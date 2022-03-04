曾志豪：當香港允許有自己的立場——疫情和俄烏

先講疫情。來到今天，港人只知會全民強檢，但仍不知道是「3×3」（3日一檢，連續3次）還是「3×7」（7日一檢，連續3次）？是全禁足還是小禁足？官員在短時間內轉口風，令市民無所適從。究其原因，一是官僚系統的遲緩決策，一是香港和中央或有不同方向？

衛健委人員與特區政府開會，特別強調「介紹內地做法毋須照抄」，偏偏陳肇始卻說「以內地專家策略為抗疫基礎」。再加上有傳媒報道，國務院副總理韓正於上月15日在深圳舉行閉門會議見林鄭月娥時，責備港官轉向其他國家採用的「與病毒共存」策略，並轉達習近平直接命令，要求數周內控制疫情。

我們可看到一幅圖畫：香港疫情嚴重，林鄭有一套方法，中央有一套方法；中央要林鄭跟從，林鄭不敢不從又不願全部跟從，結果變成今天港人不知何去何從。香港在抗疫上失去自己的立場和聲音，中央一早就否決「與病毒共存」選項，只能很彆扭的把香港套入內地醫治模型中，卻失去了結合自身環境隨機應變的空間。香港專家都說現在是疫情大爆發高峰，做強檢無意義，應等疫情尾聲才做；但這些意見是不可能推翻中央幫香港定下的「動態清零」方向。

俄烏戰爭恰恰相反，國內政治宣傳早有定論：不利俄國的消息要封鎖，不允許傳達反戰、同情烏克蘭的聲音，所以那些公開反戰的歷史學者聯署帖文都被刪除和圍攻。「小粉紅」受上意影響，全方位支持普京嘲笑烏克蘭，闖出大禍，危及身處烏克蘭的華人安危。

作為對比，香港輿論被允許表達反戰、譴責俄羅斯的聲音，民間也呈現正常的反戰活動。港人和「小粉紅」質素高下立見，兩地輿論環境也是清濁可分，這就是香港保有自己意見的重要之處。否則便會像普京一樣，以為大國便能恃強欺凌弱小，以為一句「自古以來的領土」便能侵吞鄰國，又缺乏多元異議聲音作制衡，今天被世界孤立，又怪得誰呢？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]