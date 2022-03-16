劉健宇：全民檢測無期 師生或白放暑假

政府專家顧問許樹昌3月12日說，與中央援港防控專家組組長梁萬年達成共識，認為確診人數降至4位數或3位數時便適合展開全民檢測；梁並稱若推遲至4或5月亦是基於科學思維。據港大醫學院疫情發展模擬模型（2月28日版），預計3月31日每天確診人數將回落至9983，4月8日為3324，4月22日為536。有報道稱政府擬全民檢測於9天內進行3次，並橫跨公眾假期及周末——未來兩個月只有復活節公眾假期（4月15至18日）適合。

現時小學及幼兒園可能於4月25日結束復活節假期復課，中學則最早於文憑試4月29日完成核心科目後復課。按照上述全民檢測的資訊，既要9天時間，亦需大量場所轉換為社區檢測中心，假如3月不全民檢測，又要在不太影響社會運作、以學校作檢測中心的前提下開展，最快、最適合便是在4月的學校復活節假期進行，即4月11至24日之間。任何延後均會令學校延遲復課，甚至推遲文憑試開考（考評局已備有5月中及6月初開考方案）。

白放暑假 教育界獨食惡果

值得注意的是，香港中學校長會於2月24日去信教育局長，整合103名校長的意見，約佔全港中學兩成，當中提出數個操作問題，包括徵用校舍需否獲法團校董會通過、公眾人士進入校園時維護校園環境及設施的責任，並建議教局提供一筆過撥款，作復課前的消毒清潔用。從現况而言，教育界忙前忙後準備特別假期的安排，已嚴重打亂學校運作、學生學習效能，但政府卻在宣布將進行全民檢測後，又推說3月並非最佳時機。

既然抗疫基於科學思維和求證方法，當初為何言之鑿鑿要求教育界配合一個未篤定的措施？無論如何，此刻港府應盡早制訂全民檢測的時間及前提，教局則需盡快向學校發出指引，讓社會及學校早作準備。

除了上述迫切的操作問題外，亦有一些應在第五波疫情緩和後盡快解決的行政問題。教局通告指本學年最後一個上課日為今年8月12日，2022/23學年的首個上課日則為9月1日。由於8月將餘下不足3個星期的假期，過往學校在暑期進行的各項行政工作，包括編排時間表，學生訂書、買校服，新學年行政工作等，恐怕未必有足夠時間進行，教局亦需為學校彈性處理。

應屆文憑試考生亦是值得關注的特別群體。按港大模擬模型，4月中香港疫情已大致緩和，社福機構應在遵從防疫要求下，將一些未能用於抗疫用途的社區中心開放為自修室，讓考生在臨近開考時有適合的空間溫習，彌補未能回校「操卷」的不足。此外，現時考評局依然不允許在任何一場考試前有病徵或正接受隔離的考生參與考試。為顧及考生利益和公眾健康，考評局應爭取一處社區隔離設施，讓輕症或無症狀考生在其中準備及參與考試。

疫情對學生長遠影響 值得關注

最後，疫情對學生的長遠影響亦值得社會關注，包括其整體學術能力、體適能、溝通能力及情緒健康等。當中溝通能力是較為明顯但又易被忽視的能力，因師生都習慣了網課期間雙方毋須特定的社交互動（眼神接觸、手勢）；由於物理隔離，學生亦可對教師的提問默不作聲；除了近年中英文科的口試多被取消外，學生亦缺乏與不同人交流的機會。這些問題均要在疫情後增撥資源解決。

作者是香港歷史及文化教育協會理事

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[劉健宇]