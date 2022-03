趙永佳、何振聲：香港不能缺席「開創教育」

為配合國家政策,特區早在2017年教育局的《中學教育課程指引.學校課程持續更新》提到,培養開拓與創新精神是基礎教育的新方向。值得留意的是,教育局在中文文件中,以「開拓與創新精神」來代替慣用的「企業家精神」,但英文版本則沿用「entrepreneurial spirit」。不過,為回應特區的政策文件,本文會以「開創教育」來簡稱「entrepreneurship education」。

在海外,歐洲執行委員會(European Commission,下稱歐委會)於2008年《高等教育的創業精神》報告中,亦提出相同概念,稱之為「entrepreneurial mindsets」。歐委會認為,開創精神不僅限於商業行為,而是指在各種處境將個人意念轉化為行動以達到目標的能力。因此教育制度有必要培養年輕人在從事任何事情上,都更具創造力和自信。

同理,特區教育局提到,開創教育的目標是「促進年輕人適應這些轉變……具備創意和革新思維、擁有積極主動的態度和責任感、承擔預計的風險、面對不明朗時仍然堅毅不拔,以及把握未來最佳良機」。誠然,局方指引已明確表明希望培養開創專才,應對社會改變,大體上與國家及歐委會同出一致。

就筆者所知,教育局在2019年開始起動開創教育種子計劃,有部分學校參加試行計劃。我們翻閱教育局簡報,發現教育局現時是以「專題作業」(project work)作為開創教育的切入點,期望學校以校本形式推動,可能是透過學科或課外活動進行;教學內容則以四大範疇分類:行銷技巧(marketing skill)、創新技能(innovation)、機會技能(opportunity skill)及人際技能(interpersonal skill)。

本港開創教育仍處起動階段

不過外間對實踐現况所知甚少,故此本文作者之一何振聲於2021年9月曾進行「開創教育」調查,以網上問卷形式,聚焦上述教育局提出的開創教育四大範疇,邀請全港負責與開創教育相關的中學教師回答,共有66所中學回應。惟在此要強調,這四大範疇在學術層面上並不代表開創教育的全貌,因教育局似乎比較偏重知識增益,而一般來說,學界有關開創教育的討論卻可以有多重意義——

(1)個人特質培養:增強個人的解難能力和冒險傾向,以提升面對逆境的自信;

(2)個人價值和態度培養:建立積極正面、愛探索和貢獻社群的價值觀;

(3)知識培養:學會建構創造新方案、管理團隊及成立初創的技能。

與不同學校對談後,何振聲嘗試以5個常見的教學模式,代表教育局提出的4個開創教育範疇,發現只有4所學校能同時滿足開創教育的4個範疇,而各範疇亦不高於所有受訪學校的三成(除了創新技能為32%),更有接近四分之一學校仍沒有相關內容,可見開創教育在本港中學仍處於起動階段。

須先定義何謂香港開創教育

簡而言之,香港的開創教育集中於4個範疇(主要為知識培養),而學校亦未確立整全方向,為學生建構完備的教育方案。故我們認為有必要先定義好何謂香港的開創教育,否則難以設計高效的開創教育模式,應對國家發展潮流。

為配合教育局方向及進一步推動開創教育的實踐,何振聲於2021/22學年設計4個知識範疇的教學工具,與5所中學合作在初中試行。為配合本地情况,試行方式主要分兩大組別,分別為滲入校本初創課程或以課外活動形式推展。然而我們在推展過程中,發現有幾大難題。

首先是開創教育的定位。一如預期,各校教師對開創教育的觀點持不同見解,對個人特徵、價值和態度及知識的側重程度不同。由於定位有差異,對教學模式及預期教學成果亦有出入。校本初創課程組期望有實際的產品展示,課外活動組則着重個人經歷。由此可見,特區將來需就開創教育做好定位工作。

其次是教學內容程度的問題。由於試行計劃的教學工具以切入常規教學為首要目標,故較着重知識層面的發展,如建構創造新方案、管理團隊及成立初創等,教師反映這對中學生而言,有既「離地」又「艱深」的文字與數字遊戲的感覺,容易感到疏離,學習成效存疑。將來的教學可能要先重特質、價值和態度培養,才慢慢連繫發現問題、解難及知識應用。

其三,現時開創教育較傾向商科知識範疇,教師反映對開創所知比較有限, 傾向等同創業。這亦反映在問卷結果之上:受訪中學對開創教育的態度都相對欠缺個人特質、價值和態度培養,亦缺乏跨學科支援。

最後,也是最嚴重的問題,就是現時學校的科目課時已嚴重不足,要再加上開創課程,實有心無力。我們要以初中為試點,也是因為高中課程被文憑試完全佔據,亦因為未能納入正規課程,只能以課外活動形式出現。不過正如歐委會報告指出,開創精神的培育,並非在大學時可一步到位,而應當在基礎教育階段,甚至小學或初中,就發展同學有關開創精神的價值與能力。

可納入DSE應用學習課程

要突破這個困局,我們其中一個可行建議,是將開創教育納入文憑試應用學習課程之內。雖然高中經濟及企業、會計與財務是其中兩科最受歡迎的選修科,而且與創業有莫大關係,但目前國外經驗所得是創業教育不是單純的學科訓練。應用學習能以創業及企業運作為情境,進行體驗學習(experiential learning)。除了超越紙筆評估,更可以互動課堂教學,培養同學開拓精神,融會及鞏固各種基本能力。

現時應用學習中,雖然已有如人工智能及市場營銷等着重實務和知識培訓的商業管理類課程,卻還未有開拓與創新精神教育的完整課程。事實上,同學們在高中階段大多仍未鎖定其行業發展。若能提供一個着重培養個人特質、態度及共通能力的開創教育課程,似乎更能回應世界潮流、國家政策,以及中學課程改革的精神。往前看,我們正計劃伙拍同樣有志於開創教育的老師、專業團體、基金會及大專學府,協力開發一個開創教育的應用學習課程,希望為莘莘學子提供多一個選擇。

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授,何振聲是香港教育大學教育政策與領導學系講師

