孫東：快測申報系統延後 見香港IT發展瓶頸

政府技術項目缺統籌跟進

往深層次分析，原來這亦與香港資訊科技發展的文化有關。香港資訊科技發展的模式，主要以項目需求為主。政府每年都產生大量的資訊科技需求，並為此投入大量經費。政府幾乎每個部門都有龐大的資訊科技隊伍，直接或間接領導各個技術項目。但許多項目做完之後，很少做進一步跟進，未能使政府已經投入的資源發揮最大效益；特別是牽涉跨部門的新項目，就不得不重新招標、從頭來過。這亦與政府長期以來拘泥於流程、缺少統籌的管制文化有關。因此，此次快速測試陽性申報系統未能在短時間內迅速推出，也就不難理解了。

香港雖然號稱資訊科技競爭力亞洲第一、世界第二（據瑞士洛桑國際管理發展學院《2021年世界數碼競爭力排名》）， 但多年來一直缺乏可商業化的產品和技術平台，無法在世界商品市場佔有一定份額，這同世界上其他資訊科技發達的地區，有明顯不同。例如美國有蘋果、Google 、微軟、亞馬遜等商業巨頭；內地有華為、騰訊、阿里巴巴、京東等大型企業，兩地還各有一大批中小企，均能在國際商業市場中搶到份額。香港要想真正與這些地區看齊，還有相當一段路要走。

專業資訊科技人才匱乏

這次快速測試陽性申報系統遲遲未面世所暴露的另外一個問題是，能夠在關鍵時刻擔負起高水準資訊科技研發重擔的本港專業隊伍嚴重不足。行內人都知道，香港資訊科技人才非常匱乏，真正能從事資訊科技高水準研發的人少之又少，許多最核心和最關鍵的技術開發工作不得不依賴外判（如內地）。

香港資訊科技領域面臨的一個嚴峻現實是，相關從業人員的薪酬遠遜內地。早前有報道指，今年騰訊付給相關專業的大學畢業生年薪已達40萬人民幣，幾乎是香港的兩倍。香港許多經過專門訓練的優秀資訊科技人才，要想獲取同樣高收入，要麼選擇去內地發展，要麼選擇到本地銀行等機構從事in-house服務。而通常一個地區的資訊科技產業的發展和提升，是需要一大批高技術的專業人才，正所謂「術業有專攻」。

有鑑於此，香港要想真正在數碼經濟、智慧城市等領域有更大發展，應盡早解決以上的資訊科技發展瓶頸問題。

作者是立法會（選委會界別）議員、香港城市大學講座教授

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[孫東]