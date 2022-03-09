劉銳紹：四面雲山誰作主？無錢哪得食雲吞？──2022年北京「兩會」的3個觀察點

試想，俄烏之戰「誰作主」？香港防疫令人「一頭霧水不知（誰是）宗？」未來經濟困頓，難以沽酒「邀月飲」，只嘆「無錢哪得食雲吞？」

所以，由於篇幅等原因所限，只能以「三點式」談北京「兩會」：點滴到題、點水蜻蜓、點到即止。

（1）中國經濟能否安定「食雲吞」？

——李克強的政府工作報告強調，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，「風險挑戰明顯增多」。這種明示困難的表述，過去較少採用，反映目前形勢確實逼人，同時預示了通縮危機。須知通縮比通脹更難應付，一旦出現，更難回復元氣，必須關注。

——預計今年GDP（本地生產總值）增加5.5%，比去年的8.1%為低，這是可以理解的；但即使是5.5%，內地專家（如北京大學講席教授黃益平）也認為「非常艱巨」。這將影響「經濟雙循環」能否順利運轉，尤其是經濟外循環正面臨國際形勢的制約。中國能否在俄羅斯與烏克蘭及西方世界的矛盾中逢凶化吉，還是引火燒身？值得觀察。

——失業問題日趨突顯。據中國政府網：去年城鎮新增就業1269萬人，城鎮調查失業率平均為5.1%；預期今年城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%內。值得注意的有兩處：一、上述只是調查所得的失業數字，「未有調查的」和農村的數字則可能另有參考數據；二、官方未提每年應有的新增就業數字（內地有學者計算至少1500萬），即使官方真的能創造1100萬個新增就業機會，但今年預計有超過1000萬大學生畢業，僧多粥少的情况仍然嚴重。

——此外，國家統計局公布中國有2億人「靈活就業」，好的解讀是自由職業，至少可養活自己；但另一角度看，這些多是保障不足、甚至朝不保夕的基層勞動者，官方也表示必須加強立法保障。

——李克強表示將「大增中央對地方轉移支付」，其實反映不少地方財政出了問題，如不及時妥善處理，或會導致地方政府破產。自從實施「分稅法」，中央所得大於地方，如今中央不能不照顧地方，可見形勢大變。

——防止地方政府破產的同時，更要避免因地方政策失衡而引發更大民怨和民亂。李克強的報告今年特別提及「打擊拐賣婦孺」，皆因近期「徐州八孩母」之類案件引起民間高度關注和不滿。這是官方大力避免的火舌，必須密切關注。

——外界關注今年中國國防開支達14,504.5億元人民幣，增長7.1%，高於去年的6.8%。這不等於中國對外用兵，對世界不會構成威脅。不過值得注意的是，外國視中國的軍費數字從來只可作參考。現在，還少提其他安全費用（例如應付內部穩定的「維穩費」），以及武警（已轉軍方領導）的費用，這些數字已少見於公開的官方資料了。

——總的來說，相信中國經濟將在困難中發展，社會在蕩漾不定中保持基本穩定，因為官方可以採取行政手段推行各種經濟和社會政策，同時借助民族主義來抗衡外部衝擊。不過，民間承受的壓力也會增加，尤其是適應力較弱的基層群眾，貧富懸殊的問題也會加劇。

（2）國際形勢能否令中國「邀月飲」？

「兩會」有關中國的外交政策，聚焦在俄烏之戰。就近期發展，可見：

——中國仍處於兩難（或稱「兩面應對」）局面。一方面，中國未能與俄羅斯清晰或明顯切割，即使經常鼓勵「對話」，但難以建立「中立」形象。內地網民盲目「挺俄」的言論，加深了官方的困難。近期有一些策略調整，但還需要官方更清晰的行動（例如對烏克蘭的人道援助），否則難以同時減少西方陣營的壓力。

——習近平最近在中央黨校談到外交實踐，表示「唯有以狹路相逢勇者勝的氣概，敢於鬥爭，善於鬥爭」，顯示即使中國與西方願意在俄烏之戰期間互相收斂，也不能解決長遠問題。這也難怪，美國近期在台灣的姿態，也難令中國大陸放心。

——最重要的一點：中國至今未能趁機向俄羅斯爭取中國的利益。中國的考慮是，需要中俄聯手對付美歐；但同樣道理，俄羅斯這個時候更需要中國。所以，中國雖然沒有像西方國家商討限制俄羅斯石油，但可趁機要求俄羅斯減油價。還有，對人民不能奸，但對外國必須「間」，即無論對敵對友，都要保留一定的迴旋空間。

（3）香港既不能作主也「難食雲吞」

——李克強首次把中共十九大四中全會的內容寫入政府工作報告，可見「牢牢掌握全面管治權」的分量，比例行公事的「一國兩制、港人治港」為重。與此同時，汪洋的政協報告再次沒有提「一國兩制」，客觀效果就是把這種姿態常態化，讓香港人慢慢適應「不提兩制」。

——政治和經濟的大方向由中央主導，已是十分明顯的動向。這次疫情嚴峻，更提供了「特事特辦，急事急辦」的契機（如河套地區）。從疫情角度看，內地對港府「有求必應」，但日後會否進一步「以點破面」，則是另一問題了。

——更重要的是，即使香港處理疫情效果不彰，但是否就此否定香港在其他方面行之有效的制度和價值觀？這更涉及香港日後能否「邀月飲」和「食雲吞」了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]