藉俄羅斯反制美國，也令俄羅斯分散投資，不再完全押注在伊朗身上。

對阿聯酋來說，最吸引俄國的地方自然是迪拜這個「中東瑞士」（甚至「中東香港」？），既與美國關係良好，亦有完善的資產保密機制。英國、塞浦路斯和阿聯酋一直以來是俄羅斯寡頭富豪資金外流的熱點，而當美國、英國和歐盟宣布制裁俄羅斯後，據路透社報道，大批俄羅斯資產階級便透過加密貨幣把資產轉移至迪拜。當手握愈來愈多俄羅斯的「黑白灰資金」，自然擁有愈多藉俄羅斯向美國討利益的本事。

俄烏戰果不論如何 沙阿兩國必是贏家

擱筆之時，俄烏戰爭勝負尚未可知，但即使俄國最後敗走並引致普京下台，對沙阿兩國來說，俄國已在兩國押上了利益，不論結果如何，也必定是最終贏家。這不代表兩國將會離棄美國（只要石油美元和伊朗仍然存在，兩國也沒有這個能力），但當土耳其成為了「北約孤狼」，以色列得到《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）加持後開展外交新一頁，沙阿兩國也不過是藉俄烏戰爭，進一步爭取更多自主權。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[郭耀斌]