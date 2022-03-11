在囚者家屬：監獄爆疫鎖倉 囚犯與家屬身心受創

籲當局設公開透明疫情通報機制

我們呼籲當局緊急為懲教署加派人手、加送物資，並確保囚犯及還押人士每天都有在牢房範圍之外的「放風」時間；建立公開透明的機制，向家屬通報監獄疫情和家人狀况，或考慮准許囚犯或還押人士在長時間沒有家屬探望情况下，特別恩恤以電話、電郵、視像會議或其他方式聯繫家屬。

其實世界各地的監獄都有推行特別措施，讓囚友與家人在疫情下保持聯繫，可惜香港懲教署仍然限定只許以書信往來；但由於疫情和信件需消毒，目前書信郵遞最少延誤14天，如同中斷囚友與外間的聯繫。

國際人權聯盟（International Federation for Human Rights）早於2020年已呼籲世界各地政府採取緊急措施，維護被拘留者的健康。該組織認為，政府應釋放感染風險最大、輕罪、待審，及違反國際準則但被拘留的人。

受刑人被關在很容易成為病毒熱點的拘留設施內，是最容易受到新冠病毒威脅的群體。拘留設施風險特別大，因當中的多人牢房人滿為患屬常態，根本不可能保持必要的社交距離；收押待審者人數眾多，監獄的醫療體制亦無法負荷。每個監獄、看守所和收容中心都可能爆發疫情，每個被收押或正在服刑的在囚人士，亦面對隨時受感染的風險。因此，當局必須採取緊急措施降低風險，否則病毒將不可避免地在監獄傳播。

長期缺「放風」 損囚犯健康

最後也是最重要的，我們希望政府高層及社會各界，關注監獄封鎖下可能引起的人道問題。囚犯長期缺乏「放風」戶外運動，被關在狹隘囚室，對身心都會造成嚴重創傷。家屬由於長期未能探望親人或直接了解親人近况，又收不到信件，大都瀕臨情緒崩潰邊緣。

與此同時，我們也關注監獄職員因疫情而工作量大增，職員染疫人數若持續高企，當值職員容易身心疲乏，亟需緊急增加人手以協助維持監獄正常運作。

我們呼籲當局在面對這世紀疫情，封鎖監獄減低傳播的同時，也應照顧囚犯、在囚人士及家屬的最基本需要（每天一小時的戶外活動時間，及維持與家人雙向接觸和互動溝通），並且採取嶄新思維，採納世界普遍使用的電子通訊模式，讓囚友與家人、律師聯繫！當局必須制定明確的方案及時間表，盡早重開監獄，讓監獄回復較為正常的運作，不至影響囚友上庭和應訊的基本權利，避免影響司法公正。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[在囚者家屬]