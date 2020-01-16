邱量知：針對BBC 或令保守黨進退失據

消息一出即令朝野哄動，凍結BBC年費這一招，在物價飛漲、能源費用急升的英國社會，無疑有助降低生活費用；但選擇BBC這個公營廣播機構動刀，動機頗堪揣測，皆因英揆約翰遜早前因「派對門」事件聲勢急挫，保守黨有苦難言，尤其一眾在2019年成功搶灘工黨選區的「紅牆議員」（red-wallers）更是坐立不安，急需利民措施挽回保守黨聲勢，否則今年5月地方大選選情堪憂。「整頓」BBC，正是傳聞中約翰遜為自救而啟動的「紅肉行動」（Operation Red Meat）當中的一記重拳。

電視牌照費現時約佔BBC歲入的75%，相當於32億英鎊；凍結甚或取消牌照費，將直接威脅BBC的生存，可能被迫減少服務並裁減數千名員工。對這家在今年迎來百年華誕、被視為世界公共廣播鼻祖的老牌廣播公司而言，不啻為沉重打擊。

猶如國寶 當權者卻成直接威脅

事實上，BBC深受英國國民愛戴：在英國人最為重視的聖誕節，在2019年10個收視率最高的節目中，BBC One佔據8個之多；去年12月27日至今年1月3日期間，BBC iPlayer上串流的節目達到破紀錄1.41億次瀏覽。而根據英國國家審計署數據，逾90%成年人每周都會使用BBC服務，使其成為英國覆蓋面最廣的傳媒品牌。

儘管是國寶級的存在，BBC卻從來不乏批評聲音，例如對當屆政府過於恭順、盲從紙本媒體設定的議程、對數碼時代反應遲緩、焦點過於集中倫敦、缺乏多樣性等，不一而足，證明BBC從來都不是「完美」媒體。

然而對BBC更直接的威脅，在於當權者往往認為其報道刻意抬槓，令政府（尤其保守黨執政時）萬分懊惱：例如1980年代保守黨首相「鐵娘子」戴卓爾夫人的丈夫Denis Thatcher曾謔稱BBC為「英國雜種公司」（British Bastard Corporation）；而在2019年大選期間，約翰遜拒看有病童因牀位不足而要躺地的相片，被轟麻木不仁，其行為佔據媒體頭條當日，他就高調宣布考慮取消牌照費；其後他也曾於2020年放風，表示有意將牌照費制度改為像Netflix般的訂閱制，不再強制國民付費予BBC，而是任君選擇。今次杜慧詩宣布的計劃，正是試圖落實約翰遜此前的連番「承諾」；不過對BBC而言，則可謂又成箭靶，成為民粹政治的代罪羔羊。

平情而論，當初設立迂迴的電視牌照費制度，旨在迴避政府直接資助的疑慮。理論上，政府只是代收牌照費，而且必須全數交予BBC，以此確保其不黨不私、編輯獨立自主。作為公營廣播機構，BBC現時製作的節目橫跨新聞、體育、戲劇、文學、歷史等，當中不乏小眾而且缺乏商業價值的題材，正是得益於其非商業資助模式。

然而打擊BBC對保守黨未必有利，政治上甚至是自殺舉動。2010年國會大選中，保守黨在65歲或以上選民的得票率，較24歲或以下選民高出14個百分點；而在2019年大選，領取養老金的選民有64%支持保守黨，年輕群體中卻僅為19%，比例懸殊。諷刺的是，BBC觀眾群亦相當老化——正如其他國家般，踏入網絡世代後，年輕人逐漸遠離電視，電訊業研究公司Enders Analysis數據反映，65歲或以上英國國民每天看6小時以上的節目，其中約三分之一由BBC製作；而16至24歲英國人只看不足4小時的節目，當中BBC的內容僅佔約15分鐘。由於每個家庭繳交的電視牌照費相同，換句話說，年長一族更為受惠。而且自2020年起，75歲或以上並領取退休金補助（pension credit）的家庭更可獲全數寬免，受惠家庭達150萬戶，某程度上等於由年輕一族「補貼」。

因此，廢除牌照費或可博得一時掌聲，但打擊BBC的生存空間，長遠令節目質素下降、扼殺節目多元性，甚至減少其針砭時政的力道，可能招致其忠實的年老觀眾反彈，大大影響保守黨的選民基礎。

未來可否緊守宗旨 端看地方選舉

當下，選民將如何回應廢除電視牌照費的建議和對BBC的資助模式，仍有待觀察。值得留意的是，杜慧詩宣布有關方案後，輿論反應強烈，她及後在議會的發言措辭明顯收斂，表示對牌照費的未來尚未定案，並形容這未成政策，該提案只是「要引起一場辯論」；針對BBC未來的收入模式亦屬可議之事。BBC創辦人約翰里斯爵士（Sir John Reith）曾表示，BBC成立的三大宗旨依序為告知（inform）、教育（educate）、娛樂（entertain）。未來BBC是否仍可緊守這3項宗旨，或許不止取決於「辯論」結果，更要端看5月地方選舉結果如何。

作者是英國倫敦國王學院公共政策碩士生

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[邱量知]