田飛龍：香港抗疫的艱難時分與脫困之道

在此意義上，抗疫是香港當前壓倒一切的管治任務和全社會共同責任，因此被提升到國家級任務的層次，習近平主席給出「最高指示」，要求港府壓實主體責任、中央涉港部門及內地相關方面全力支持，有關人力物力資源迅速到位。有國家支持的強大後盾，香港抗疫路線和目標應當是清晰確定的，即走出一條符合實際的「動態清零」之路，實現與內地可持續的通關，並與國家共進退，逐步實現與外部世界互聯互通，如此則香港可盡收抗疫保護之利與通關之便，成為中國與世界的更好橋樑。

路線之爭——與誰共存

作為官方抗疫目標，動態清零早已確立。這是在「愛國者治港」根本原則及融合發展戰略條件下，香港必然的選擇。抗疫路線選擇是大政治，不是社會情况或民意暫時傾向的簡單比較，也不是程序正義的官僚制免責邏輯，更非強調困難和特殊性的迴避主義，而是根本價值的決斷與行動。在抗疫路線上與國家保持原則一致，並根據香港實際情况因地制宜，建立一整套與之適應的動態清零管控體系和執行機制，這是香港抗疫的正道，是經濟民生的正確，也是國家政治的正確，更是愛國者治港的強而有力證明。

但香港情况總是複雜的，抗疫路線之爭涉及文化與利益的多重鬥爭：

其一，抗疫路線之爭的大背景是中國動態清零和西方「與病毒共存」模式之爭，前者生命至上，以政府主導和社會自律為基礎，實現全體的安全共存；後者面臨「小政府」的能力缺陷和自由社會的對抗習慣而無法實現清零，只能被動選擇與病毒共存，香港介乎兩者之間，左右搖擺，漏洞與風險疊加；

其二，香港管治體系從基本價值觀及行動意願上偏向西方模式，且以與西方優先通關為內在追求，造成落實港式動態清零尤其是全員檢測、精準隔離與社會基層系統動員方面三心兩意，捉襟見肘，存在僥倖心理與不負責任的傾向，無法達到「堅定愛國者」的管治能力要求；

其三，香港社會存在對近年制度變革的不適應和內心牴觸，存在對國家權威和制度的不認同，存在對西方價值的迷思和制度依賴，存在偏重個人隱私、個人自由與權利保護的集體心理及行為習慣，存在對新冠危害性的認知盲區及對他人與社會利益的漠視。這些因素相互疊加，造成香港的「特殊性」，甚至造成了以此特殊性倒逼國家放棄對港抗疫清零要求的僥倖心理，及期待國家為了香港放棄自身行之有效的清零防控體系的幻想。

有些香港高官及市民似乎忘記了，2017年香港回歸20周年時習近平主席講過「蘇州過後無艇搭」。香港抗疫追隨國家，不僅是保護每個人的生命健康安全，更是追上國家發展的戰略快艇，與之同行。習主席「最高指示」終結了香港抗疫路線之爭，而國家防疫專家組的現場指導，則為香港抗疫體系的查漏補缺和系統修復，帶來值得信任的技術支持。香港不能掉隊，香港不是孤軍奮戰，政府與社會需深刻理解與踐行動態清零背後的共同體保護倫理，及社會自律行動的關鍵機制。文明社會是與人共存，而非與病毒共存，更不是與自私自利共存。

社會自律——清零之本

中央援港專家組組長梁萬年於2月28日抵港開展現場指導，進行了大量科學調研和政策座談，逐步給出引導香港走出疫情困境的具體科學方案。梁組長客觀分析香港抗疫的優缺點，提出「降低病死率」的優先行動目標，這應是可以取得社會共識的建議。梁組長總結內地清零的核心經驗，表示「這是一場全社會廣泛動員的人民戰爭，是個全社會必須參與的系統工程」。從本質上看，這是一條「人民抗疫」路線，以共同體的共同生存和集體行動為基礎。

從國家立場來看，動態清零的抗疫核心經驗在於生命至上的共同體價值觀、政府主導的應急管治體系及社會自律的共同參與機制，缺失任何一環都會遭遇失敗。在突顯小政府與自由社會二元對立文化的西方，這是難以想像的。但香港不是完全的西方社會，有着一國兩制的文化與制度彈性，「人民抗疫」是可以嘗試的。

具體而言，動態清零路線的主要做法包括：（1）實現重症患者與醫療資源的最佳匹配，即梁組長介紹的「四個集中」——集中專家、資源、病人、收治，以最優醫療資源匹配重症患者，最大限度降低死亡率；（2）症狀分級與分流機制，重症進入指定醫院，輕症進入專設的方艙醫院，引導醫療資源的差序匹配，避免無效集中和擠兌；（3）社會自律參與，即每個人都需被動員起來，貢獻社會整體抗疫，不能自私自利，更不能放任疫情傳播；（4）集中統一的政府管控體系及有效的執行機制，包括整體抗疫資源收集與分配、大規模覆蓋的疫苗接種、精準快速的檢測隔離機制、強制性及可追蹤的健康碼機制等。

以這些要素衡量，香港現行抗疫體系仍有諸多漏洞，仍需政府以緊急法等方式彌補制度缺漏，以社會動員和政策導向推進社會自律參與，以堅定有力的執法、精細的應急管理和人道照顧措施承擔抗疫主體責任。其中，社會自律是清零模式的靈魂、抗疫成敗的關鍵，只有充分激發抗疫應急狀態下的政府責任倫理和市民自律倫理，清零模式的價值之魂與制度之妙，才能深入人心並釋放實踐功效。

一國兩制——生機之源

新冠病毒之危害是立體和長期的，絕非「大號流感」：其一，高感染率及後遺症，對人的長期健康、生命質量與醫療負擔是嚴重威脅，年輕人也不能例外；其二，疫苗和特效藥仍無法獲得科學上的完整證明來終結疫情，難以排除病毒變異升級的可能；其三，社會達爾文主義的「病毒共存論」是無奈選擇，絕不是優選，而動態清零是中國國家體制、共同體文化與社會自律機制良性互動的結果，內含政治美德與生命至上的共同體倫理，值得肯定。事實上，立足「共同體」本位的動態清零，拒絕拋棄任何人，不允許淘汰部分人，這是中國文化「家文化」與「家倫理」的體現，是一國兩制之「一國」在共同體價值上的胎記。

香港抗疫再次展現了一國兩制的生機與活力：其一，香港與內地共享源自國家體制與文化的共同體倫理，國家絕不會放棄保護香港社會及每名港人，因他們是同胞、家人；其二，國家有系統成熟的動態清零制度模式和實施經驗，會毫無保留地指導和推動香港予以借鑑轉化；其三，共同抗疫前所未有地拉近香港與內地各層次的距離，也有助香港社會全面準確理解和認同國家體制文化優勢，從而成為一國兩制文化教育與人心回歸的重大契機；其四，堅持國家指導與香港主體責任相結合，激發和推動香港社會結合自身實際，走出一條港式清零之路，是香港抗疫制度優勢和抗疫科學性的有機結合。

一切為抗疫讓路，一切虛妄偏見和自私自利為共同體的健康安全讓路，一切為了香港繁榮穩定、全體人安全與長遠發展利益。這是香港抗疫文化的新高地與新境界，是香港的歷史性價值進步與社會重新團結的整合過程。

作者是全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授

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[田飛龍]