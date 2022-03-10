李立峯：社交媒體和知識鴻溝下的政治宣傳

這裏可以帶出一個傳播研究中很基本和恒久的問題：每當重大事件發生時，不同市民接收到的是什麼樣的信息？人們如何對一些距離較遠而且背景複雜的事情，構成自己的理解？另外，社交媒體對這些問題產生了什麼影響？

以上問題可以從100年前的一本書談起。1922年，美國記者及知識分子Walter Lippmann寫了《民意》（Public Opinion）一書，成為了該課題的經典著作。Lippmann身處20年紀初，隨着交通和傳播科技發展，加上現代化及城市化，美國各地愈來愈緊密相連，各種政治和社會議題漸漸要放在全國的框架中理解。但Lippmann認為，一般人其實難以理解在自己社區以外地方所發生的事情，何况普羅大眾忙於工作和生活中的各種事務，能夠花在時事資訊上的時間不多，所以一般人對社會及世界事務的理解會很膚淺，往往只建基於刻板印象。

在這個基礎上，Lippmann認為新聞媒體能夠做到的也不會很多。事實上，數十年來新聞學研究對傳統新聞報道的一種批評，就是指其太過「情節性」（episodic），即是說，每天新聞報道聚焦在當天發生的事情，往往缺乏對脈絡和背景的梳理。媒體在報道國際事務時更是如此。由於一般情况下，國際新聞始終不及本地新聞重要和貼身，媒體對國際事務的報道量本身就不大，例如俄烏戰爭，縱使俄羅斯也是「大國」，但其實俄羅斯有多經常在香港新聞媒體中出現？烏克蘭的曝光率自然更低了。於是當俄羅斯和烏克蘭變成新聞焦點時，大部分市民都不會有相關背景知識去理解眼前的事情。

也因此，傳播學研究中有一個名為「知識鴻溝」的理論，不同社經階層的市民對公共事務的熟悉程度不一；更重要的是，媒體的使用，往往擴大而不是收窄不同階層市民之間在公共知識方面的差異，這不但是因為社經地位較高的市民——亦即平均而言教育程度較高的市民——傾向花較多時間閱讀新聞，及傾向閱讀一些更深入和全面的內容，同時也是因為他們較能從相同的情節性的新聞內容中汲取有用資訊。

互聯網或擴大知識鴻溝

社交媒體的出現，對知識鴻溝有什麼影響？一種觀點是，在互聯網和社交媒體上，人們更容易對海量的媒體內容作選擇性接收：對時事有興趣的，在重大事件發生時可以24小時廢寢忘餐地追看新聞；對時事沒有興趣的，也可以24小時聚焦在娛樂內容上。同時，在物以類聚的原理下，人們在社交媒體上的朋友多是志趣相投者，正如政治立場不同的人可以組成各自的迴音廊，對不同事物感興趣的人，也可以分隔成不同群組。結果是，互聯網和社交媒體很可能進一步擴大知識鴻溝。

不過亦有另一種觀點認為，社交媒體也許可以縮窄不同群組之間在公共事務知識上的差異。首先，人們的社會網絡不會百分之一百同質，不關心時事的人的身邊，總可能有一些較為關心時事的人。於是，就算一個不是特別關心社會事務的人，在重大事件發生時，總會在社交媒體上接觸到數量不少的內容和資訊。而且，社交媒體不是單向的傳播管道，人們可以在社交平台上討論、可以互相請教，對眼前事情較熟悉的人可以替朋友解惑。在這種環境下，就算是背景知識較弱的市民，使用社交媒體也可以增進他們對眼前社會事件的理解。

懶人包助了解事件 過分簡化或致誤導

進一步說，當重大事件發生時，也往往有人為了「照顧」平時不太留意社會事務的朋友，製作所謂的「懶人包」，以顯淺方式說明一件事件的前因和脈絡。所以，社交媒體也可以是一個有效渠道，讓時事知識不高的人在重大事件發生時「追上進度」。

當然，製作得好的懶人包可以讓人們快速地掌握一件事的輪廓，但懶人包也可以過分簡化事情，甚至通過選擇性的簡化及不恰當的比喻，而產生誤導效果。文章開首提及的，因某資深傳媒人在網上分享而被廣泛傳閱和批評的那個「離婚夫妻」比喻，雖然不算是一個懶人包，但也有同樣問題。有人指出，那個「離婚夫妻」比喻其實來自大陸的微博。事實上，該則帖文在2月24日傍晚已在微博上廣傳，從一個網絡搜尋系統中發現，在2月24日至3月4日之間，該比喻在271則原始帖文上出現，總共有1761次轉貼、2296個留言，以及共接近3萬次「讚好」。同時，不用24小時，該內容已經在香港的社交媒體平台上出現，在台灣也通過LINE有廣泛傳播。

社交媒體時代的「懶人包之戰」

姑勿論這背後有沒有刻意的輿論操作，這例子至少說明了一點，就是社交媒體時代的輿論和宣傳戰，除了廣受關注和報道的「假新聞」外，往往也是「懶人包之戰」，針對的就是知識鴻溝和資訊過剩之下，對複雜事情欠缺相關背景知識的普通人。懶人包和假新聞不一樣，它不一定涉及錯誤內容，但可以塑造人們的認知框架。回到Lippmann的觀點，一般人對複雜的時事不太理解，是無可厚非的，尤其在資訊爆炸的環境下；如何為一般人提供簡單而恰當的認知框架，是輿論戰的重點之一，同時也是新聞媒體的工作之一。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]