陳純菁：全民檢測何時做？ 取決於強檢目的

若為減少病者死者 應盡快落實

若強檢的目的是為了減少感染及死亡人數，並防止我們的公共醫療系統全面崩潰，那麼，我們就要竭力去阻截還未到來的高峰，全民強檢應該盡快落實。現在或許已經太遲，阻截不了，但也要把這個高峰壓低。疫情防控專家們建議等待疫情過了高峰，在回落至尾聲時才做強檢，以達至清零目的。專家組的這一個建議，其實就等於跟隨歐美的模式，由得疫情自然爆發，適者生存，弱者被淘汰。在香港，長者及小童就是這一波疫情下的弱者。這意味着我們要經歷一場像歐美等地一樣，讓死亡人數不斷攀升，甚至屍體隨街可見的疫情。這是否香港能夠承受的？屆時民情民怨會是如何？到了這個時候再來一個全民強檢，還有可能順利進行嗎？

要知道歐美是因為沒有能力做全民強檢，才無可奈何地用群體免疫，犧牲老弱者。既然特首林鄭月娥經常掛在嘴邊說中央會給予香港全力支持，內地確實已經準備好支援香港的檢測隊伍，而且每天可以幫忙檢測超過100萬個樣本，內地已一切就緒，就是等待香港政府的一個決定。我們的政府究竟在等什麼？

不能等「起夠」隔離設施

在等隔離設施的興建嗎？我們只需問一個很簡單的問題：興建隔離設施的數目可以追得上每天感染的人數嗎？我們清楚知道，事到如今隔離設施永遠都不足夠，而且感染數字不斷攀升，隔離設施的不夠只會愈來愈嚴重。除非政府真的等待高峰過後回落至尾聲，先讓無數的人死亡，有足夠隔離設施時才做強檢；否則，無論任何時候都是需要安排家居隔離，配合相當程度的禁足令，才有機會扭轉這個感染及死亡人數不斷上升的趨勢。

疫情發展至今，超市及公共服務已經開始不夠人手，以致超市要提早關閉、公共服務減少、貨架沒有人上貨等。若到了爆疫高峰時，更加難以想像市民的彷徨、恐慌、怨氣。哪怕內地對本港食品供應非常充裕，但超市沒有人手要關門是事實。即使不相信謠言的人也要一天三餐，當你看見貨架空空如也，你可以叫人不恐慌嗎？現在信息混亂，有空間給人造謠，是因為政府一成不變，超離地。政府大可以每天在電台、電視台不停廣播發放真實資訊，更應立即製作宣傳短片教導市民感染後如何應對。相反，我們只聽到高拔陞醫生叫輕微病徵或無病徵者「不要」去醫院、特首叫人「不要」相信謠言。那麼，感染後「要」做什麼？為何沒有一個清楚明確的信息，由政府在電視台不停發放給市民？

請高官集中力量籌備

當我扭開收音機聽見無數市民求救無門，喊着絕望和無助的控訴時，卻收到政府寄來一份印刷精美的「疫苗通行證」宣傳單張，我不禁慨嘆，我們的政府可以如此離地！？她／他們聽不見人們在呼救命嗎？在這個戰爭時間，還花人力製作這樣的單張，花郵差叔叔的時間精力。我相信市民希望收到的是政府認可的檢測包。懇請各位高官們嘗試把自己放在市民的位置，急市民所急。我明白政府這個時候工作壓力一定非常大，請你們把沒有迫切性的工作先放下，集中力量開展籌備全民檢測工作。

每一個決定落實都會有得有失，問題是權衡什麼是最重要。究竟全民檢測是為了減少死亡，還是為了臨尾清零？禁足式全民強檢肯定會帶來陣痛，我們要這個陣痛什麼時候發生？要等到有成千上萬的人死亡後發生，還是要立即籌備盡快落實，救得一條生命便是一條生命？這是一個價值觀的問題，不是科學模型可以提供答案的。

作者是香港大學社會學系副教授

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[陳純菁]