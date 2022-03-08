簡永哲：就全民強檢的3點建議

借鏡區議會投票安排

2020年9月本港曾進行自願的大型檢測計劃，結果兩周內在178萬名檢測者中找到42名患者，當時約138萬人是在網上預約後去中心做檢測，其餘屬無預約形式。那次經驗參考價值不大，因今次是全民強檢，無論規模與嚴謹度都有很大分別，故政府必須有全盤計劃，並在事前清晰向市民交代，預算最多可應付多少患者隔離，明確訂定隔離日數及離營準則，透明度愈高，成功機會愈大。

首先，政府可參考區議會投票安排，每個分區的投票站變成檢測站（多數是學校或社區會堂），擬定人流進出路線，務求令檢測完的人不會與未檢測者有交疊。如要暫停所有跨區活動，以區議會分區範圍劃分亦是比較容易及理想，詳細安排需由政府制定；若要完善配套，應善用地區人士網絡及資源，例如像「拉票」般作出廣播，提醒當日需要檢測者落樓跟指示到檢測站。

當局在檢測前，亦務必要做好推廣工作，如區議會投票日般大力宣傳，附上簡單圖表以至短片講解整個流程，包括不同語言版本及手語等，以照顧少數族裔及弱勢人士。

第二點，政府必須先為醫護前線人員、紀律部隊執勤隊伍及有特別需要人士作優先安排，對於「手停口停」的打工仔亦要有所支援，令他們更願意檢測。勞福局可率先妥善安置無家者，為他們及獨居長者做檢測；由於他們活動性較低，可給予工作人員一個為整體流程「熱身」的機會；而各類老人及殘疾院舍人士、留院病人及在囚者亦應先做檢測。另外，當局應制訂「檢測請假紙」供打工仔申領，並可考慮設立「強檢津貼」，當作停工日的工資補償，這些津貼可在派發消費券時一併發出，金額多少需要研究，但此舉相信能降低市民對「被迫停工失去收入」的憂慮，令整個流程更暢順。

勿僅視為一次過計劃 應為未來作準備

最後亦是最重要的，今次強檢，政府不應只視為一次過的計劃，要同時趁此機會為未來防疫做準備。當中所設立的方艙醫院、隔離及醫療配套，部分雖屬臨時性，但短期內不應拆除，醫管局亦要趁這段時間梳理好留院病人安排，擬定好長遠及可持續的防疫隔離重症患者方案。這一點極為重要，因無論是「動態清零」或「與病毒共存」，有足夠「容量」的醫療系統都是最關鍵的。無人知道病毒未來如何變種，當局須汲取第五波的教訓，為一旦不幸爆發第六、第七波時，醫療系統不會再出現超負荷慘况。

除了妥善安排香港內部種種之外，是否要在全民強檢期間盡量封關，機場入境管制、「回港易」等各方面也要有周詳考慮。捱過重災的2月，今次疫情能否受控，3月尾至4月初最為關鍵，希望在各界及市民努力下，香港基本社會經濟運作可盡快回復正常。

作者是公共政策顧問

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[簡永哲]