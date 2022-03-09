馬仲儀：長者終於被垂青

屍體放滿殮房急症室 令人側目

多間安老院舍爆發疫情，染疫長者被送往急症室，急症室空間不敷應用，部分病人被安排在戶外風餐露宿，相片成為本地報章頭條，外媒也爭相報道。第五波疫情過了一個多月，病重和死亡患者逐漸出現，屍體放滿急症室及殮房，此景令人側目。

最近外媒報道，研究數據發現香港現時新冠疫情的死亡率已超越部分已發展國家，甚至高於美國。

種種情况惹來中央政府關注，官員提出要主力處理長者疫苗接種及安老院舍爆疫問題，這樣終於令部分人出動表忠，高調組隊到院舍替長者接種疫苗及接受採訪，卻即場發現很多人已染疫；政府高薪聘請內地人士來港當護理員，部分立法會議員呼籲港人到院舍當義工，更提議因此染疫的人可優先入住隔離檢疫設施。

安老院舍爆發 不能全歸咎疫情

安老院舍爆疫，以及出現大量病重、死亡的染疫長者，不能完全歸咎疫情，被詬病多年的院舍質素問題「功不可沒」。香港的安老院舍環境擠迫，尤其是私營院舍，衛生及通風情况差，沒有多少醫療設備；而私營院舍從業人員，大部分亦只是低技術的保健員及來自內地的外勞。

以上種種，令大規模爆發在院舍不斷發生，染疫長者於院舍亦難以得到理想的醫療照顧。因大量員工染疫或離職，人手不足的情况，在這波疫情變得更嚴重，聞說部分院舍連基本護理都難提供。關注此議題的立法會前議員如張超雄、邵家臻，以及民間團體，多年來爭取改善安老院舍質素、修改過時的《安老院實務守則》，可惜政府和利益持份者態度消極，進展不大。上一波疫情之際，前議員和關注人士亦提出了一些建議，但獲採納的並不多。

已打滅活疫苗長者情况惹關注

院舍長者疫苗接種率低，這是因為有關疫苗的流言不絕，社會對疫苗的接受程度低。當初開始上門接種mRNA疫苗計劃，當局沒有參考外地良好的安全數據，令只有少數願意接種的人和院舍能參與計劃。而港府只採購一種mRNA疫苗，儲存和稀釋該疫苗較複雜，這亦影響接種計劃推進。其實，世衛批准了其他較方便儲存運送的mRNA疫苗，甚至新的生物製劑蛋白疫苗，鄰近國家如新加坡亦把它們納入接種計劃內，可惜港府遲遲未有行動。

現在不少長者接種了滅活疫苗，各項研究證實其保護效能會隨時間降低，甚至預防重症的效果在半年後也明顯下降，有些國家已改為為滅活疫苗接種者打另一種疫苗作加強劑。因此，大家仍要提防下一波疫情，注射了滅活疫苗的長者情况，仍然令人關注。

別人前進，我們在繞圈，未見出口。當權者未有睿智，但願香港人保持清醒的頭腦。在此祝願入侵者盡快離開，勇敢的烏克蘭人民重過美好生活。

作者是醫生

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[馬仲儀]