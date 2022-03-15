歐陽五：俄烏「第二戰場」的警示

「戰爭即侵略」的政治正確霸權思維

針對俄羅斯軍事行動，美國動用互聯網媒體平台不遺餘力地煽動各國民眾反對俄羅斯。在互聯網力量加持下，各國洶湧的民意讓政府行為被綁架。一向中立的瑞士也加入了反俄行列。

連帶俄羅斯的運動員、藝術家、普通民眾，乃至俄羅斯的貓，都遭到網絡評判和制裁。在一邊倒的輿論場中，俄羅斯民族甚至在世界上成了「賤民」，這讓人對一直標榜平等與文明的西方話語體系大跌眼鏡。

根據《聯合國憲章》原則，各國主權、領土完整都應該得到尊重。但將「戰爭即侵略」的政治正確性作為壓倒一切的攻擊武器，並有意忽視自身因素，說到底還是一種霸權思維。美國現實主義學者約翰．米爾斯海默最近明確表達觀點，西方對今天發生的事情負有主要責任。他直接道明，是誰導致俄羅斯人這樣做？「在我看來，答案非常簡單，是美利堅合眾國。」前美國駐蘇聯大使喬治．凱南在上世紀90年代就對美國政府提出忠告，指出北約針對俄羅斯的持續擴張將是美國政策中最致命的錯誤。

以「戰爭即侵略」的政治正確性掩蓋對戰爭成因的反思，並藉此矮化理應平等的人和民族，重回和平的路恐依然遙遠。

制裁基於公心還是私心？

俄烏戰事爆發後，美國聯合盟友對俄羅斯展開了空前的制裁，涉及金融、經濟、科技、社會多個領域，既有國家行為，也有企業、社會行為。這背後是一隻強大、嫻熟的操控輿情之手。據美國媒體報道，白宮近日召集30名TikTok網紅參加由白宮召開的線上會議，以宣傳美國政府對俄烏衝突的相關立場和信息。

但問題是，制裁能解決問題嗎？美國慫恿並帶領西方與俄羅斯硬脫鈎，將俄羅斯排擠出現有國際體系，加重的是俄羅斯與美國、與西方的決裂式矛盾，對雙方、對世界都是雙輸。全球蔓延的新冠疫情已經令全球化受阻，對俄羅斯的制裁使形勢雪上加霜，全球供應鏈面臨斷裂風險，世界經濟再度陷入倒退。如果說病毒的自然力量不可阻擋，那麼人為製造的割裂、怨恨，則更是這個時代普通民眾的不幸。

制裁作為規限、塑造的一種手段，使用起來應謹慎且具有公益心，即目標導向和平的達成，利於公正與平等，而不是利用制裁將對手進一步逼到牆角甚至置於死地，後者夾雜的是一己之利的私心。在相互依存的時代，帶來的將是惡性循環。

輿論戰有沒有底線？

戰事爆發以來，美國《紐約時報》等媒體多次刊發關於「中國事先知曉俄羅斯對烏克蘭軍事行動」的報道。中國外交部發言人駁斥《紐時》等報道純屬虛假信息，美國政府接二連三散布針對中國的虛假信息，是企圖轉嫁矛盾、挑動對抗、藉機漁利，可謂「手段卑劣，用心險惡」。

本來中美可以在平息當前局勢上合作，中國本來可以成為俄美之間的溝通橋樑，但污衊削減了信任，令人遺憾。

2008年金融危機以來，美國軍事、經濟實力都有不同程度的衰落，但俄烏戰事以來的約20天，讓世人看到美國信息戰、輿論戰的強大實力，但這種強大應當是有底線、克制的，應該是張揚正義而不是用來釋放惡的。美國向來是能夠自我修正的國家，希望美國能夠利用自己的影響力，為世界和平與穩定作出正面貢獻。

作者是時事評論員

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[歐陽五]