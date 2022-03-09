甘文鋒：做好主體責任 莫負市民期望

疫情成港府治理照妖鏡

第五波疫情可謂香港政府治理的照妖鏡，一直以來，北京對香港的公務員體系都非常有信心，然而在第五波疫情下，政府高層的統籌及各部門之間的協調出現了各類問題，以致港澳辦主任夏寶龍都要出來提一句：「要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」當中就分別批評了特區政府的統籌，及特區官員的組織領導問題。

即使已經強調了主體責任及提供大量資源，香港的大部分官員好像都沒有聽入耳，在香港市民遭受疫情煎熬下，心中仍是只有既定工作指引和程序，以緩慢的「香港官僚速度」去應付現時疫情。例如方艙醫院建成後入住率極低，而全港卻有大量輕症病人被迫留在家中；內地派出屠宰人員支援香港屠房，卻多天被投閒置散；而衛生署的快測登記平台，更要超過一個星期才能使用；而一直強調要做的全民檢測，終於一拖再拖變成不是重點政策。

抗疫反映港官怎看待中央指示

除了特區政府內部的統籌及協調外，這次抗疫顯示了另一個大問題，就是特區政府官員和公務員如何看待中央給予的指示，這是一個中央地區關係的實際體現。當然我們都知道香港是一國兩制，香港擁有高度自治，但絕非完全自治，在一般情况下，中央亦希望香港人能夠自己做好治理工作；但在特別情况下中央亦會出手解決香港的困難，例如人大釋法和決定，以及全力支援香港所需物資。然而支援畢竟是支援，最終如何統籌及協調，仍要由香港政府去決定。

在今天的國際環境下，可以預期香港在未來將會有更多與內地的互動及融合，當中亦肯定會有更多國策需要香港政府全力配合。如果往後香港政府各部門的表現仍然如是，對內不能統籌協調，對上不能做到中央指示，那就不單是大灣區，甚至是拖了整個中國發展的後腿。這是中央及香港市民都不願看到的。

因此，此次疫情過後，我們應思考來屆特區政府如何改善，才能夠更好掌握國家情况及策略，以改善香港管治。這涉及幾個方面，包括香港的問責官員是否全盤了解國情及國家策略，甚至是國家對於國際情勢的論述及考慮重點；公務員方面，則要在實務上了解國家——特別是整個大灣區——發展現况，以便香港更好融入整個灣區。

不應視中央為救火隊

一國兩制下，在香港有需要時，中央肯定會盡一切努力及資源幫忙，但香港政府及香港人不應當中央是救火救災隊；反而，香港應該是中國發展的重要一員，香港政府應該對這點要有所理解，在日常亦要關注國家局勢發展。一國兩制是要香港靈活運用不同制度為內地及香港找出雙贏方法，而不是無事談「兩制」，有事才談「一國」。

一國兩制希望為香港帶來良政善治，而良政善治也能夠為一國兩制的行穩致遠打好基礎。然而在今天的環境，香港的治理不僅是香港特區內部事情，而且還關係到中央與香港，以及香港與大灣區其他城市的互動。而如何處理這幾個層面的問題，肯定是下屆特區政府需要關注的挑戰。

作者是香港青年時事評論員協會會董

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[甘文鋒]