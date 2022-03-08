歐陽五：俄烏衝突對中國的啟示

一、軍力並非唯一

網上流傳一篇文章〈美國現在對俄有多狠，未來就會對中國有多狠！〉，題目中的「未來」即指台海戰爭。文章稱，俄烏衝突「戰事的前前後後，美國及西方暴露出極其醜陋而兇殘的本性…… 一旦中國發起解放台灣戰役，這些國家也會像今天對付俄羅斯一樣對付中國，不要抱有幻想，也不要掉以輕心」。這打破世人對戰爭的習慣思維——軍力決定勝負，「混合戰爭」成為常態，且殘酷性遠超傳統意義上的戰事。

「金融核彈」——俄烏衝突中最新詞彙，中國網民還領教了新詞「SWIFT」（環球銀行金融電信協會），其國際結算系統將俄羅斯「逐出」，西方媒體稱為「核彈轟炸」。伊朗在2012年與2018年兩度被逐出SWIFT，僅前者就導致伊朗幾乎損失了一半的石油出口收入和30%的對外貿易。俄烏衝突告訴矢志完成「祖國統一大業」之中國，軍力並非唯一，亟待包括更新觀念在內的「全面備戰」。

二、情與理

新中國成立伊始從來是發展中國家的旗幟，誠所謂「得道多助」，與大多數國家站在一起。然而在本月2日，有141國投票贊成之聯合國提案，中國只能投棄權票，只是因為該案譴責俄羅斯，中國不好贊成而已。

俄羅斯大舉進兵主權國家烏克蘭，於情可憫——畢竟以美國為首的北約5次東擴，幾近兵臨俄羅斯城下，欺人太甚，且被欺辱的還是核超級大國，而中國也是西方國家虎視眈眈之「下一個俄羅斯」。惟畢竟顛覆中國「和平共處5項原則」的優良傳統，况中國自身還有台灣問題。這裏的啟示是：日後武統台灣，美國為首的敵對方還可以台海地區和平衛道士自居，向中國大陸發難；中國在「情與理」中宜未雨綢繆，拿出妥處之道。

三、紙面與實際

俄烏對戰，連美國戰前都認定烏克蘭將「速敗」。戰事初發，俄對烏採用精確制導武器，摧毁烏軍事指揮中心、機場、導彈防禦系統、雷達、海空軍。俄大軍朝發夕至、多面出擊，大有摧枯拉朽一戰而定之勢。

孰料十餘天過去，俄烏陷入膠着，雖不說「再衰三竭」，也令人大跌眼鏡。聯想台海戰爭，一段時間亦盛行大陸小試牛刀談笑用兵之說，連台灣前總統馬英九也有「首戰即終戰」一說，意謂陸方可以輕易搞掂台灣。俄烏衝突中昭示中國：紙面與實際完全可能不是一回事。由此可知，戰爭牽一髮而動全身，大陸軍方也要預做多種準備，「把困難想足」。

但最重要的是，中國不是俄羅斯。熱愛和平是中國力之所在，不得不戰又一往無前必勝強敵，這已為朝鮮戰爭在內的歷史所多次證明。今通過俄烏衝突補足短板、更新觀念，中國必將更加強大。

作者是時事評論員

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[歐陽五]