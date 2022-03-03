劉健宇：第五波疫情下提早暑假的亂象

一錘定音後才斟酌配套

關於提早暑假的相關消息，除了特首的記招外，只有翌日教育局長的一篇社交媒體帖文：「我們期望學校透過靈活調動教學及考試安排……務求盡量不影響本學年的上課日數。教育局正與學界磋商，並會因應全民強檢的時間表，以落實相關安排及支援，並適時公布詳情。」由此可見，提早暑假在公布前並非「學界共識」，事前教局亦未有具體方案，而是期望學校「靈活調動」。教局在疫情以來每逢要承擔統籌責任，均會高舉「校本管理」大旗，變相將主體責任推在學校身上。

令人奇怪的是，特首宣布後翌日，多間國際學校向家長發電郵表示，經過與教育局視像會議後，由於需方便外籍學生回鄉探親，國際學校希望可維持原有教學日程及3至6月的公開考試安排，教局竟在會議上對此表示支持。結果在約一個星期後，教局終於向學校發出通告，其中便不存在當初特首提到的國際學校。假如在制訂政策前已考慮到不同學校群體的需要，政府是不會有相反的態度，此舉更恐怕會造成不同學校師生的差異對待。

草率放暑假 等於無放

此外，雖然網課的學習效能較面授為差，但有網課總比沒有網課好，特首卻表示放暑假即網課都會暫停，這樣教學進度將向後退；但教局通告又讓學校按校本情况安排「補課」。不少學校的學期開始不久，原本已計劃以網課形式執行教學進度表，現在貿然殺出一個容許補課的「暑假」，形式上與行之有效的網課無異。

而且在暑假，教師通常除了學校規定的補課外，最多只會兼顧一些學校指派的課外活動（如交流團、比賽之類），原則上暑假期間應是「非工作日」，而在暑假開始之前亦有充裕的時間籌劃，此刻學校到底應讓學生放假，並放棄所學不多的教學進度，抑或安排大量補課鞏固學習成效，還是取中庸之道？無論哪一個決定，對教師的工作壓力、學生的學習效能，都是不理想的。

更重要的是，由2019/20學年開始，不少學生已難有「正常」校園生活，早前好不容易恢復面授，可惜被第五波疫情所中斷。現時雖然回復至網課，但師生早已有基本的學與教經驗，特別是雙方在家網課。雖然學生的學習效能不及面授，惟至少仍能按教學進度勉強開展課程，並期望於第五波之後「補底」。將校舍用於抗疫無可厚非，但以「放暑假」形式進行卻顯得未有深思熟慮，更是折騰師生的奇怪安排。

自疫情開始以來，過去兩年的文憑試依然可開考，是各界一心抗疫的成果。本年文憑試卻面對疫情以來的最嚴峻考驗，執筆之時，政府正努力按原定計劃於4月開考。無論如何，文憑試開考是對所有考生唯一公平的做法。以英國為例，由於2020年沒有高考（A-levels），而是教師根據學生模擬考試的成績評分，或教師「預測」成績，「考獲佳績」的學生大幅增加，英國資歷及考試規例局指近四成英格蘭學生成績被學校高估，故將之下調最少一個成績等級。雖然學生可就成績「上訴」，但最終只會延遲入學。可見本港文憑試的如常開考，對考生將利大於弊。

應設法讓症狀輕微考生參與文憑試

考生在文憑試任何一場考試前，如有發燒、有新冠病毒病徵、正接受強制檢疫或隔離，又或快速檢測呈陽性，均不可考試。雖然虛報情况或會負上刑責，但考生可能鋌而走險（筆者絕非鼓勵違法違規），當局也避無可避。如此「大包圍」的行政措施，美其名考慮公眾利益，但面對現時香港邁向與病毒共存的實况，考評局反而應設法讓症狀輕微的考生參與考試，例如前往特別考場，讓考生不會因為政府未能控制疫情而錯過影響人生的重要事件。

另外，對於本港中六考生、教師而言，現時最大難題更在於未能回校「操卷」，難以習慣考試氣氛。雖然現在各界以抗疫為重，惟亦應考慮將一些未能用於抗疫用途的青年中心、社區中心，在遵從防疫要求下開放為自修室，讓學生可專心溫習。

作者是香港歷史及文化教育協會理事

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[劉健宇]