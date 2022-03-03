梁家權：國際輿論宣傳的較量

時代變遷 宣傳手法層出不窮

國際之間的政治宣傳當然由來已久，尤其在衝突時期，更突顯其重要性。

早在上世紀二次大戰期間，英國政府為了抗衡善於政治宣傳的納粹德國，便利用了英國廣播公司（BBC）的德語電台廣播，進行輿論反擊。接着在冷戰期間，西方國家和蘇聯兩大陣營更將電台信息戰推向高峰。美國政府成立了「自由電台」（Radio Liberty）和「自由歐洲電台」（Radio Free Europe），向蘇聯和東歐國家發動宣傳攻勢，而一眾共產國家則同樣利用莫斯科電台、羅馬尼亞電台和捷克電台等反擊。兩大陣營為防範對方的電台宣傳，亦着手阻截外來電波進入國境。

冷戰過後，雖然國際二元對立氣氛表面上有所減退，各國之間的信息戰並沒有停止，只是形式有所改變。

在過去二三十年，隨着科技和時代演變，輿論戰場亦移向其他領域。一些非西方國家紛紛成立新興電視台，例如中國的中國環球電視網（CGTN）、俄羅斯的RT電視台、卡塔爾的半島電視台（Al Jazeera），務求與西方媒體一決高下。

近年中國隨着國力上升，也不斷透過多重大外宣策略，以增強國際話語權，這包括在外國購買戶外廣告時段，播放中國形象短片；催谷大製作電影，例如票房大收的《戰狼》和《流浪地球》既是外宣，也是內宣。在網絡輿論上，《紐約時報》去年底刊登了一篇題為「How Beijing influences the influencers」的文章（中文版題為〈北京如何對國外「網紅」施加影響力〉），就分析到中國政府近年贊助不少外國網紅來「說好中國故事」。有別於硬生生的政治說教，這些網紅透過分享自己在中國的生活和遊歷體驗，以軟性手法推銷中國形象。

要說到政治宣傳的最新演變，當然不得不提到在數碼時代興起的「運算宣傳」（computational propaganda）。顧名思義，運算宣傳是利用電腦運算技術，進行自動化的政治宣傳。有別於傳統宣傳，運算宣傳能在短時間內製造大量宣傳內容，不時夾雜假資訊和煽情內容，另外輔以大數據，能夠按用戶背景，精準推送符合他們喜好的信息，從而增強宣傳效果。

數碼時代催生「運算宣傳」

牛津大學互聯網研究所發現，2020年全世界共有81個國家利用社交媒體進行運算宣傳；宣傳策略除了歌頌政權、攻擊政敵，也包括網絡欺凌，及分化不同群體以造成別國社會撕裂（註）。許多研究指出，俄羅斯就利用了這些手段，介入2016年英國脫歐公投和美國總統選舉，令西方國家開始警覺到運算宣傳的破壞力。

近日俄烏戰爭中，俄羅斯亦被指採取同樣手法，在媒體和網絡上散播有利自己戰情的假信息。為打擊俄方宣傳攻勢，歐盟決定對其官方媒體在當地的運作下禁令，另外美國科網巨企facebook和YouTube也相繼加入輿論戰場，表示會阻止俄方官媒於其平台上賺取利潤。在戰火籠罩底下，一場跨國信息攻防戰似乎也在蓄勢待發中。

反制外來宣傳 料陸續有來

不過，撇除俄烏戰爭這個突發因素，其實近年世界多國早已紛紛以國家安全為由，加強規管政治宣傳。如上所述，現今的政治宣傳變化多端、軟硬兼施、或明或暗，都令不少國家坐立不安，要出招應對。例如美國以防範外國宣傳為由，要求一些駐美的俄羅斯和中國媒體依法註冊為「外國代理人」，規定它們要表明與外國政府的關係和透露財政資料。去年初，英國吊銷了中國CGTN英語新聞頻道的牌照，但經過雙方一番角力後允許其復播。另外，新加坡亦在去年訂立《防止外來干預法》，賦權政府審查網絡言論，以防止外國勢力對該國進行敵意宣傳。

從這些事態發展可以見到，不論是民主或專制國家，都正不約而同地採取更嚴厲措施防範外來政治宣傳。按當今國際形勢預測，相信這些反制措施會陸續有來。

註：Bradshaw, S., Bailey, H., & Howard, P.N. (2021). Industrialized disinformation: 2020 global inventory of organized social media manipulation. Retrieved from bit.ly/36DdUUG.

作者是香港中文大學傳播與民意調查中心助理總幹事

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[梁家權]