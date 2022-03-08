哈永安：集思廣益為港訂抗疫路

眼見今天香港的疫情狀况，我與不少港人一樣，難以形容自己的心情。我最近選擇了積極地做一件事：眼見政府各部門及人員不停地工作，我寫了一個簡化的、較宏觀的策略方案，給予一些我認識多年的政商界朋友。用意只有一個：冀引發大家以謙卑和建設性的心態，減少對立或爭辯，希望能集思廣益，策略性和科學地訂出一條抗疫路。

一、針對老年社群（風險最大的群組）

（A）安老院院友：汲取北京冬奧經驗，閉環管理和分秒必爭為院友接種疫苗；

（B）社區年長社群：參考全球在此已接種疫苗的年齡群組，其感染Omicron後的重症數據 ，將社區疫苗護照的適用，設定在一個可接受的風險水平；在現今疫情高漲期間，可能限制已打「兩劑疫苗＋加強劑」的人，才可用疫苗護照。亦可為這高風險群組進行抗體水平測試，來進一步管理風險。

二、其他年齡群組

參考全球不同已接種疫苗的年齡群組，其感染Omicron後的重症數據，將社區疫苗護照的適用設定於一個可接受的風險水平；在現時疫情高漲下，可能限制已注射兩劑者，才可用疫苗護照。

三、年幼的兒童和父母／看護人

鑑於缺乏疫苗接種作為工具，與專家一起制訂氣泡式方案，以作保護。

四、企業與市民生計

（A）當前極端惡劣環境下，要對企業和個人作緊急支援；

（B）有了上述的年齡群組風險管理，應盡快透過疫苗護照，讓企業有序經營，穩定社會民生和減輕精神健康危機。

五、管理第五波疫情浪

參考全球的Omicron疫情浪數據、內地每次在疫情初段行之有效的全民強檢，策略性地找出最有利的時段，用以幫助香港縮短疫情浪為目標。

六、其他

注意到中國製造的mRNA疫苗在技術上的成功，部分香港市民是否可自願參與其第三階段試驗，為香港和祖國終極戰勝疫情出一分力量？

時間迫切下，只能提出較簡化的方案，相信還有很多細節要考慮。筆者衷心希望能引發大家集思廣益，策略性和科學地盡快為香港訂立可行之路。

作者是前商界領袖、非牟利機構「DADs Network」創辦人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[哈永安]