管浩鳴：如何提升行政立法關係 仍須有新探索

立法會議員的工作對筆者來說是一個全新體驗，就像新搬入的立法會議員辦公室那樣，桌椅枱櫈、電腦、電話等一切都需重新安置；立法會工作怎樣才能恰如其分，又充分發揮筆者個人所長，聯繫社會，作出應有貢獻，也須進行一番自我的整理和思考。

新一屆立法會的首次會議是特首答問大會，行政長官在其開場發言強調要建立良好的行政立法關係。什麼才是良好的行政立法關係？按行政長官說法，立法會須發揮好與行政機關互相配合、互相制衡的角色，並支持行政主導發展經濟、改善民生的職能。

依照《憲法》和《基本法》，香港特區享有的權力來自中央授權，行使以行政長官為核心的行政主導，立法會與行政機關既互相配合，亦互相制衡。但如何才能做到這一點，社會上存在許多爭議，並沒有統一看法。而如果不弄清楚這一問題，則未來的立法會運作很容易出現問題，未必能夠達至市民期望。

有些人把以行政長官為核心的行政主導，視為特首專權，或行政機關甚至公務員專權，而將落實了「愛國者治港」的新立法會視為「橡皮圖章」或「舉手機器」，這顯然是十分錯誤的解讀。我們要建立的新型行政立法關係，也絕不可能是建基於這樣錯誤理解上的關係。

也有些人認為，立法會主要的職能仍然是監察政府施政。在落實「愛國者治港」原則、糾正了過去多年反對派以政治主導議會工作的亂象之後，議員仍應以監察政府施政為主；所不同的是，工作重心將從政治對立轉移到對經濟、民生政策的監察。

監察之外 不能忽略立會整體角色

依照這樣的思維，有一部分建制派議員在議會內扮演起過去反對派的角色，對政府政策只是一味批評；某些議題上，甚至比過去的反對派有過之而無不及。不過筆者認為，立法會確實有監察政府的職能，但也不能只看到監察，而忽略了立法會的整體角色，這樣做只能走向行政、立法對立，甚至對抗，無法建立起能夠實現良政善治的新型行政立法關係。

談及行政主導體制，在施行政黨政治的國家和地區，可透過政黨確保行政主導體制得以落實。而香港雖有許多政黨，卻並非嚴格意義上的政黨政治。過去立法會分為建制派和反對派兩大陣營，建制派成為支持政府的主要力量；落實「愛國者治港」原則後，應怎樣才能確保行政主導體制在立法會內得到落實呢？在新選制下，立法會分為三大板塊，其中佔40席的選委會界別，是否應在維護行政主導方面，與其他兩大板塊有不同角色呢？

筆者認為，新一屆立法會須認真思考什麼才是以行政長官為核心的行政主導體制，思考什麼才是立法會與行政機關既互相配合、又互相制衡的角色。想清楚這個問題、明確了自身角色，才能履行好議員本分，發揮好立法會的憲制角色。

特首在促進行政立法關係中提出，行政機關期望與議員充分合作，在經完善的選舉制度下做出實際成績，爭取市民認同。具體有幾方面：一是特首將定期出席時間長短不一的答問會，直接回應議員質詢，亦要求官員在回答議會口頭質詢時要簡潔、清晰及有理有據；二是各司局長亦應在政策制訂過程中，盡早與議員作正式或非正式交流，並諮詢相關立法會事務委員會；三是政務司長會每周與立法會內務委員會正副主席會面，保持溝通；四是特區政府自身做好信息發放和政策解說工作，爭取市民支持。

特首說法 未見新意

這些提法亦未見有新意，未能從中看到新型行政立法關係的輪廓。行政機關如何才能與立法機關充分合作，讓立法會發揮好民意代表的作用，使政府在思考和制訂政策的整個過程都能緊貼社情民意，制定出符合社會期望、市民要求的好政策？仍須有新的思考和探索。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]