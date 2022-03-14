尹國聖：新冠快測包 須防統計學錯誤

有抗體者再感染機率較低

現時社區內的市民可以分為3類：一、已接種第三劑疫苗（加強劑）的個體；二、已從新冠病毒康復的個體；三、未接種疫苗的個體（或只接種了一至兩劑）。前兩類個體的體內，應有足夠抗體防止新冠病毒感染（或再感染），而第三類個體則有更大可能感染新冠病毒（雖然接種一至兩劑疫苗的個體感染可能，仍會低於沒有接種疫苗的個體）。

如果社區內大部分人都是屬於前兩類，Omicron變種病毒的傳播將較為困難，因為Omicron病毒攜帶者的密切接觸者，多數體內有了新冠病毒抗體（已從新冠病毒康復獲得自然免疫，或已打了足夠的疫苗），這就是所謂群體免疫。同時，不幸死亡的個體多數是老年人，而且大多未接種足夠疫苗。只有足夠多的人接種疫苗，才可有效阻止Omicron病毒傳播，並且減少死亡和重症。

圖1是群體免疫的對比圖，藍色代表健康但容易受感染的個體；紅色代表攜帶病毒的個體；黃色則代表已接種疫苗或已康復的個體。在疫情爆發初期，高傳染性的病毒，會迅速在藍色個體之間傳播；但是當足夠多的個體接種了疫苗或從新冠病毒中康復時（成為圖1中的黃色個體），這些個體得到抗體保護，病毒傳播速度將會逐漸下降。這不是說有抗體的人不會再次感染，而是再感染的機率會大大低過沒有抗體的人，惟大家仍需保持警惕，防止再感染。

假陽性和假陰性

近日港府積極推動快速自檢包（Rapid Antigen Test, RAT），以便快速篩查及隔離早期的新冠患者，港大統計及精算學系也為學生和老師採購了許多快速檢測包。但由於新增確診過多，醫院未能盡數收留這些陽性的病人。在這種情况下，及早診斷病情，令病人可盡早得到治療和隔離，就非常重要。

不過，如果測試包的靈敏度（sensitivity）及特異度（specificity）不足，重複的檢驗將導致假陽性（false positives），在統計上稱為「型一錯誤」（Type I error）。此外，眾所周知，多重或重複檢驗（multiple/repeated testing）會增加「型一錯誤」概率（假陽性比率）。從群組序列臨牀試驗（group sequential clinical trial）的觀點看，在研發新藥時，控制假陽性的比率尤為重要，因為藥監部門對「型一錯誤」有極其嚴格的要求。

同樣，RAT測試也會出現假陰性（false negatives），在統計上稱為「型二錯誤」（Type II error）。對於新冠病毒，控制假陰性更為重要。舉例來說，若RAT的靈敏度為0.9，特異度為0.99，假設當前新冠病毒流行率（prevalence）為10%，則由圖2公式可以計算陽性預測值（positive predictive value, PPV）為0.91（RAT顯示陽性而感染新冠病毒的概率是0.91）；陰性預測值（negative predictive value, NPV）為0.99（RAT顯示陰性而未感染新冠病毒的概率是0.99）。

作者是香港大學統計及精算學系系主任、教授

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[尹國聖]