邱量知：針對BBC 或令保守黨進退失據

【明報文章】傳媒作為第四權,發揮監察政府的重要角色,難免會成為政權的眼中釘,在極權國家如是,即使是發展成熟的民主國家,在明在暗的打壓也屢見不鮮。英國文化大臣杜慧詩早前宣布,將在2027年廢除英國廣播公司(BBC)電視牌照費,而在未來兩年,亦會將收費凍結在每年159英鎊的水平至2024年4月,不會按慣例隨通貨膨脹上調。杜慧詩同時表明,希望屆時可以為這家老牌廣播公司創立全新資助模式。她在Twitter宣布有關建議時亦用上相當民粹的辭令,宣稱此舉將令「老人家被威脅判監和查封官敲門的日子成為過去(The days of the elderly being threatened with prison sentences and bailiffs knocking on doors, are over.)」。