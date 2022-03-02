李宇陽：拋開政治區分 抗疫壓倒一切

為援港手段拆牆鬆綁 必要也正確

日前當局決定引用《緊急法》，賦權政務司長可因抗疫目的，豁免一些人或項目的註冊及申請等法定要求，為政府推行中央支援的防疫抗疫等措施提供法律基礎。為盡快有效遏制疫情，香港唯有依靠內地緊急支援，無論是籌建方艙醫院及隔離設施，或是採樣人員、醫護人手方面，及時為內地援港手段確立法律基礎，拆牆鬆綁，既是必要，也是正確的選擇，是港府在此輪抗疫過程中邁出的關鍵一步。

儘管社會上仍有人不停爭論是否應引入內地醫護人員，甚至為此出現反對聲音，但疫症當前，市民必須首先考慮的問題是，鑑於香港疫情發展，以社會現有資源，可否真正切實做到保障港人生命健康安全？抗疫工作是要盡快遏制病毒的海嘯式傳播，這既要大量人手支援協調，亦需大量硬件設施。

趁機學習內地抗疫機制

鍾南山院士就香港疫情拍片為港人打氣時，指出「最高的人權就是人的生命，是健康的生命」。事實上，任何人不管其本身持有什麼政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中、在重大的公共衛生危機面前，都應拋開政治區分、統一共識。而「生命至上，健康至上」一直以來都是中國抗擊這場疫情的指導思想，在這一點上就不會允許所謂「社會達爾文論」的存在，放棄那些身體較弱染疫人士的生命。

此外，內地抗疫成績在全世界都有目共睹，從檢測、追蹤、檢疫到隔離治療等方面，均已形成一套成熟完善的抗疫機制，香港可趁這次機會好好學習，反思並借鑑這些寶貴經驗，以應對未來疫情發展變化。

今年對香港內地都至關重要

另外，筆者亦想指出為何這次抗疫工作至關重要、壓倒一切，因為這將關係到中央對港府這5年管治能力的評價與總結，甚至會影響未來中央對港的全面管治權。2022年對於香港、對於中國內地，都是至關重要的一年，上半年關係到香港新的管治團隊產生，下半年除了是香港回歸祖國25周年，亦是內地召開「二十大」、國家新一屆領導班子籌劃開局之時，整個國家的社會穩定至關重要。香港疫情態勢持續惡化、抗疫工作形勢嚴峻，已經高度牽動中央神經，國家主席習近平對香港抗疫工作更作出罕見指示。地方抗疫工作能夠引起中央最高領導人的批示，上一次還是在武漢爆發疫情之時。

在三個「一切」及兩個「確保」的指導方針下，確保香港市民的生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定，是香港應對疫情挑戰的根本要求，也是港府主體責任的核心要義。防疫管控雖然作為地方政府治理體系的一部分，但礙於「一國兩制」，中央不可能接管或直接要求港府如何實施防疫工作，所能做的也只是「香港只要有求，祖國必定有應」，在各類資源上提供支持。所以，不管港府採用何種辦法抗疫，最終目標都必須達到兩個「確保」。希望港府通過此輪疫情抗擊汲取教訓，及早建立前瞻性的部署計劃，實施常態化疫情防控體系，落實全面的抗疫指導方針，才能有備無患，防患於未然。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李宇陽]