陳加才：以科學態度防疫 保護安老院舍長者

加國安省經驗：高接種率起決定作用

由去年12月15日至今年1月29日，當地有6572名長期護理院舍的院友確診新冠病毒，數目雖然超過了第一波的院舍長者確診人數（當時有6001人感染），但這次Omicron疫情截至1月29日（註1），院舍長者的染疫死亡人數只有251，大幅低過兩年前第一波的死亡人數（1940名院友；計算至2020年8月）。

安省衛生部門從今年1月2日至29日的220個院舍長者死亡個案分析中，發現只有一人是接種了4劑新冠疫苗。另外，截至今年1月底，安省院舍院友的疫苗接種率（即最少接種一劑疫苗）為93.5%（註2）。報告指出，全面及高疫苗接種率對院舍長者（高危一族）的保護，起決定性的作用。

反觀香港，最近受第五波新冠病毒侵襲，遭遇前所未有的挑戰。由於Omicron的變種特異性，造成極其快速的社區傳播及大量無症狀和輕症狀感染。亦由於長者群體及安老院舍的極低疫苗接種率（註3），引致許多長者受感染而需入院治療；再加上檢疫隔離政策信息混亂，造成醫護系統癱瘓，亦攻陷了最需要防護及穩定照顧人力資源的安老院舍。

據3月4日政府公布，第五波疫情開始至當日，全港約有72%安老院舍出現爆發或確診個案，當中約9800名院友及2850名員工染疫；死亡個案逾五成是來自安老院舍。

回首2020年初時，加拿大安省在應對第一波新冠疫情時，也有非常沮喪的時刻。由於當時還未有疫苗，加上欠缺準備及對疫症的認知，造成進退失據。此外，部分院舍由於長期人手不足和編配問題，及嚴重缺乏衛生防護設備，令疫情在院舍內和院舍之間如星火蔓延，一發不可收拾，造成院友與員工的嚴重染疫和死亡。筆者認識一所認真提供服務的多倫多安老院舍，在當年短短兩三個月內，院內就有接近三分之一長者因新冠感染而身亡。最後安省政府願意負起主導責任，作出一系列緊急措施，包括要求聯邦政府派出軍人進駐爆發院舍，支援及補充照顧服務。

事實上，截至去年2月，安省累計有6940宗新冠死亡個案，當中55%是長期護理院舍的長者。類似情况亦出現在其他屬於經濟合作暨發展組織（OECD）的歐美等地國家——約40%的新冠死亡個案出現於安老和長期護理院舍中。

政府要主導、統籌、支援

參照安省和某些OECD國家面對新冠疫情的成功及失敗經驗，下面列舉一些被認為有效的措施，也許對香港在Omicron病毒嚴重挑戰下如何保護安老院舍長者，有一定參考作用。當社區開始大型爆發時，重點就應由政府採取迅速行動，主導、統籌及支援安老院舍防疫和運作，包括：

（1）主動派出外展隊盡速大幅提升院舍長者的疫苗接種率，以九成接種率和達至第三／四針為目標；

（2）預早提供資金和替補的人力資源，應對因員工染疫的嚴重缺勤情况；

（3）以不跨院及院內同區、同更次的照顧小團隊作人手規劃原則，社區疫情嚴峻時，將照顧人員以閉環式來輪流接班和安排休息；

（4）向院舍員工提供補貼、心理和情緒支援；

（5）加強物資補給和防控訓練，特別是對新變種病毒的認知，結合院舍實際環境，預早制定控制策略，於院舍被病毒突破時遏止疫情擴散；

（6）加強院友和員工的病毒篩檢，以防守病毒進入；

（7）設立緊急應變隊進駐院舍，協助或應付院舍出現的大型爆發和嚴重人力不足；

（8）政府組織協調人員，以地區為單位，加強醫院與院舍溝通，協調入院、出院及需要中途照顧的流程和決定，減低混亂和提升效率；

（9）在社區內增設無症狀或輕微病徵的院舍長者臨時照顧及隔離中心，服務未有足夠人力和設施於院舍內隔離的長者。

但值得留意的是，安省於最近一波疫情中，即使汲取了之前教訓，採取嚴格的圍堵、隔離、防侵入院舍措施，仍有逾6500名院友感染，證明Omicron的突破及傳播能力極高；而今次與第一波的最主要分別，是院舍長者重症及死亡人數大減。這對於香港的防疫方向或有啟發作用。此外，基於人手有限，政府亦要以科學態度和實證經驗數據確立防疫大方向，進而確定行動和措施優次，才能果斷迅速將人力和資源投放於最重要的關鍵地方。

註1：據安省政府統計，新冠確診數目於去年12月31日達至高峰的18,954宗，然後逐步回落；染疫死亡個案則在今年1月22日升至86人後，逐漸下降

註2：在整體73,576名長期護理院院友中，有4810人（約6.5%）於本年1月底未有接種新冠疫苗

註3：據2月5日傳媒報道，公務員事務局長聶德權指有逾6萬名長者居於安老院舍，當時接種率約22%

作者是香港中文大學社會工作學系講師

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