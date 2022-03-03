陳帆川：香港與烏克蘭應對危機的分別

烏克蘭總統澤連斯基一戰成名，多條自拍短片和演講震撼全球。在沒有戴口罩的情况下，國人清晰聽到他的信息，全球觀眾都感受到他的情緒。國際媒體紛紛發布他的特寫，認為他將在烏國史上留名；網民則視他為絕地反擊的英雄，對烏克蘭的處境深表同情，亦促成多國政策轉向，加強制裁俄羅斯，支援烏克蘭。

澤連斯基是喜劇演員出身，在整場社交媒體信息戰上，幾乎是「撳住俄羅斯嚟打」，跟兩國軍力成鮮明反比。他的演說極具戲劇性，懂得製造soundbite，例如再三重複「榮耀歸於烏克蘭」、「我們的武器是我們的真理」等，而且對熱點瞭如指掌，能快速回應，例如就有關他呼籲棄械投降的言論闢謠。

在網絡時代，大家都不太管地緣政治，只知道現在是「大衛決戰歌利亞」，認為俄羅斯總統普京在恃強凌弱，因此在情感上支持烏克蘭。當然，澤連斯基也不是只懂玩公關戰，他在開戰後堅持留守基輔，已教人刮目相看。而據報道，他在歐盟領導人緊急峰會上，發表了一段10分鐘的激情演說，感動了多國領袖，也說服了德國、意大利和匈牙利等原本立場有保留的國家，加強對俄制裁。

烏克蘭抗俄本身是一手爛牌，但在澤連斯基帶領下，出其不意地收穫國際社會同情，局勢或出現轉機，是英雄造時勢。

一邊時勢造英雄 一邊英雄造時勢

至於香港卻本是一手好牌，在中國大陸和國際疫情嚴峻之時，港人生活基本如常，當局有足足兩年時間研究應急方案，大有條件超越台灣，成為全球應付疫情最得心應手的地方。但最終結果，大家有目共睹。

在香港每日幾萬宗感染個案、傳媒天天放風「一時一樣」、不知道禁足還是不禁之際，官員籲市民「減少質疑」、「稍安毋躁」。在民主派近乎全面缺席的情况下，香港社會的質疑和躁動已減至最低。抗疫一事全無國際干預，不涉政治角力，但香港還是因醫療系統瀕臨崩潰而登上國際新聞。

英雄沒有造時勢，時勢卻是造英雄的好時候。香港一籌莫展，由中央出手馳援，不但發號施令，還派人派物資，拯救香港於水深火熱之中。對比空有民主卻失去俄羅斯「照料」的烏克蘭，香港還是幸福得多。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]