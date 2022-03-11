周永新：把握機遇 改善安老和基層醫療服務

公僕和公共醫療制度為市民詬病

踏入2022年，正當市民準備大事慶祝虎年來臨之際，Omicron病毒悄然進入社區，殺個港人措手不及。過去兩個多月發生的事，不用筆者重複，大家都記憶猶新，總的一句，香港好像淪陷了！尤其是港人一向引以為傲的兩大優勢——高效率和專業的公務員團隊，及水平和表現優秀的公共醫療制度—— 一下子從雲端墜下來，成為市民詬病的對象。筆者必須補充的是，市民詬病的並非公務員和公共醫療體制內的工作人員，而是這兩個為市民稱頌的制度，為什麼一下子變得這樣缺乏效率和「倒瀉籮蟹」？

第五波疫情殺到，政府出現了什麼問題？有意見認為，混亂所以出現，原因是政府的決策過程一塌糊塗︰政出多門，不見有官員負責統籌，也不見有官員向公眾解釋和交代，總言之政府散沙一盤，無論醫護人員如何超負荷地救護病人，政府防疫抗疫工作的表現，引來的只可用「市民怨聲載道」來形容。

第五波困局與安老政策缺失有關

筆者認為，第五波疫情引發的困局，與香港安老政策過去存在的種種問題和缺失，實在有密不可分的關係。試想想：為什麼前4波疫情沒有造成如今一樣令人惡心的現象？看來最主要的原因，是長者群組感染的情况，並沒有在前4波出現；在前4波中，大家聽到的感染群組有跳舞群組、外傭群組、健身室群組、宗教聚會群組等；安老院舍雖間有院友染疫，但數目不大，沒有出現如今的大爆發。

至日前，共有86.9%安老院呈報有院友或職員染疫，涉1.62萬名長者，是全港6萬名住院長者的約27%（以上數字不包括住院的殘疾人士）。今輪Omicron病毒的特性，是感染力強、擴散速度快，如果成年人集體中招，傷害還不太令人擔心；但長者一旦出現感染群組，尤其是住院長者和其他殘疾人士，死亡風險便十分高。

這個風險，早有專家提出警告，因為長者接種疫苗的比率偏低，加上他們多患各種長期病或傷殘，若不幸染上新冠病毒，死亡比率可以是成年人的幾十倍。難怪近日衛生署公布的新冠死亡個案，大都是長者。

感染新冠而死亡的住院長者數字這麼高，還有另外一個原因，就是香港安老院的環境——尤其是私營——實在太擠迫了！所以，只要院內有兩三名院友染疫，若未能及早檢測，或院內沒有隔離設施，其他院友就很容易受感染，全院出現大爆發避無可避。安老院一旦出現大爆發，遭殃的是公立醫院急症室，突然湧來數以百計的年老新冠確診病人，公立醫院頓時變成戰時醫院，病房內外都是病人。

簡言之，新冠病毒在安老院擴散，與安老院的擠迫環境是分不開的。其實，香港人煙稠密、居住環境狹窄，觀塘等地區，往往一區就住了六七十萬人；一旦爆發疫情，一個有2000名居民的屋邨，可以驗出二三百名確診者。以香港特殊的居住環境而言，新冠病毒傳播與人口密度，絕對有密切關係，是值得深入研究的學術課題。

第五波疫情造成的混亂和傷害，追根到柢，還是因為出現了住院長者感染群組的大爆發。這樣，有什麼短期和長期的應對辦法？筆者有以下建議。

善用方艙醫院治理確診長者

第一，現在最迫切的問題，是如何讓染疫的長者和殘疾人士得到適當治療和隔離。長者和殘疾人士住宿的院舍，本來就人手緊絀，現在勞福局從內地急聘1000名照顧員來港作為短期應急措施，實在是沒有辦法中之辦法。不過人手短缺還是其次，安老院環境擠迫，才是最難解決的問題。試想想，住院長者一旦確診，理應立即送他們到醫院治療；但院舍內其他院友，又如何隔離，可避免互相感染？確診長者康復後，他們應否送回院舍？

筆者認為，病情較穩定的確診者及其他密切接觸者，應集中到兩三間剛建成的方艙醫院；就算確診長者康復，也應逗留多一段時間，待原本住宿的院舍不再出現感染個案，才把他們送回。這樣，一可減低公立醫院承受的壓力，二可讓確診長者盡快得到治療，三可使安老院舍有空間和人手照顧沒有染疫的院友，及安排他們接種疫苗。

指定診所發展成地區醫療設施

第二，為了應付急增的確診病人，免得他們一窩蜂湧去公立醫院急症室，醫管局破例設立17間指定診所，讓病徵較輕微者盡快得到治療，也可減輕急症室負荷。筆者多次指出，香港醫療制度的特色是「重治療、輕預防」，結果，公眾並不知道住所鄰近的基層醫療服務，只知無論病情大小，召喚救護車是得到治療的唯一方法。

安老院情况亦一樣，院友不舒服，負責人的慣常做法也是召喚救護車，香港共有8萬名住院的長者和殘疾人士，今次疫情爆發，院舍是重災區，公立醫院急症室怎會不迫爆？

設立指定診所是權宜之策，但筆者認為政府不應錯過這次機會，應把指定診所變成地區層面的醫療設施，並逐漸改變市民尋求治療的習慣，並非有病就去公立醫院急症室。當然，要重新建立地區層面的醫療設施，政府必須好好檢討醫療資源的分配，財政司長在今年財政預算中已增撥資源給醫療和衛生服務，如何有效運用，關係到每一名市民的健康。

重設「屋邨聯絡主任計劃」

第三，政府早前宣布將強制檢測，相關細節有待公布。筆者關心的，是香港有約30萬戶獨居或兩老共住的長者；另外，53萬名殘疾人士當中，約11萬人有出外困難。政府必須考慮這些長者和殘疾人士如何可以安心和安全地接受檢測。

其中一個辦法，是第五波疫情開始以來，不少長者和殘疾人士活動中心暫停運作，中心員工可否就這次強檢，主動聯絡中心會員及他們熟悉的長者和殘疾人士，看看他們是否需要協助？其實，早在上世紀90年代初，房屋署曾設立「屋邨聯絡主任計劃」，可惜計劃於2003年因財赤而終止。房屋署應重新設立計劃，為長者居民建立支援網絡。

第五波疫情揭露了不少現行安老服務的弊端，但也提供了改革的機遇。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]