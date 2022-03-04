孫東：增資源促科創 創造香港品牌

一、基礎科研

香港高校的基礎科研在與國際接軌、自由學術氛圍、師資等方面依然具優勢，但在科研成果水準及影響力方面，與周邊地區相比，現在優勢不明顯，而且在許多方面已被超越。主要是由於兩個原因，希望引起重視：首先是香港未能有效建立科創產業，因而一直未能形成基礎研究與產業發展相互促進的完整生態鏈，無論科研影響力還是科研人才培養與聚集方面的優勢，一直在退減；其次是香港科研經費嚴重不足，香港8間公立大學每年的科研撥款，與內地一間清華大學差不多，本屆政府上任之初承諾在任期內的科研投入增至佔每年本地生產總值的1.5%，但至2020年只達0.99%，嚴重低於周邊地區的2%至4%。

二、成果轉化

成果轉化一直是香港科創發展的短板，多年來未能很好解決，主要原因有二。

一是大學辦學理念與評估機制長期以來重學術研究、輕應用轉化。這除了與各大學競相追逐排名有關以外，另一重要原因是大學為避免出錯，對相關人士創業訂立嚴格的約束條件和極其繁瑣的申請及匯報機制，從而令很多人知難而退。與發表學術文章相比，績效評估中對技術服務、應用研究及創業等方面的表現不夠重視。

二是相關工業服務與應用研究機構定位不清晰，以台灣工業技術研究院為例，其定位非常清晰，就是承擔大學與企業間的橋樑，幫助大學轉化科研成果，而非與大學競爭；許多工研院的部門領導都有大學工作經驗，了解大學，也了解產業。我希望政府能重視以上兩點並着手改進。

三、產業發展

香港發展科創產業，對改善本港過於單一的經濟結構、創造新經濟增長點、為年輕人提供就業職位、拓展稅基等都具重要作用；還會進一步促進提升科研水準、聚集人才，是建設香港國際科創中心的重要組成部分。

港府決心不足 須有所為才能成功

回顧過去，港府對於發展科創產業的決心一直不夠。政府在2000年前後思考過一些產業發展，如數碼技術、半導體晶片、中醫藥產業等，但基本上是淺嘗則止，不真正下工夫，當然不會成功。後來索性提出「前店後廠」，甚至社會上所講的「high-tech揩嘢，low-tech撈嘢」，這實際上就是「躺平」觀念。其他國家和地區的經驗表明，發展科創產業不能單靠「小政府大市場」的傳統觀念，政府必須有所為才能成功。

另一方面我們還應看到，香港實現再工業化還要克服很多不利條件，如地少人多、人工貴、人才缺乏等。因此在考慮如何發展相關產業時，建議考慮以下幾點：

首先，最好是高增值行業，而且能與香港科技強項相脗合，以便提供可持續R&D服務。高增值行業不應排斥一些傳統行業。以紡織業為例，它曾是香港的「母親工業」，通過與新科技、新應用結合，一些行業應有很大潛力發展為高增值。

其次，還要考慮社會效益，要將能否為年輕人提供更多就業職位作為重要考量。

另外，引入一些高科技產業來港是重要的，但更重要是培植一批真正從本土成長起來的科創產業，創造真正屬於香港的品牌。

作者是立法會議員、香港城市大學生物醫學工程學系講座教授

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[孫東]