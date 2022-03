陳家洛：勇氣、尊嚴和愛：不被恐懼支配的烏克蘭是如何煉成的？

早前在烏克蘭拍攝戰爭紀錄片的辛潘(Sean Penn),於開戰前後與烏克蘭總統澤連斯基會面,形容對方令人「欽佩和動容」,又指「我不知道他是否知道,他是為此而生的,但很明顯我見證到某些東西,像很多烏克蘭人所感受的,這人帶出對當今社會而言很新奇的勇氣、尊嚴和愛,團結了整個國家」。

情緒動員的威力

勇氣、尊嚴和愛,正正是俄國完全交白卷的地方。普京和澤連斯基,一個野蠻,一個文明;一個邪惡,一個正氣;一個殺氣騰騰,一個和藹親民。兩人的對比落差,不能再大。澤連斯基的烏克蘭在此時勢下的而且確是苦主,卻出奇地鎮定冷靜、不卑不亢,情緒拿揑得宜,結果團結了整個國家之餘,更牽動國際輿論,進而將反普京的陣營鞏固起來。

筆者早前在本欄指出,東歐人民於共產政權倒台後,獨裁者的派對從未曲終人散(註1)。俄羅斯普京和白俄盧卡申科鍾愛以強人姿態治國,即使怨聲載道,活在暴力和重罰威脅下的平民百姓敢怒卻不敢言,毫無安全感,加上抗爭成功的機會不是虛無縹緲就是遙不可及,大部分人不是啞忍就是服從,有時連自己也騙倒,不分真情假意,在恐懼支配下都只是為了保命而已。

然而近年在世界各地,我們都見到一個物極必反現象,平時逆來順受的人民會突然站起來,還竟然有反抗意志和力量,形勢發展完全出乎獨裁者的預算之外。因為所謂「客觀條件」沒有改變,更突顯有必要了解人民的「主觀感受」,包括集體情緒受衝擊而產生突發改變時如何對抗爭行動作出影響。在情緒驅動(emotional drivers)過程中,即使人民擺脫不了恐懼,如果他們不再受恐懼支配,甚至厭倦了恐懼,就算不至於導致獨裁者的末日,也肯定暴露了獨裁者不受人民歡迎的殘酷現實了(註2)。

普京自討沒趣

綜合各地情况,我們得知「作反」的導火線都是獨裁者貪得無厭的權力慾,其中特別刺激民怨大爆發的事故,包括軍事政變、大規模選舉操控作弊、獨裁者修訂憲法取消任期限制、造成民不聊生的政策及餿主意、一塌糊塗的防疫/天災救援造成的人道災難等(註3)。使一向逆來順受的人民都受不了的,必然是令人極度反感、衝擊人類文明和道德底線的惡行。即使面對獨裁者,怒不可遏、人神共憤的公眾情緒仍可驅使個人減少對投身抗爭行動的恐懼和顧慮,鋌而走險,都豁出去了(見圖)。

明乎此,澤連斯基及烏克蘭人民向世界示範如何不被恐懼支配的勇氣。他本人留守首都基輔,發揮穩定的作用,還堅持每日向人民和世界講話,表現出非凡的危機管理質素,成功引導輿論,直情把普京比了下去。反觀俄羅斯,面目猙獰的普京及其政權一再侵略烏克蘭,以「安全」之名發動戰爭,早前更聯同白俄以軍事演習作掩飾,赤裸裸地衝擊文明和道德底線。面對國內的反戰情緒和示威,普京政權的對策是除了打壓還是打壓,在大規模拘捕全國各地示威人士同時,國家杜馬(下議院)配合普京緊急通過立法,對付不認同官方立場的報道和言論,繼續靠恐懼和恐嚇治國(rule by fear)。事實上,普京和外長拉夫羅夫滿口謊言、依然故我,至今仍不能找到任何要派兵攻打、入侵烏克蘭的正當兼有說服力的理由。

親俄代價沉重

說俄羅斯擊敗烏克蘭只是時間問題,其實已經不是重點了。為什麼俄軍表現如此不濟?為什麼俄羅斯要接受1.6萬名「中東志願軍」前往烏克蘭東部,在總統普京所指的這場「特別軍事行動」支援親俄武裝戰鬥?烏克蘭不被恐懼支配、厭倦了恐懼,不向俄羅斯和普京的氣焰買帳,才是關鍵所在。就算烏克蘭不日被俄羅斯佔領,已經傷亡慘重的俄羅斯部隊乃至普京扶持的傀儡政權,還是必須面對沒完沒了、死纏爛打的消耗戰;加上史無前例的反俄、反普京的國際制裁,俄羅斯入侵並佔領烏克蘭的代價,已遠超普京的預期了。曠日持久的破壞,損人不利己,而且代價將會愈來愈沉重。

普京一心要吞併烏克蘭,焦土屠城,不計代價,也許從來沒有考慮退場,一將功成萬骨枯又如何!不過,那些一直與普京眉來眼去、心照不宣的國家和財閥,將必然被普京這個「老朋友」連累。在聯合國大會上,有些國家呼籲停火、表達關注,然後避重就輕,試圖轉移話題,替俄羅斯找藉口做掩護,沒有就烏克蘭局勢承擔應有的道德責任。那些親普京的國家和財閥應該盤算到,現在是時候好應該為各自的斬纜退場準備好預案,免得被「無辜捲入」在烏克蘭的消耗戰,幫普京的窮兵黷武埋單,甚至因為被俄羅斯牽連而跌落制裁陷阱。

註1:陳家洛,〈蘇聯解體30年:獨裁者派對未曲終人散〉,2021年12月20日《明報》

註2:Global Protest Tracker, Carnegie Endowment for International Peace(bit.ly/3MLrHJG)

註3:Olena Nikolayenko, ''I am tired of being afraid'': Emotions and Protest Participation in Belarus, International Sociology, 37(1) 78-96, 2022.

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監

