孫興杰：尹錫悅時代對東亞秩序影響幾何？

大選期間，尹錫悅和李在明於美國《外交事務》雜誌發表文章，從刊登的內容來看，尹錫悅的外交主張迥異於李在明及文在寅政府的政策，其核心就是要讓韓國外交變得更勇敢、更大膽。除了回歸保守派的親美傳統之外，尹錫悅還迎合當下世界政治思潮集體右轉的趨勢，具有強烈的「強人政治」色彩。

尹錫悅被認為是「素人總統」，他一直在韓國檢察系統工作，堪稱「總統剋星」，朴槿惠被彈劾期間，尹錫悅是「先鋒」；亦是在調查並將朴槿惠送入監獄的過程中，尹錫悅在政壇聲名鵲起。「素人總統」不意味尹錫悅沒有政治才能，而是說其政治思維不同「常人」，也就是說尹錫悅、特朗普等「素人」政治家，會突破現有的政治結構和傳統，甚至施以極限施壓。

文在寅「陽光政策2.0」正式終結

韓國的實力與其身分相匹配嗎？這是尹錫悅闡述的重點，在他看來，韓國經過半個世紀的轉型，已成為「經濟充滿活力、文化豐富、富有韌性的民主國家」，「也是主要的貿易樞紐和技術強國」；但因韓國政府受制於狹隘和短視的國家利益觀念，韓國的實力沒有轉換為更大的國際影響。因此，尹錫悅要韓國「大膽」向前邁出一步。這樣的思路和說辭，與當年特朗普有相似之處。尹錫悅希望韓國扮演「全球樞紐國家」的角色，恰有李明博時期「全球外交」的影子。

韓國外交的難題在於，韓國是全球經濟強國，但無法在地區扮演主導者；跳出地區而扮演全球性的角色，這樣的外交思路一直有很強的「誘惑力」。

尹錫悅上台之後，文在寅政府時期的外交政策大概會被全盤推翻。文在寅總統幾乎將外交押寶於朝韓關係，2018年平昌冬奧會外交及推動美朝領導人會晤，成為文在寅總統任內的高光時刻。2019年美朝領導人河內峰會失敗之後，首腦外交所帶動的朝核外交陷入停頓，但文在寅政府卻被「首腦峰會」的短暫成功「鎖定」。尹錫悅批評文在寅政府將與朝對話變成了目的，也不無道理。2018年美朝首腦於新加坡會晤期間，雙方在「無核化」問題上沒有達至真正共識；達成的妥協，就是朝鮮停止核試驗和試射洲際導彈。

朝鮮半島形勢緩和的勢頭，在2019年中已失去動力，尤其以該年10月美朝外交官在瑞典斯德哥爾摩會談無功而返為標誌。由此，文在寅總統的重大外交戰略基本失敗。尹錫悅提出的對朝外交目標是「朝鮮完全無核化」，至於如何實現，尹錫悅或許自己尚無方案，但可以肯定的是，文在寅推行的「陽光政策2.0版」正式終結了。

首先，朝鮮半島的穩定需要戰略均衡，但在2019年後，均衡局面逐漸被打破。朝鮮擁核之後，拒絕與韓國談及任何關於核武的問題。換句話說，尹錫悅將「朝鮮完全無核化」作為對朝政策的目標，幾乎沒有實現可能。客觀來說，朝核與美韓常規軍力形成一定的平衡，但這一平衡是脆弱的，也是危險的；要達成穩定均衡，需要實現朝鮮半島無核化。去年以來，美國解除了韓國發展導彈的諸多限制，朝韓之間的導彈軍備競賽已經開始。

尹方案無法實現「韓作為全球樞紐」

其次，尹錫悅要與美國建立更全面的戰略聯盟，這並不有利於朝鮮半島的穩定。美韓軍事同盟主要針對來自北方的威脅，而尹錫悅要擴張美韓同盟範圍，這只能進一步加劇韓國對美國的依賴，而不可能在半島事務中扮演「樞紐」角色。

最後，朝鮮半島地緣安全結構的再平衡，終歸要回到「停和機制轉換」的起點上，相關各方一起努力，結束朝鮮半島的戰爭狀態，這是朝鮮半島和平與穩定的基礎。文在寅總統在最後的任期時段，不遺餘力地推動韓戰《終戰宣言》，或許是無奈之舉，但也着實捨本逐末了。

尹錫悅也認為國際形勢處於急劇變革時期，新冠疫情、氣候變化、科技躍升及國際體系的權力更迭重塑等因素，使韓國不得不面對「極度不確定」的局面，只有通過「創造性思維」，才能讓韓國成為「充滿活力、創新和有吸引力的大國」。

這樣的認識不可謂不深刻，但尹錫悅提出的方案卻無法實現韓國作為「全球樞紐」的目標。在中美戰略競爭的框架下，尤其是美國拜登政府急速推進印太戰略的情况下，尹錫悅的「選邊站」，其實是切斷了作為「樞紐」所需要的「連接」。

所謂樞紐，就是在互動交往網絡中擁有更大的中心度。文在寅政府在中美之間保持「戰略模糊」，其實就是為韓國贏得愈來愈大的「中心度」。尹錫悅則表示要放棄戰略模糊，推翻文在寅總統的「三不」政策（不額外部署薩德反導系統、不參與美國導彈防禦網絡、不與美日建立三邊軍事同盟）。如果尹錫悅推翻這3項政策，同時再謀求加入美日澳印四方安全對話或英美澳三邊安全協議，中韓關係將受到巨大衝擊。

殊不知，從戰略上說，模糊就是清晰，韓國以戰略模糊而獲得主動權，文在寅總統最近兩年修復了美韓關係，但是拒絕加入美國主導的印太戰略，沒有將美韓軍事同盟與印太戰略對接。經由戰略平衡而形成的穩定預期，是國家安全和區域安全的基礎。軍事同盟及隨之增長的同盟義務，只能讓韓國捲入自己難以承擔的紛爭之中。

中韓有必要推進安全領域合作

尹錫悅對於價值觀、安全、經濟利益的認知與偏好，不同文在寅，甚至偏離了韓國的傳統。中國是韓國最大的經濟合作伙伴，在貿易、產業、技術等方面形成深度依存且相互依賴的關係。但尹錫悅似乎更關注韓國在半導體等產業上的優勢地位，同時傾向將經濟合作與價值觀綑綁。中韓兩國有必要在建交30年之際，推進和深化安全領域的合作；但是如果在損害中國安全利益的同時，還希冀從中國獲得經濟利益，那可能就不是左右逢源，而是左右為難了。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]