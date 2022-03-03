博雷利：強權不是公理 不正義的戰爭終將失敗

普京總統的所作所為不僅嚴重違反國際法，更侵害了人類共存的基本原則。當他決定將歐洲重置於戰火之中，我們看到了「叢林法則」的復辟，強權即公理。這裏的目標不僅是烏克蘭，而是歐洲乃至建基於原則、聯合國體制和國際法的全球國際秩序。

正籌措緊急方案助烏克蘭應戰

他的侵略奪去了無辜生命，摧毁了人民對和平的期望。平民目標遭受襲擊，明顯違反國際人道法，迫使人們逃難。一場人道災難在我們眼前發生。數月以來，我們竭盡所能尋求外交解決途徑，但普京當着所有人的面撒謊，佯裝對和平解決方案有興趣，最終仍然選擇了全面入侵，開展一場全面戰爭。

俄羅斯應即刻停止其軍事行動，並無條件從烏克蘭所有領土撤出；白俄羅斯也應立刻停止參與侵略行為並遵守其國際義務。歐盟團結一致，支援烏克蘭及其人民。此事攸關生死，我正在籌措一個緊急方案以支援烏克蘭部隊應戰。

國際社會也將選擇全面孤立俄羅斯，要普京總統為侵略負責。我們將制裁對戰事提供資金的人，削弱俄國銀行系統及其取得國際儲備的管道。

歐盟及其伙伴已經對俄羅斯實施嚴厲制裁，針對國家領導層、精英，以及由克里姆林宮掌控的經濟板塊。我們的目標絕非傷害俄羅斯人民，而是要削弱俄方的經濟實力，使其無法支撐這場不義之戰。要達到目的，歐盟與國際伙伴和盟友——美國、加拿大、英國、日本、韓國、澳洲——立場一致。我們亦留意到多國發聲支援烏克蘭的領土完整和主權。此刻，俄方正殘酷地襲擊一個自由的主權國家，我們必會站在歷史公義的正確一方並肩同行。

為防出師無名，克里姆林宮和支持者在幾星期前已經刻意地大規模散佈假資訊。官方媒體和相關的信息傳播途徑在社交平台上發放錯誤信息，以欺蒙和操控大眾。俄方屢次操縱資訊，各國深受其害之餘，亦能明辨是非。

與世界伙伴合作 聯合反對克宮行為

克里姆林宮的政治宣傳偽稱侵略行為是一場「特別行動」，但任憑言詞虛偽曲婉，亦無法掩蓋眼前全面入侵烏克蘭的事實，並以摧毁其自由、正當政府及民主體制為目標。妄指基輔政府為「新納粹」和「反俄」是無稽之談——烏克蘭早已禁止所有與納粹主義有關的表態。極端右翼在現今的烏克蘭極鮮見，支持者之罕，使其無法晉身國會。烏克蘭政府從未與頓巴斯割裂，也不曾禁止俄語和俄國的文化。頓涅茨克和盧甘斯克絕非獨立的共和國，它們始終屬於烏克蘭領土，卻正被俄方以武力支持的分離組織控制。

我們清楚知道這些事情，許多俄羅斯人亦然。自入侵開始以來，俄羅斯各地都有人民挺身而出抗議，要求國家結束對和平鄰國的侵略。我們聽見他們的聲音，並明白他們公開發聲需要一定的勇氣，許多當地的知名公眾人物亦加入這行列，一同抗議這毫無意義的入侵。

我將繼續與我們在世界各地的伙伴合作，確保國際社會採取聯合行動反對克里姆林宮的行為。2月25日，只有俄羅斯否決了聯合國安理會關於俄羅斯侵略烏克蘭的決議，中國、印度和阿拉伯聯合酋長國投了棄權票。世界各國紛紛譴責俄羅斯的進攻，整個國際社會需要在聯合國大會上聯合起來，通過相關的聯合國決議，幫助結束俄羅斯的軍事侵略。

發動烏克蘭戰爭後，世界將不再一樣，沒有任何時候比現在更需要社會和有同樣想法的聯盟團結起來，在信任、正義和自由的基礎上建設我們的未來。現在是時候站起來發聲。強權不是公理，以前不是，永遠也不是。

作者博雷利（Josep Borrell）是歐洲聯盟外交與安全政策高級代表

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[博雷利]