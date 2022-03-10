梁美芬：那5000人會是誰？

每名死者都有親人朋友，絕不能視「5008」為冷冰冰的數字。我們現在要做的，是令這個可怕的數字減到最低。全社會必須站在一起，支持任何可以減少死亡的措施，政府請當機立斷。須知道，由現在到5000的死亡數字，中間還有2000幾人；如何可以減少他們的風險，就是現在立即要做的事，這是救命！

我的一個親人就是2656其中一人，染疫前非常注意健康，過着開心生活；上星期快速檢測陽性時病徵輕微，同其他人一樣被迫在家隔離，不料病情突然惡化，入院當晚便不治過身。近期每日上百宗死亡，政府不再詳細交代個案，經常只以一句「死者本身有長期病患」輕輕帶過，沒有具體說明是哪種長期病患，令不少患高血壓、糖尿等普遍長期病患的市民，忽視了Omicron的危險性。

眼前當務之急是調動一切可用的資源，竭力減少死亡數字，及時救治患者，特別是老弱重症患者，以免再發生輕症變重症、重症變死亡的悲劇。政府昨天宣布已向中央請求調派醫護，支援落馬洲河套區應急醫院工作，而很多私家中醫西醫都在努力為輕症病人提供視像診症和配藥，以及診治其他非新冠的非急症病人，起到一定分流作用。但疫情惡化到這個地步，香港13間私家醫院，約9000名私家西醫、3萬私家護士更大程度參與抗疫工作，內地、香港公私立醫護站在同一陣線，並肩作戰，救急扶危，才是市民所願。

港大推算現時已有184萬人感染，但不少人未有自律隔離，或者缺乏支援要外出採購生活所需。第一，政府必須盡快讓足夠醫護人員到位，應付大量染疫者的醫療需要。居家治療者要有醫生視診，隔離人士要有支援，糧食藥物火速送上門，不時通電話了解病情。

第二是減少傳播鏈，盡快實施短時間的禁足，只容許重要行業和必要服務繼續運作，其間可向全民派發快速檢測包，不用市民出門做強檢。政府應強制所有市民申報快測結果，令確診者和同住家人接受隔離，阻止一批隱形病人在社區走動，減少跨區傳播；倘若有人虛報或違反隔離令就嚴懲罰款等。

優先照顧長幼 勿撒手居家「自療」

第三，優先處理高危人士。截至上月底約有2000名兒童入院，其中49人進入深切治療部，當中絕大部分是2歲或以下小童。因此，那5008人會是誰？就是一批「長期病患」、未打齊針的長者及兒童，當中仍有很多尚未受感染。這批人一旦感染，不論輕重，必須得到即時治理，不能撒手讓他們居家「自療」！

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

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[梁美芬]