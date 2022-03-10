吳永輝：逆向而行的市建局增加密度重建方案

所謂高密度，在規劃上有3層意義。從城市層面，高密度是城市集約利用土地，城市高效率而具競爭力；在樓宇規劃佈局層面，就是樓宇排列緊密，做得不好便通風不良，病毒容易直向或橫向傳播，這是「SARS大爆發」時引起全球討論的議題，亦是年前廣受批評的「屏風樓」問題；而在家庭層面，就是香港大量家庭只能瑟縮於約10至30平方米的住房，即所謂「納米樓」。住房細小，容易全家感染，加上工作生活原因，大量小家庭不煮食，而在街頭小店晚餐。加上外向型經濟，香港的特殊高密度城市生活形態，難防病毒。

油旺人口稠密 增密度必致環境惡化

市區重建局於2021年公布的研究，內容針對香港油麻地及旺角兩區的重建，為舊區重建繪製藍圖，並引入新的規劃工具，鼓勵私人巿場參與。在市區重建局給予城規會的討論文件中，具體建議進一步增大彌敦道兩旁商業帶的地積比，由現時12倍加至15倍（約增25%），未來該區將更高更密。

但市建局卻輕輕帶過對環境質素和市民健康的潛在影響。加大密度的得益者，就是市建局重建項目得到資金及地產商支持。但旺角、油麻地區的人口密度已是全港最高（每1000平方米約180人），層層加疊，必然令市區環境惡化，對交通、景觀和通風帶來負面影響。究竟這方案有沒有經過審慎專業評估？城規會又會否為市民把關？

由《都會計劃》到《香港2030＋》的策略建議，規劃部門一直提倡降低主要巿區發展密度（註），以提升宜居度，並解決「職住失衡」問題。油旺區的巿區更新，理應跟從《香港2030＋》的策略性規劃指引去減低發展密度，但現建議卻反其道而行。雖然要批評市建局，但其方案中一些精心設計的綠化休憩空間願景，仍是正面的，惟要長時間監察會否重複過往觀塘重建的「走數」問題，即重建方案中的優質元素永不落實。

我們當然明白，城市老化和人口過度稠密問題極需資金投入，因此已經向財政司長建議成立3000億元基金，以收回新界棕地及補助舊區重建中受影響的街坊，作出包括換樓、收購、安置、維修補助等及時行動，以加快修復和重建步伐。

註：〈香港規劃師學會回應市區重建局油麻地及旺角地區研究〉，2021年12月2日（bit.ly/3pR3zez）

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

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[吳永輝]