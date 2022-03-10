陳帆川：新冠信息為何混亂？

在繁多的資訊底下，市民即使日日看新聞，都未必能夠對政府的未來計劃掌握個大概；最受惠的除了藥房和超市，可能就是新聞媒體了，因為大眾不得不緊盯多家媒體，去推敲如何適應最新的疫情和政策。

其實，選舉制度改革、立法會是否變「清一色」、民主派入獄等，對市民來說沒有非常切身的影響，更多是情感上的起伏。這次疫情，則實實在在影響每一個香港人，讓大家感受到香港跟過去確實截然不同了。

除了當局的做法，大家使用社交媒體的習慣，亦令人無法有效掌握防疫資訊。除了假資訊氾濫，不少人仍然喜歡將個別例子放大，埋沒了數據的影響力。

例如，網上還是不時流傳很多「個案」，比如誰誰誰打了3針還是感染、誰誰誰一針不打卻安然無恙、誰誰誰吃了簡單成藥便好了，諸如此類。這些經驗分享，不一定是假的，但無法反映全局。閱讀的人如果對此深信不疑，便容易被蒙蔽，錯信個別例子。

防疫是一場科學的戰疫，除了受到情感和恐懼左右，更應該看數據作出行動。英國成為首個「與病毒共存」的國家之一，雖然也被批評充滿政治考慮，但看當地媒體報道和政府的回應，不難發現，他們很熱中於搬出數字和研究數據去支持自己的立場。

反觀香港，有關防疫的討論，數據不太常見，例如新冠重症者跟年齡和接種的關係、香港兒童的重症和死亡率跟外國的比較等，幾乎難以找到。港府沒有積極開放數據釋除公眾疑慮，這一點《明報》上周也曾報道。

新冠病毒面世已兩年，香港當局和市民卻忽然摸着石頭過河。一兩年前，很多人還常常搬出香港對抗SARS的成功經驗，來說明為何市民的防疫意識冠絕全球。現在回看，有點可惜。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]